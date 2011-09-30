Akademisk tekno

Numusic spurte om de kunne få låne Stavanger Symfoniorkester. Resultatet kan bety slutten for festivalen. Eller en ny start.

Numusic-festivalen i Stavanger startet i 2000 med undertittelen “fra Stockhausen til tekno”. Etter at komponistpioneren Karlheinz Stockhausen gjestet festivalen i 2005 måtte Numusic gjenoppfinne seg selv.

Les også: Asbjørn Schaathuns minneord om Stockhausen

Festivalnarrativet

Fredagens Numusic-konsert, der Stavanger Symfoniorkester spiller orkestrerte låter av DJ Jeff Mills, er en kulminasjon av Numusics nåværende profil.

— Hvis man følger vårt opprinnelige narrativ ville det sluttet med Stockhausen-konserten i 2005. Da hadde vi på en måte oppnådd alt vi i utgangspunktet ville. Det var vanskelig å finne en ny retning den gangen, men i 2006 oppdaget vi Pierre Henry, som var en naturlig etterfølger. Deretter fikk vi den postmoderne suppen som inkluderer rock, jazz og støy og aspekter fra konkret musikk, sier Martyn Reed, Numusics festivalsjef og kurator for konserten.

Han mener Jeff Mills-prosjektet også er endepunktet for noe.

— Jeg vet ikke om dette er det siste Numusic, ikke bare når det kommer til å forene høy og lav, dj og komponist-begrepene, men generelt. Det kunne kanskje markert slutten på festivalen, men jeg håper det kan lede oss videre til nye narrativer og nye strategier, og at dette kan åpne opp for nye ideer å bygge festivalen rundt, sier Reed.

Som en komponist

Samarbeidet mellom Jeff Mills og Stavanger Symfoniorkester (SSO) har fått navnet “Lights Around the World”. Prosjektet ble mulig på grunn av Numusics framfusne tilnærming til SSO: Reed spurte rett og slett om Numusic kunne få låne orkesteret.

— Vi argumenterte for at orkesteret tilhører alle i Stavanger,og at dersom vi kunne komme opp med et interessant og relevant prosjekt burde vi få låne det. SSO gikk med på det. Så vi visste at vi hadde et orkester, men visste ikke hva vi skulle gjøre med det, sier Reed.

Han spurte etterhvert SSO om de var interessert i å gjøre noe som minnet om et annet prosjekt han hadde hørt om, der Jeff Mills i 2006 jobbet med symfoniorkesteret i Montpellier.

— Deretter forklarte jeg dette for Mills i en epost. I bunn og grunn gav vi orkesteret til Mills.

Slik så det ut da Mills samarbeidet med symfoniorkesteret i Montpellier:

Akademisk tekno

“Lights Around the World” består av låter som Mills og komponist Thomas Roussel har plukket fra hele Mills’ karriere.

— En av grunnene til at Numusic eksisterer i det hele tatt er å etablere narrativer rundt det media kaller tekno. På 90-tallet var tekno var sett på som lav kulturform med dansing, dop og alt som hører med. Det har alltid vært vårt mål å løfte denne kulturen til et nytt artistisk og akademisk nivå. Hører man Mills er det lett å avfeie det som dunk dunk dunk-musikk, men det er ikke tilfellet. Dette er en artist som arbeider i flere måneder med et verk, akkurat som andre komponister gjør.

Spennende og skremmende

Reed karakteriserer Mills som konseptartist med en filosofisk overbygning, med interesse for science fiction, den menneskelige natur og “det som skjer over horisonten”.

— I denne sammenhengen vil han formidle noe som han vil at publikum skal reflektere over. Det er utfordring å beholde dette i musikken mens han arrangerer musikken for et orkester. I prosessen er det mye gi og ta, men suksessen ligger i samarbeidet. Det handler ikke om hvorvidt folk danser. Dette handler om ren dedikasjon til kunsten, sier Reed.

For Reed er dette prosjektet en drøm som går i oppfyllelse.

— Hvis du sa for ti år siden at jeg ville bringe sammen et av landets ledende orkestre og en av verdens ledende DJer, ville jeg ledd. Dette er en engangsforeteelse, den eneste gangen man har muligheten til å se dette i aksjon. Det er ganske spesielt, samtidig er det litt skremmende.

Konserten med Jeff Mills og Stavanger symfoniorkester skjer i Stavanger konserthus fredag kl. 2100