Prinsesse Astrids Musikkpris 2002 – seks fiolinister til semifinale

I Prinsesse Astrids Musikkpris for unge norske musikere, som i disse dager pågår i Trondheim, har seks kandidater kvalifisert seg til semifinale etter innledende runder lørdag 23. november. Det er unge norske fiolinister som i år er invitert til å delta i konkurransen, og de seks som går videre er David Coucheron, Øyvind Bjorå, Hans Petter Mæhle, Adrian Goicoechea Selfjord, Eldbjørg Hemsing og Jonas Båtstrand.

Nivået på kandidatene er meget høyt, og blant de seks som går videre finner vi noen av de ypperste av dagens unge norske fiolinister, heter det i en presemelding Ballade mottok i helgen.

Semifinalene finner sted i Olavshallen mandag 26. og tirsdag 27. november. Maks tre kandidater går videre til finalen med Trondheim Symfoniorkester torsdag 28. november. Vinneren får en sjekk på 50 000 kroner og solistoppgave med Trondheim Symfoniorkester.

I juryen sitter internasjonalt anerkjente fiolinister som György Pauk, Christer Thorvaldsson, Elise Båtnes og Frode Hoff. Konkurransen ble arrangert først gang i 1953, og har år om annet gått på omgang mellom ulike instrumenter. Det er i år 14. gang konkurransen arrangeres. Blant tidligere vinnere finner vi Kjell Bækkelund, Arve Tellefsen, Jan Henrik Kayser, Håvard Gimse, Bodil Arnesen og Øystein Sonstad.

Dagens og morgendagens åpne semifinaler går av stabelen i Lile Sal kokken 19.30. Semifinalistene kan velge mellom følgende numre:

* Beethoven: «Konsert for fiolin og orkester i D-dur»

* Brahms: «Fiolinkonsert i D-dur»

* Sibelius: «Fiolinkonsert i D-moll»

* Tsjaikovskij: «Fiolinkonsert i D-dur»

Prinsesse Astrids Musikkpris alternerer med Dronnings Sonja Internasjonale Musikkonkurranse.Konkurransen står under beskyttelse av Prinsesse Astrid fru Ferner og med støtte fra Norsk Kulturråd.