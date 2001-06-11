Arne Nordheim med foredrag på Deichmanske

Mandag 18. juni kl 1900 gjester komponist Arne Nordheim Deichmanske bibliotek som et ledd i hans 70-års feiring. Nordheim skal holde et foredrag som har fått tittelen Med intuisjon og konflikt som verktøy – meldinger fra en komponists skrivebord, der han skal med hjelp av lyd og bilder slippe de tilstedeværende inn i hans tankeverden.

Arne Nordheim (født i Larvik 20/6 1931) har i over 30 år vært en av de mest fremtredende skikkelser i norsk musikkliv. I tillegg til å være komponist var han i mange år en ledende musikkritiker, en aktiv formann i ulike komponistorganisasjoner og har vært medlem av Norsk Kulturråd. Han har mottatt alle priser og æresbevisninger som kan tildeles en norsk komponist. Foredraget finner sted i hovedbibliotekets nyoppussede Foredragssal, og adgangen er gratis.

Arrangementet er også en del av serien ”Noen konserter begynner på Deichmanske…” som er et samarbeid mellom bibliotekets Musikkavdeling og Oslo-Filharmonien. Forelesningene i denne serien tar utgangspunkt i utvalgte konserter fra Filharmoniens program. De som velger å fordype seg i Nordheims musikk og virke på denne måten vil ha muligheten til å bestille billetter til den tilhørende konsert med Oslo-Filharmonien onsdag 20. juni til fordelaktig pris ved å oppgi at man ønsker å benytte seg av «Deichman-rabatten» ved bestilling av billett ved Oslo konserthus.

Deichmanske bibliotek er stolt over å kunne bidra til å feire Arne Nordheim, og ønsker alle hjertelig velkomne til en spennende kveld.