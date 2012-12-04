Astrid-prisen til Alta-musiker

Miriam Helms Ålien vant finalen i Prinsesse Astrid Musikkpris.

20 år gamle Ålien er født i Alta i 1991. Hun er masterstudent ved Hochschule für Musik Hanns Eisler i Berlin og har tidligere hatt Stephan Barratt-Due og Henning Kraggerud som lærere.

Ålien har vært solist med Bergen Filharmoniske Orkester og Kringkastingsorkesteret. Hun konkurrerte med Mari Poll fra Estland og Viktor Stenhjem fra Trondheim i finalen.

I juryen satt konsertmester i Oslo Filharmoniske Orkester Elise Båtnes, kunstnerisk leder for London Philharmonic Orchestra Timothy Walker, orkestersjef i Kgl. Filharmonikerna i Stockholm Mats Engström og dirigent og kunstnerisk leder for Oulu Sinfonia Anna-Maria Helsing.

Prinsesse Astrid musikkpris er en nordisk konkurranse for unge musikktalenter som ble arrangert for 17. gang i år. Den første som vant prisen var Kjell Bækkelund i 1953. Arve Tellefsen vant i 1956. Andre vinnere er Håvard Gimse i 1985, Øystein Sonstad i 1995 og David Coucheron i 2002. Konkurransens høye beskytter er prinsesse Astrid.