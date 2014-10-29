En “musiker” i vid forstand

Siden 1996 har han representert og for en stor del alene utformet, et gjennomtenkt og dyptpløyende studium på komposisjonsmusikkens område, skriver Schaathun og Hedstrøm om Morten Eide Pedersen.

Det var med stor sorg vi mottok det triste og uventede budskapet om at Morten Eide Pedersen ikke lenger er blant oss. Han ble bare 56 år gammel. Med Mortens bortgang har det norske komponistmiljøet og det sparsommelige norske komponistutdanningsmiljøet blitt svært mye fattigere.

Morten kom til Bergen musikkonservatorium allerede i 1989, et konservatorium som først ble overført til den nye Høgskolen i Bergen for deretter, i 1995, å bli omformet til Griegakademiet – Institutt for musikk ved UiB. Fra 1996 overtok han ansvaret for komposisjonsklassen og har siden da representert og for en stor del alene utformet, et gjennomtenkt og dyptpløyende studium på komposisjonsmusikkens område. Det eneste komposisjonsstudiet i Norge i dette format ved siden av Norges Musikkhøgskole. Dette er vi ham dypt takknemlige for.

I disse tider hvor evaluering og måling av studenters resultater virker å ha annammet en egenverdi, er Mortens undervisning heldigvis uhyre lett å kvantifisere. Han har fra sin undervisning ved Griegakademiet bragt inn i det norske musikkliv noen av de viktigste kompositoriske stemmene de siste tyve årene. Egenhendig har han sørget for en lokalt forankret faglig nivåheving av nasjonal betydning, og han klarte lykkeligvis gjennom dette å etablere et alternativ og i positiv forstand, konkurrerende alternativ til Norges Musikkhøgskole; Et kulturliv uten slike positivt konkurrerende institusjoner vil forbli et søvngjengeraktig kulturliv.

Gjennom sitt enestående engasjement for den enkelte student – berømte og mye omtalte er hans faglige kvelder hjemme i hans leilighet i Bergen sentrum hvor han generøst gav av sin tid – gjennom sitt brede interessefelt, inkluderende en mengde tilstøtende fagfelt som filosofi, idéhistorie, matematikk og informatikk, viste han oss en type komponist og pedagog som i god humanistisk ånd viste oss at også musikken, den mest abstrakte og minst taleføre av alle kunstartene, var – og skulle være! – tett forbundet med, ikke bare de andre kunstfeltene, men også samfunnet rundt. Dette siste viste han også i praksis ved å være en virtuos verbal fortolker og guide gjennom den store klassiske musikalske kanon – til stor glede for det brede konsertpublikum.

Morten skriver et sted om et slags mål for komposisjonsundervisningen: “… kombinasjonen av langvarig konsentrert fordypning og nærmest instinktiv handlingskraft når det virkelig gjelder, er en viktig dimensjon ved kunstneryrket og dermed den kunstneriske utdanningen.”

Det faglige og personlige savnet vil bli stort. Inntrykket av en komplett – for å ta frem et honnørord som dessverre blir brukt altfor sjelden – “musiker”, i vid forstand, vil sitte igjen i det ekko som nå klinger etter deg i norsk musikkliv.

Takk for din innsats, Morten. Vi håper at vi vil være i stand til å bringe noen av dine verdier og målsettinger videre. Uansett, du vil først og fremst bli husket som et usedvanlig givende og inspirerende menneske av alle som møtte deg og ditt blide åsyn vil for alltid være med oss.

Takk!

På vegne av venner og kolleger ved Norges musikkhøgskole og Norsk Komponistforening,

Asbjørn Schaathun, professor i komposisjon (NMH)

Åse Hedstrøm, styreleder (NKF)

Morten Eide Pedersen blir gravlagt i Bergen torsdag 30. oktober.