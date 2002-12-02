David Coucheron vant Prinsesse Astrids Musikkpris

Atten år gamle David Coucheron gikk seirende ut av Prinsesse Astrids Musikkpris for unge norske musikere etter finalen med Trondheim Symfoniorkester torsdag kveld. På de neste plassene fulgte Øyvind Bjorå (28) og Hans Petter Mæhle (22). Prisvinneren gjør for tiden også suksess med albumet «Debut» med søsteren Julie Coucheron.

David Coucheron spilte i følge arrangørene en fabelaktig Sibelius-fiolinkonsert, som juryen altså fant å ville honorere med en sjekk på 50 000 kroner og solistoppgave med Trondheim Symfoniorkester.

Juryen besto av internasjonalt anerkjente fiolinister som György Pauk, Christer Thorvaldsson, Elise Båtnes og TSOs konsertmester Frode Hoff.

David Coucheron er født i 1984. Han har nylig gitt uten en CD på Naxos der han sammen med sin søster Julie spiller favorittstykker for fiolin og klaver. Platen har allerede solgt i rundt 4000 eksemplarer, noe som må sies å være høyt til å være en klassisk plate. David Coucheron studerer ved The Curtis Institute of Music i Philadelphia, der Aaron Rosand er hans lærer i fiolinspill.

Prinsesse Astrids Musikkpris for unge norske musikere (ikke fylt 30 år), ble arrangert først gang i 1953, og har år om annet gått på omgang mellom ulike instrumenter. Det er i år 14 gang konkurransen arrangeres. Det er unge norske fiolinister som i år var invitert til å delta i konkurransen.

Blant tidligere vinnere finner vi Kjell Bækkelund, Arve Tellefsen, Jan Henrik Kayser, Håvard Gimse, Bodil Arnesen og Øystein Sonstad.

Prinsesse Astrids Musikkpris alternerer med Dronnings Sonja Internasjonale Musikkonkurranse. Konkurransen står under beskyttelse av Prinsesse Astrid fru Ferner, og arrangeres med støtte fra Norsk Kulturråd.