Kunstmusikk

Arne Nordheim med foredrag på Deichmanske

11.06.2001
Ann Kunish

Mandag 18. juni kl 1900 gjester komponist Arne Nordheim Deichmanske bibliotek som et ledd i hans 70-års feiring. Nordheim skal holde et foredrag som har fått tittelen Med intuisjon og konflikt som verktøy – meldinger fra en komponists skrivebord, der han skal med hjelp av lyd og bilder slippe de tilstedeværende inn i hans tankeverden.

Arne Nordheim (født i Larvik 20/6 1931) har i over 30 år vært en av de mest fremtredende skikkelser i norsk musikkliv. I tillegg til å være komponist var han i mange år en ledende musikkritiker, en aktiv formann i ulike komponistorganisasjoner og har vært medlem av Norsk Kulturråd. Han har mottatt alle priser og æresbevisninger som kan tildeles en norsk komponist. Foredraget finner sted i hovedbibliotekets nyoppussede Foredragssal, og adgangen er gratis.

Arrangementet er også en del av serien ”Noen konserter begynner på Deichmanske…” som er et samarbeid mellom bibliotekets Musikkavdeling og Oslo-Filharmonien. Forelesningene i denne serien tar utgangspunkt i utvalgte konserter fra Filharmoniens program. De som velger å fordype seg i Nordheims musikk og virke på denne måten vil ha muligheten til å bestille billetter til den tilhørende konsert med Oslo-Filharmonien onsdag 20. juni til fordelaktig pris ved å oppgi at man ønsker å benytte seg av «Deichman-rabatten» ved bestilling av billett ved Oslo konserthus.

Deichmanske bibliotek er stolt over å kunne bidra til å feire Arne Nordheim, og ønsker alle hjertelig velkomne til en spennende kveld.

Arne Nordheim (foto: Lisbeth Risnes)

Nordheim-pris under Ultima

Under Arne Nordheims 70-årsdag delte Kulturdepartementet ved kulturminister Ellen Horn ut en spesiell gave: En egen komponistpris som bærer Nordheims...

Arne Nordheim

Arne Nordheim æresdoktor ved Noregs musikkhøgskole

Komponisten Arne Nordheim vert fredag 18. august, under den høgtidsame opninga av det 34. studieåret ved Noregs musikkhøgskole, gitt graden...

Collage NRK musikksatsing

Nysatsingen NRK-scenen: Norske musikere spiller på steder som betyr noe spesielt for dem

NRKs nye musikksatsing har premiere lørdag 1. oktober. – NRK-scenen vil kunne bidra til å åpne øyne og ører for...

Bandet Arabas

Woke-kultur og aktivisme, kulturappropriasjon og kulturutveksling: Hvor står vi i dag?

Journalist og student Magnus Vold Rygge ved NTNU i Trondheim har satt en fot i bakken blant medstudenter og musikere,...

Komponist Thomas Leypoldt (t.v.) og filmregissør Anders Øvergaard i Andyax Productions

Komponister ut mot royalty-frie kataloger

Den europeiske komponistforeningen går hardt ut mot royalty-frie musikkataloger og blinker ut Epidemic Sound som hovedmål for angrepet. Et norsk...