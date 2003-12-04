BEK kom inn på Statsbudsjettet

– Etter forlik mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet har BEK kommet inn på statsbudsjettet med 500.000 neste år. Dermed er vi sikret videre drift, forteller en svært glad Trond Lossius i BEK. – Jeg vil på vegne av alle BEK’ere få takke alle som har hjulpet oss på ulike måter, ved å signere oppropet på web-sidene våre, og ved å tale saken vår på ulike måter i ulike sammenhenger, sier Lossius. Janne Stang Dahl i PNEK er ikke mindre glad: – Det er fantastisk å se at arbeidet for å berge BEK har lykkes, jubler hun.

— Det blir fremdeles smalhans fremover, men det venter vi med å tenke på noen dager, uttaler Trond Lossius, som nylig gikk av som daglig leder for Bergen senter for Elektronisk Kunst. – Gjennom forliket mellom regjeringspartiene og Ap er BEK nå sikret videre drift, og det er det aller viktigste.

Lossius benytter anledningen til takke alle som har hjulpet BEK i høst, da det ble klart at organisasjonen ikke ville bli foreslått inn på statsbudsjettet fra 2004. Norsk kulturråd hadde da gitt tilskudd til prøvedrift for BEK i fire år, og signaliserte at de ikke kunne støtte BEK i fortsettelsen. Dermed sto senteret i reell fare for å bli nedlagt. Saken førte til stort engasjement i både norske og internasjonale kunstkretser, og nærmere seks hundre kulturarbeidere skrev under på en støtteerklæring for senteret, i tillegg til at saken ble tatt videre på høyt, politisk nivå.

— Etter en lang, seig og til tider frustrerende prosess er det endelig avklart, og politikerne viser i praksis at BEK har livets rett, sier Janne Stang Dahl, som er daglig leder i PNEK, Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst. – At BEK har lykkes i å ta grep inn i statsbudsjettet etter fire års eksistens, vitner om seriøs og målrettet jobbing for et felt i vekst. Ved hjelp av Kulturrådets støtte til prøvedrift har BEK fått mulighet til å opparbeide en arena for elektronisk kunstproduksjon i regionen.

Nettopp Janne Stang Dahl og PNEK har vært blant BEKs aller viktigste støttespillere denne høsten, noe Trond Lossius og BEK takker spesielt for.

— I dag fremstår BEK som et etablert senter med betydning langt utover Norges grenser, mener Stang Dahl selv. – BEK er dessuten en svært så vital node i PNEK-nettverket, og en av PNEKs hovedoppgaver dette året har vært å stå sammen med BEK og jobbe for videre og langsiktig drift. Det er fantastisk å se at dette arbeidet har lykkes. BEKs driftsmidler erfortsatt knappe, men det er det siste vi klager på denne jublende novemberdagen. PNEK sender de varmeste gratulasjoner til alle BEKere. Vi gleder oss til videre samarbeid med den initiativrike og djerve

vestlendingen. Samtidig ruller vi opp ermene for neste års arbeid med sikring av videre drift for søsterorganisasjonen TEKS – Trondheim Elektroniske Kunstsenter i 2005.

BEK har nå ansatt ny daglig leder og ny leder for arbeidet med lyduttrykk. Roar Sletteland har kommet inn som daglig leder etter Lossius, mens svenske Eva Sjuve fikk jobben som ansvarlig for lyduttrykk. Omstruktureringen kommer fordi Lossius i november gikk over i et stipendiat tilknyttet Kunsthøgskolen i Bergen, avdeling Kunstakademiet.

