Kunstmusikk

Aagaard-Nielsen: – Korpsene tenner på samtidsmusikk

04.10.2004
- Red.

Fem amatørkorps og to blåseensembler la rammene for BrassWind-festivalen i Teatergarasjen i Bergen. På kun to dager fikk publikum fem urfremføringer og to norgespremierer. – Jeg har båret på denne ideen i mange år, og det er utrolig tilfredsstillende at festivalen ble en suksess, sier Torstein Aagaard-Nilsen etter historiens første BrassWind-festival.

Av Jan Gunnar Kolstad, Norges Musikkorpsforbund

— Vi vil presentere ny musikk for blåsere og slagverk, sier initiativtaker til den nye festivalen, Torstein Aagaard-Nilsen, som ikke umiddelbart vil kalle det en festival for samtidsmusikk.

— Vi slipper til utøvere og verk som ikke ville kommet med på mange andre norske samtidsmusikk-festivaler. Så jeg tenker vi kaller det en arena for «ny musikk», smiler han.

Lyst og evne

Aagaard-Nilsen, som selv har vært en av de viktigste bidragsyterne til fornyingen av korpsrepertoaret i Norge, mener å se en markant endring i amatørmusikeres holdning til den såkalt moderne musikken.

— Både lysten og evnen til så spille nye ting har økt. Korpsene tenner på samtidsmusikk.

— Innen disse besetningene har en selvsagt fortsatt noen rammer å holde seg til i forhold til det spilletekniske, register og så videre. En skal heller ikke forvente at amatørensembler skal bruke altfor mye tid og penger på verk som blir fullstendig perifere både for dem og publikum. Likevel; det er en helt annen lyst i forhold til dette stoffet nå enn for bare få år siden, mener han.

Han får støtte av Ørjan Matre, som med sitt verk Logitech Noise leverte et av de «særeste» men også mest spennende bidragene på festivalen.

— Jeg føler vel at korpsmiljøet har åpnet seg opp de siste årene. Jeg står jo med en fot i hver leir; jeg komponerer samtidsmusikk – og har bakgrunn fra brassband, sier 24-åringen.

— De fleste samtidskomponistene jeg omgås, vet knapt hva korps er for noe, mens korpsene på sin side fortsatt har sine normer og tradisjoner. Men jeg føler at de korpsene jeg har jobbet med, har likt å jobbe med et nytt lydbilde. Og jeg er ganske sikker på at mange av mine kolleger ville grepet muligheten til å jobbe med korps, hvis de hadde fått sjansen, sier Matre, som har skrevet både for Jahren Hornmusikkforening og Eikanger-Bjørsvik Musikklag, som bestilte og fremførte Logitech Noise på BrassWind-festivalen.

— Min erfaring er at hvis en gir stoffet litt tid, er et mye som faller i smak. I hvert fall hos musikerne. Vi har utrolig mange flinke musikere, mens vi nok sliter mer med flinke lyttere, påpeker han.

— Må ikke bli en ghetto

På BrassWind-festivalen var det altså fem urfremføringer, blant annet av komponister som Eilert Tøsse, Gary Peterson, Martin Winter og nevnte Ørjan Matre. Og Torstein Aagaard-Nilsen oppfordrer korpsene, både toppkorpsene og de nedover i systemet, til å benytte seg av komponistmiljøet.

— Det blir sjelden laget noe originalt uten at noen bestiller det. Dessverre er det mange som vet for lite om de støtteordninger som finnes for å få laget ny musikk. Dette gjelder ikke minst for skolekorps, det er de som får aller minst nytt repertoar å prøve seg på, de blir gjerne trakkende i gamle spor. Det er synd, sier han.

— Jeg tror en slik festival som dette kan være med og øke kunnskapsnivået og viljen til å spille samtidsmusikk enda mer i blåseensembler og korps, sier Ørjan Matre.

— Men samtidig er det viktig at dette ikke blir en «ghetto», at korpsene nå sier seg fornøyd med BrassWind som en arena for samtidsmusikk, og ikke presenterer seg andre steder. Jeg kunne for eksempel godt tenke meg å se korps på Norges største festival for samtidsmusikk, Ultima-festivalen, sier han.

FestivalerGenreKunstmusikkSamtidsmusikkKorpsOrganisasjonerUrfremføringer

