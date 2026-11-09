Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund fyller 50 år

Én paraply, to organisasjoner for bredde og utvikling av musikklivet, feirer denne uka.

Jubileumsuke toppes i hyllest til det frivillige musikklivet i Norge.

Fellesrådet for sang- og musikkorganisasjoner i Norge ble etablert 15. november 1976. Målet var å samle musikklivet i et nasjonalt fellesskap for samarbeid og læring. Organisasjonen ble delt i 2003–2004, men feirer felles jubileum denne uka.

Organisasjonene avholder jubileumskonsert i Universitetets aula i Oslo lørdag 14. november, med en rekke musikkgrupper, strykergrupper, korps, med flere. Det blir også profesjonelle musikere, som når det står klassisk musikk med røtter i India, Iran, Pakistan og Nepal på programmet; med Harpreet Bansal/Javid Afsari Rad/Reshail Mansoor/Sanskrit Shrestha. Det blir også konsert med det som skal være Nord-Europas eneste orkester med kun dobbeltrør-instrumenter, navnlig obo og fagott.

Jubileumets slagord er 50 år – sammen for musikken. I felles jubileumssmagasin skriver de to organisasjonenes styreledere sammen at:

«Musikken gjør oss mer åpne, kreative og robuste (…) Derfor er musikklivets organisasjonser så viktige. De gir læringsarenaer der du kan oppdage musikkgleden og holde den ved like (…), og kan sikre at Norge fortsatt har et rikt musikkliv også de neste 50 årene.»

– Liv Bakke Kvinlog (Musikkens studieforbund) og Bjørgulv Vinje Borgundvaag (Norsk musikkråd)

Jubileet feires også ved å vise fram – i bilde og video – femti forskjellige møteplasser der musikk står i sentrum på forskjellige steder i landet – blant annet på Facebook.