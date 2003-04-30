Bibalo, livet og musikken

Ved en tilstelning i Den Norske Opera tidligere denne uken ble boken «Antonio Bibalo: Musica e vita – Vita e musica» presentert. Boken er formet som et festskrift til den italiensk/norske komponisten i anledning hans 80-årsdag i fjor, og byr på artikler, essays og hilsener fra bl.a. Synne Skouen, Lasse Thoresen, Rolf Gupta og Elef Nesheim, samt en rekke andre kollegaer og beundrere.

Av Hilde Holbæk-Hanssen

«Antonio Bibalo: Musica e vita – Vita e musica» er utgitt av forlaget Wilhelm Hansen i København, og distribueres av Norsk Musikforlag i Oslo. Illustrasjonene, som er utvalgt av komponistens frue, billedkunstneren Grete Lis Bibalo, gir boken et sjarmerende og personlig inntrykk. For alle som ønsker å sette seg inn i Bibalos liv og virke kan boken anbefales.

Bokens første del, redigert av komponistkollega Lasse Thoresen, inneholder musikkfaglige artikler. Lasse Thoresen innleder med artikkelen ”Bibalo og musikkverkets dybde”. Både i artikkelen og i sin tale ved presentasjonen av boken omtaler Thoresen Bibalos manglende evner når det gjelder markedsføring, men vier desto mer oppmerksomhet til den estetisk alliansefrie kunstner i studioet bak et svaberg ved Larvik.

Deretter følger Bibalo-pianisten Anders Brunsviks intervju med komponisten og Synne Skouens samtale om musikkdramatikeren Bibalo med komponistene Ragnar Söderlind, Olav Anton Thommessen, Glenn Erik Haugland og Gisle Kverndokk, samt regissøren Hilde Andersen. Bibalos tidligere elev og nylig tilsatt dirigent for Kringkastingsorkestret, Rolf Gupta, tar for seg relasjonene mellom musikk og drama i operaen Gengangere, med henvisninger til CD-innspillingen av verket. Under tittelen ”Jeg fant, jeg fant…” tar Elef Nesheim for seg Bibalos instrumentalmusikk.

Bokens andre del, redigert av initiativtaker til boken, Tordis Valland, er viet hilsener fra venner i norsk og internasjonalt musikkliv. Her finner man navn som Kjell Bækkelund, Louis Gentile (den første Macbeth i Bibalos opera), Anne Gjevang, som har fått flere Bibalo-verk tilegnet seg, Edith Guillaume (den første Frøken Julie i Bibalos opera), dirigent Antonio Pappano, operasjef Bjørn Simensen, operaregissørene Heinz Lukas-Kindermann og Jannike Falk, samt komponistkollegene Olav Berg, Alfred Janson og Arne Nordheim for å nevne noen.

Felles for alle de personlige hilsener, så vel i boken som under overrekkelsen i operaen er bildet av det varme mennesket med kallenavnet Nino. Som Norsk Komponistforenings leder Synne Skouen uttrykte det i sin tale: ”Det fins ikke et medlem av Norsk Komponistforening som ikke elsker Nino”.

Under presentasjonen medvirket, foruten talerne Tordis Valland, Lasse Thoresen, Synne Skouen, Arne Nordheim og Musikkinformasjonssenterets direktør Morten Walderhaug, også pianisten Anders Brunsvik og sopranen Edith Guillaume, som fremførte et parti av Bibalos foreløpige operasusjett ”Fedra”.