Kunstmusikk

Astrid-prisen til Alta-musiker

Publisert
04.12.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

Miriam Helms Ålien vant finalen i Prinsesse Astrid Musikkpris.

20 år gamle Ålien er født i Alta i 1991. Hun er masterstudent ved Hochschule für Musik Hanns Eisler i Berlin og har tidligere hatt Stephan Barratt-Due og Henning Kraggerud som lærere.

Ålien har vært solist med Bergen Filharmoniske Orkester og Kringkastingsorkesteret. Hun konkurrerte med Mari Poll fra Estland og Viktor Stenhjem fra Trondheim i finalen.

I juryen satt konsertmester i Oslo Filharmoniske Orkester Elise Båtnes, kunstnerisk leder for London Philharmonic Orchestra Timothy Walker, orkestersjef i Kgl. Filharmonikerna i Stockholm Mats Engström og dirigent og kunstnerisk leder for Oulu Sinfonia Anna-Maria Helsing.

Prinsesse Astrid musikkpris er en nordisk konkurranse for unge musikktalenter som ble arrangert for 17. gang i år. Den første som vant prisen var Kjell Bækkelund i 1953. Arve Tellefsen vant i 1956. Andre vinnere er Håvard Gimse i 1985, Øystein Sonstad i 1995 og David Coucheron i 2002. Konkurransens høye beskytter er prinsesse Astrid.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

