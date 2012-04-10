Kunstmusikk

Carl Høgset til DnS – igjen

Publisert
10.04.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Etter 27 år vender Høgset tilbake som kunstnerisk leder og dirigent.

Carl Høgset ledet mannskoret Den Norske Studentersangforening (DnS) fra 1982 til 1985. Nå vender han tilbake.

DnS stod blant annet for ufremføringen av «Ja , vi elsker» på Eidsvoll 17. mai 1864.

Høgset startet Grex Vocalis i 1971, og har ledet Sølvguttene, Schola Cantorum og Norges Ungdomskor. Høgset ble også slått til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats for norsk musikkliv høsten 2007.

Gjenforeningen markeres med konsert i Universitetets Aula torsdag 19. april da DnS og Grex Vocalis står på scenen. På repertoaret finner man verk fra Richard Wagner, Edvard Grieg og Arne Nordheim.

