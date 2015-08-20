En fremragende improvisatør har gått bort

Nicolay Apollyon har gått bort. Han minnes som en komponist og musiker med stort repertoar, og som en fremragende improvisatør.

Komponist og organist Nicolay Apollyon (tidligere kjent som Kjell Johnsen) gikk bort 25. juni etter lengre tids sykdom. Han ble bisatt 1. juli i sin hjemby de senere årene, Hiéville i Frankrike. Han ble født i Skien i 1945 og tok musikkutdannelse i Norge, Tyskland og Frankrike med kjente navn som Karl Richter, Jean Langlais og Olivier Messiaen. Han debuterte som organist i 1970 og var ansatt i Sofienberg kirke i Oslo fra 1971-84, da han etter strid med Kirken trakk seg. Da var komponistkarrieren for lengst i gang og han kombinerte denne med frilansvirksomhet og gjesteprofessorater rundt om i verden.

Han var æresdoktor i musikk i USA (Honoris Causa), Fellow of World Literary Academy i Cambridge og æresmedlem av forskningsrådet til American Biographical Institute. Omfattende turnévirksomhet brakte ham verden rundt. Repertoaret spente over alle epoker og han var den første nordiske organist som spilte inn all Bachs orgelmusikk. Alle konserter og innspillinger foregikk utenat og han var en fremragende improvisatør.

Samarbeidet med Jan Garbarek om platen Aftenland skaffet ham internasjonal anerkjennelse. Apollyon skrev akustisk musikk for orkester, soloverker og kammermusik, men gjorde seg spesielt bemerket for computer- og elektronikkbaserte verker. Han var aktiv på elektronmusikstudioet IRCAM i Paris og i 1990 ble han prisvinner ved Bourges Electronic Music Festival (Frankrike) med verket MURA-IKI for fløyter og elektronikk.

Hans musikk har røtter i tysk polyfon tradisjon, barokk og renessanse, men refererer også til Hindemith og nyere fransk tradisjon som Messiaen, Boulez og spektralmusikk. Han var opptatt av musikkens opphav, og forsket i hvordan rytmisk og melodisk representasjon av neumer førte frem til den gregorianske antifon.

Det var med stor sorg vi mottok budskapet om Nicolay Apollyons bortgang i juni. Norsk Komponistforening takker sitt mangeårige medlem for uvurderlig innsats som komponist og utøver. Våre tanker går til hans familie og venner.

Åse Hedstrøm, styreleder

Norsk Komponistforening