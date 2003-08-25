Ukrainsk sopran vant Dronning Sonja-konkurransen

Sopranen Olga Mykytenko vant finalen i Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse i Oslo konserthus fredag. Mykytenko sang arier fra Puccinis «La Bohème» og Gounods «Romeo og Julie» for en jury bestående av blant andre operasjef Bjørn Simensen, Ingrid Bjoner og de internasjonale operalegendene Christa Ludwig, Luigi Alva og Reri Grist.

Umiddelbart etter konserten fikk Mykytenko overrakt førsteprisen av H.M. Dronning Sonja i egen person.

— Gratulerer. Jeg håper ikke det blir lenge til du kommer tilbake til Norge, var Dronningens reaksjon umiddelbart etter at vinneren var kåret.

Mykytenko svarte med å invitere Dronning Sonja til Ukraina.

Førsteprisen består av en pengepremie på 125.000 kroner og konsertengasjementer med Oslo-Filharmonien, Bergen Filharmoniske orkester, Rikskonsertene, Stavanger Symfoniorkester, Trondheim Symfoniorkester og Kringkastingsorkestret. En av finalistene vil også bli tilbudt et engasjement ved Den Norske Opera.

Sopranen Vibeke Kristensen (23), som var det norske håpet i finalen, fikk en finalistpris på 10.000 kroner.

180 sangere fra 44 nasjoner søkte om å få delta i årets utgave av Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse. 50 av dem slapp gjennom uttakingsjuryens nåløye, og har den siste uken sunget innledende runder og semifinale ved Norges Musikkhøgskole.

— Konkurransen har holdt et meget høyt nivå, og det er ingen tvil om at vi har fått verdige prisvinnere, sier Lars H. Flæten, daglig leder for Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse.

Finaleresultater, Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse 2003:

* 1. pris pålydende 125.000 kr: Olga Mykytenko, sopran, Ukraina. I tillegg kommer tilbud om konsertengasjementer med Oslo-Filharmonien, Bergen Filharmoniske orkester, Rikskonsertene, Stavanger Symfoniorkester, Trondheim Symfoniorkester og Kringkastingsorkestret.

* 2. pris pålydende 75.000 kr: Measha Brueggergosman, sopran, Canada.

* 3. pris pålydende 50.000 kr: Vladimir Baykov, bass, Russland og Sin-Nyung Hwang, sopran, Korea.

Tre finalistpriser à kr 10.000 gikk Sin-Nyung Hwang, sopran, Korea, Vibeke Kristensen, sopran, Norge og Ünüsan Kuloglu, baryton, Tyrkia.

Troldhaugens Grieg-pris på 10.000 kroner gikk til Measha Brueggergosman, sopran, Canada.

Mer om de enkelte finalistene under Dronning Sonja Internasjonale Festival 2003:

Vinneren, Olga Mykytenko (30) er født og oppvokst i Zhytomyr i Ukraina, der hun også har tatt store deler av sin musikkutdanning. Fra 1992-97 bodde hun i Kiev, der hun studerte klassisk sang ved den nasjonale musikkhøyskolen. Siden 1995 har Mykytenko vært tilknyttet den ukrainske nasjonale opera, og har også fått tittelen «Honoured artist of Ukraine».

Measha Brueggergosman (26) studerer sang ved Hochschule fuer Musik i Augsburg i Tyskland med professor Edith Wiens. Hun har vært solist med en rekke orkestre og ved flere operahus i hjemlandet Canada, og har også sunget med filharmonien i Stuttgart. Brueggergosman har vunnet flere priser og konkurranser, blant annet Kirsten Flagstad Memorial Award i forbindelse med George London Foundaton Competition i New York i 2001.

Vladimir Baykov (30) er født i Moskva og har sin utdanning fra Moskva Statlige Tsjaikovskij Konservatorium, der han ble uteksaminert i 2001. Baykov har sunget ved Stanislavsky-teatret i Moskva, Den finske nasjonalopera og med Moskva-filharmonien. Han har også deltatt ved musikkfestivaler i Russland, Frankrike, Portugal, Tyskland, Japan, Tsjekkia og Bulgaria, og er premiert ved sangkonkurranser i Athen, Wien og Helsingfors.

Sin-Nyng Hwang (30) tok første del av sangutdanningen i Seoul, men dro så til Italia og Milano, der hun tok sin avluttende eksamen ved konservatoriet i 1999. Hwang har sunget Gilda fra Verdis Rigoletto ved operaen i Bergamo og hatt gjesteroller i Berling, Frankfurt, Hamburg og Dortmund. Med base i sveitsiske Geneve har hun deltatt og blitt høyt plassert i flere sangkonkurranser, og fratidsplanene inkluderer blant annet et engasjement ved oppsetningen av Tryllefløyten ved operaen i Marseille i desember i år.

Vibeke Kristensen (23) har nylig avsluttet sin utdanning ved Norges musikkhøgskole, og vil fra høsten 2003 studere ved Det Kongelige Danske Operaakademi i København. Kristensen har tidligere vært solist med Bergen Filharmoniske orkester, og har i sommer sunget Despina i «Così van tutte» ved Savolina operafestival. Fremtidige planer inkulderer å være solist i Bachs Juleoratorium ved Collegium Musicums oppføring i Bergen i november, samt opptreden med Oslo-filharmonien ved Aftenpostens nyttårsgalla.

Ünüsan Kuloglu (30) avsluttet sin sangutdanning med beste karakter i 1998, og ble umiddelbart ansatt ved den statlige operaen i Istanbul. Siden har Kuloglu sunget en rekke roller, blant andre Crown i Porgy and Bess og Alfio i Cavalleria Rusticana. Han har stått på scener i Moskva, Baku og Madrid, ved siden av en rekke tyrkiske byer. Ved siden av operaroller har Kuloglu gjort en rekke gallakonserter og radioopptredener.

Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse arrangeres neste gang i 2005.