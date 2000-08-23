Kunstmusikk

Bergen kammermusikkforening

Publisert
23.08.2000
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

Høstprogrammet for Bergen Kammermusikkforening er nå klart. På programmet står blant annet Fartein Valen-aften, samt konsert med klarinettist Roger Arve Vigulf og Ametri Strykekvartett. Det blir også kunstnerisk fokus på kulturbyen Reykjavik.

Bergen kammermusikkforening er stiftet i 1935, og har i gjennomsnitt produsert syv til åtte konserter i året. Det er blitt arrangert hele 471 konserter i årenes løp. I dag har foreningen rundt 250 medlemmer. Disse har fri entre ved arrangementene, og kan se frem til en variert høstmeny.

Onsdag 9. september blir det «En aften med Fartein Valen». Blant kveldens opptredende finner vi fiolinist Ole Bøhn, pianistene Einar Steen Nøkleberg og Einar Røttingen, samt Hansakvartetten. På programmet står bl.a. Fiolinsonate op. 3 og Klaversonate i H-dur. Konserten finner sted i Troldsalen, og starter klokken 19:30.

24. september forflytter Bergen Kammermusikkforening seg til Logen, der det blir fiolin- og klaveraften med henholdsvis Åsta Jørgensen og Geir Botnen. På programmet denne søndagen står verker av Stravinskij, Mozart, Webern og Brahms.

Onsdag 11. oktober blir det Trio for harpe, fløyte og cello med Turid Kniejski, Gro Sandvik og Tjark Nieuweling. Repertoaret omfatter Le Clair, Couperin, Damase, Hovland, Tedeschi, Steel, Lajtha og Hilse, og omtales som «inspirerende verk for harpetrio».

Søndag 29. oktober er det duket for Roger Arve Vigulf og Ametri Strykekvartett i Logen, der de bl.a. vil urfremføre et stykke av Svein Hundsnes. Det blir også norsk førstegangsfremførelse av Jukka Linkolas «Klarnettkvintett 1995», samt «Tuireadh» av James McMillan.

Onsdag 15. november kommer Reykjavik Blåsekvintett til Grand Selskapslokaler, der de bl.a. vil fremføre verker av Peter Rasmussen, Jacques Ibert, Hjálmar H. Ragnarsson, H.I. Sigurbjørnson, Jim Parker og György Ligety. Stykket til Ragnarsson er en førstegangsfremførelse i Norge, og arrangementet er et samarbeid med kulturbyen Reykjavik 2000.

Årets siste arrangement blir Bergen Barokk, som finner sted i Mariakirken i anledning Holbergdagene. Konserten er Bergen Kammermusikkforenings årlige avslutningskonsert i samarbeid med Bergen Barokk, og vil by på verk av Vivaldi og Bach.

Billetter kan til samtlige evenementer kan kjøpes ved inngangen en time før konserten.

GenreKunstmusikkKlassisk

Bergen Kammermusikkforening i 2001

Bergens Kammermusikkforening er en ideell organisajon som på non profit-basis har arrangert kammerkonserter for sine medlemmer og Bergens øvrige publikum...

Fartein Valen og hest

Valen: En pioner i det 20. århundres musikk

Musikkhistorien gir mange eksempler på komponister som først etter sin død fikk den anerkjennelse de rettelig fortjente i levende live....

Utsnitt av forsiden på Når musikk gir mening

Ny bok om kvalitet i skolekonserter

Boken Når musikken gir mening, som gis ut i flere gratis nedlastbare format, bygger på DKS-studier fra Høgskolen i Sørøst-Norge.

Cezinando spilte skolekonserter for DKS Buskerud i

Avviser egen avtale for DKS-utøvere

KS avviser egen tariffavtale for lønnsmottakere i Skolesekken. Utøverorganisasjonen CREO mener dette tvinger musikerne over i usikre frilanstilværelser.

Jon Balke

Jon Balke: Om Spotify og oss

KRONIKK: Musikalsk kvalitet eksisterer ikke som kriterium noe sted i utviklingen av dagens store strømmetjenester, skriver musiker, komponist og førsteamanensis...