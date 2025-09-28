Carl Ninian Wika ny orkestersjef for Arktisk Filharmoni i Bodø

Arktisk Filharmoni har styrket laget med leder- og orkesterkompetanse fra egen landsdel. I januar trer Carl Ninian Wika inn som ny orkestersjef i Bodø.

Carl Ninian Wika fra Mosjøen har lang erfaring både som utøvende musiker og innen ledelse og administrasjon i kultursektoren. Han har vært sjef for Festspillene Helgeland, og kommer nå fra jobben som avdelingsleder og prosjektleder ved Helgeland Museum. Wika fikk jobben foran 16 andre søkere fra rundt om i Europa.

Wika har fra ung alder jobbet med kultur, både her hjemme og internasjonalt, blant annet gjennom styrearbeid i Vefsn Unge Strykere, De Unges Orkesterforbund og World Federation of Ameteur Orchestras. Han har også bistått i oppbyggingen av orkestermiljøet i Nepal, som nå har et bærekraftig og levende orkestermiljø i Katmandu.

Hjertet har alltid vært i nord, og for landsdelens kultur- og naturopplevelser, forteller Wika i en pressemelding. Arktisk Filharmonis musikere i Bodø får en leder med både internasjonal erfaring og røttene godt forankret i Nord-Norge:

– Rollen som orkestersjef er drømmejobben, hvor jeg får bruke all min erfaring fra tidligere og får ta del i arbeidet med å løfte orkestermusikken ut til både store og små – til publikum i hele landsdelen og enda lenger. Jeg gleder meg til å bli kjent med alle medarbeiderne, og ser fram til å være med på å bygge et godt lag i Arktisk Filharmoni.

Orkesterverdenen er kjent landskap for Wika, som har spilt fiolin siden har var fem år, og spilt i orkester siden han var syv år gammel, forteller han i en pressemelding:

– Musikken har vært med meg fra jeg ble født. Den har gitt meg mange magiske stunder og vennskap med mennesker over hele verden. Jeg er veldig glad for å kunne arbeide med noe som gir unike musikalske opplevelser til et stort publikum, sier han.

Carl Ninian Wika starter i stillingen 1. januar 2026.