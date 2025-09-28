Carl Ninian Wika 2 foto – privat

Carl Ninian Wika fra Mosjøen har lang og bred erfaring fra kulturlivet her hjemme. Han har også bistått i oppbyggingen av orkestermiljøet i Nepal. Nå ser han frem til å jobbe med musikerne i Arktisk Filharmoni og med publikum i hele landsdelen. – Rollen som orkestersjef er drømmejobben, sier han.

Carl Ninian Wika ny orkestersjef for Arktisk Filharmoni i Bodø

28.09.2025
- Red.

Arktisk Filharmoni har styrket laget med leder- og orkesterkompetanse fra egen landsdel. I januar trer Carl Ninian Wika inn som ny orkestersjef i Bodø.

Carl Ninian Wika fra Mosjøen har lang erfaring både som utøvende musiker og innen ledelse og administrasjon i kultursektoren. Han har vært sjef for Festspillene Helgeland, og kommer nå fra jobben som avdelingsleder og prosjektleder ved Helgeland Museum. Wika fikk jobben foran 16 andre søkere fra rundt om i Europa.

Wika har fra ung alder jobbet med kultur, både her hjemme og internasjonalt, blant annet gjennom styrearbeid i Vefsn Unge Strykere, De Unges Orkesterforbund og World Federation of Ameteur Orchestras. Han har også bistått i oppbyggingen av orkestermiljøet i Nepal, som nå har et bærekraftig og levende orkestermiljø i Katmandu.

Hjertet har alltid vært i nord, og for landsdelens kultur- og naturopplevelser, forteller Wika i en pressemelding. Arktisk Filharmonis musikere i Bodø får en leder med både internasjonal erfaring og røttene godt forankret i Nord-Norge:

– Rollen som orkestersjef er drømmejobben, hvor jeg får bruke all min erfaring fra tidligere og får ta del i arbeidet med å løfte orkestermusikken ut til både store og små – til publikum i hele landsdelen og enda lenger. Jeg gleder meg til å bli kjent med alle medarbeiderne, og ser fram til å være med på å bygge et godt lag i Arktisk Filharmoni.

Orkesterverdenen er kjent landskap for Wika, som har spilt fiolin siden har var fem år, og spilt i orkester siden han var syv år gammel, forteller han i en pressemelding:

– Musikken har vært med meg fra jeg ble født. Den har gitt meg mange magiske stunder og vennskap med mennesker over hele verden. Jeg er veldig glad for å kunne arbeide med noe som gir unike musikalske opplevelser til et stort publikum, sier han.

Carl Ninian Wika starter i stillingen 1. januar 2026.

 

Relaterte saker

Carl Ninian Wika

Carl Ninian Wika sjef for Festspillene Helgeland

Onsdag 8. mai ble Carl Ninian Wika (26) ansatt som festspillsjef og daglig leder for organisasjonen Festspillene Helgeland.

Wika president i WFAO

Carl Ninian Wika fra Mosjøen ny president i verdensføderasjonen for amatørorkestre

Tidligere styreleder i De unges orkesterforbund med internasjonalt lederverv.

Fargespill

Arktisk Filharmoni – orkesteret for klimakamp, pub-kjærlighet og dramatisk industrihistorie

Arktisk Filharmoni tilpasser seg både en vid geografi og et bredt spekter av tverrkunstneriske musikkopplevelser.

Trud Berg

Ny jobb: Blir administrerende direktør for Arktisk Filharmoni

Trud Berg blir administrerende direktør i Arktisk Filharmoni fra høsten, og tar med seg erfaring fra politikk, offentlig virksomhet og...

Aillohas

Arktisk Filharmoni vil styrke samisk og kvensk i klassisk musikk

– Vi vil bidra til å øke kunnskapen om samisk og kvensk musikk på det klassiske feltet, sier Andreas Gundersen,...

Flere saker

Stillbilde fra opptak av debatten om å være kulturarrangør under pandemien. Fra venstre Christer Falck, Erik Egenes, Erlend Mogård Larsen, Fredrik Fagerli Dahle og moderator Siri Narverud Moen

– Bylarm er feige når de ikke arrangerer på planlagt dato

Fra bjellesau til etterdilter? Bylarms grunnlegger tar kraftig oppgjør med at den 24. versjonen av bransjefestivalen har bestemt seg for...

Synne Skouen

Kanskje det er på tide å brøle litt?

Kulturorganisasjonene virker mer lydige vis à vis makta i dag enn på syttitallet og Kunstneraksjonens tid, sa Synne Skouen under...

Highasakite på Kongsberg Jazzfestival

Koronasituasjonen: Festivalene må ha avklaring nå

– Festivalene er i en utrolig krevende situasjon nå. Hvilke bestemmelser og forutsigbarheten i rammene som gis er avgjørende for...