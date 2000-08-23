Høstprogrammet for Bergen Kammermusikkforening er nå klart. På programmet står blant annet Fartein Valen-aften, samt konsert med klarinettist Roger Arve Vigulf og Ametri Strykekvartett. Det blir også kunstnerisk fokus på kulturbyen Reykjavik.

Bergen kammermusikkforening er stiftet i 1935, og har i gjennomsnitt produsert syv til åtte konserter i året. Det er blitt arrangert hele 471 konserter i årenes løp. I dag har foreningen rundt 250 medlemmer. Disse har fri entre ved arrangementene, og kan se frem til en variert høstmeny.

Onsdag 9. september blir det «En aften med Fartein Valen». Blant kveldens opptredende finner vi fiolinist Ole Bøhn, pianistene Einar Steen Nøkleberg og Einar Røttingen, samt Hansakvartetten. På programmet står bl.a. Fiolinsonate op. 3 og Klaversonate i H-dur. Konserten finner sted i Troldsalen, og starter klokken 19:30.

24. september forflytter Bergen Kammermusikkforening seg til Logen, der det blir fiolin- og klaveraften med henholdsvis Åsta Jørgensen og Geir Botnen. På programmet denne søndagen står verker av Stravinskij, Mozart, Webern og Brahms.

Onsdag 11. oktober blir det Trio for harpe, fløyte og cello med Turid Kniejski, Gro Sandvik og Tjark Nieuweling. Repertoaret omfatter Le Clair, Couperin, Damase, Hovland, Tedeschi, Steel, Lajtha og Hilse, og omtales som «inspirerende verk for harpetrio».

Søndag 29. oktober er det duket for Roger Arve Vigulf og Ametri Strykekvartett i Logen, der de bl.a. vil urfremføre et stykke av Svein Hundsnes. Det blir også norsk førstegangsfremførelse av Jukka Linkolas «Klarnettkvintett 1995», samt «Tuireadh» av James McMillan.

Onsdag 15. november kommer Reykjavik Blåsekvintett til Grand Selskapslokaler, der de bl.a. vil fremføre verker av Peter Rasmussen, Jacques Ibert, Hjálmar H. Ragnarsson, H.I. Sigurbjørnson, Jim Parker og György Ligety. Stykket til Ragnarsson er en førstegangsfremførelse i Norge, og arrangementet er et samarbeid med kulturbyen Reykjavik 2000.

Årets siste arrangement blir Bergen Barokk, som finner sted i Mariakirken i anledning Holbergdagene. Konserten er Bergen Kammermusikkforenings årlige avslutningskonsert i samarbeid med Bergen Barokk, og vil by på verk av Vivaldi og Bach.

Billetter kan til samtlige evenementer kan kjøpes ved inngangen en time før konserten.