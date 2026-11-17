200 år etter Beethovens død feirer denne kvartetten ham – med tre festivaler.

I 2027, 200 år etter Beethovens død, inviterer Engegårdkvartetten til en stor satsing: tre festivaler som til sammen tegner et musikalsk portrett av Beethoven – fra den unge, fremadstormende komponisten til den kompromissløse mesteren i hans siste leveår.

Kvartetten har gjort seg kjent for å løfte utvalgte komponisters virke, som når de har gitt ut plateserie med Mozart-musikk, tidligere.

– Et av Norges fremste ensembler dedikerer to år til en komponist, og presenterer i 2027 tre klassiske minifestivaler med til sammen 21 konserter. Kan Beethoven virkelig være relevant 200 år etter sin død? spør bratsjist og daglig leder Juliet Jopling på epost til redaksjonen.

– Vi skal selv spille alle hans 16 strykekvartetter, og sammen med en gjeng av gjesteartister som vi er utrolig stolte av, byr vi på kammermusikk, dans, foredrag, improvisasjon og familiekonserter, skriver hun. Beethoven på 123 er overskriften over delene, som de utdyper mer slik i et presseskriv:

– Vi samler musikere, dansere, skuespillere, foredragsholdere og skribenter til tre festivaler viet Ludwig van Beethoven.



Den unge Beethoven

Den første festivalen, 22.-24. januar i Nynorskens hus, setter søkelyset på den unge Beethoven. Fra 11-åringen i Bonn til den berømte pianisten og komponisten i Wien – og frem mot den første store krisen i livet hans, da hørselen begynner å svikte.

Tre dager med kammermusikk, foredrag, improvisasjon, ballett og en familiekonsert, med kjente verk som Pathétique og Måneskinnssonaten, og noen uventede overraskelser. Engegårdkvartetten med venner Dénes Várjon, Maria Włoszczowska, Amy Norrington, Jose Gavira, Nikita Khnykin, Wolfgang Plagge, Pierre Xhonneux, Marie Solum Gran, Ole Kristian Dahl, Melissa Hough og Beate Brox.

Beethoven på høyden av sin skapende kraft

Her vil kvartetten at publikum skal møte en etablert komponist som hadde funnet sin helt unike stemme i en tid preget av dramatiske omveltninger i Europa. Bli kjent med menneskene og historien bak musikken gjennom foredrag med Tove Bjørgaas og Nora Taksdal, og oppleve mesterverk som Razumovskij-kvartettene, klaversonatene Appassionata og Waldstein, og Erkehertugtrioen.

Festivalen presenterer også noen overraskelser, som trombonekvartetten Drei Equali, Messe i C-dur og mye mer. Blant gjestene er Olli Mustonen, Klaus Mäkelä, Cédric Tiberghien, Tove Bjørgaas, Sarah Nemtanu, Nora Taksdal, Thormod Rønning Kvam, Norwegian Trombone Ensemble, Beate Brox og Halvor Melien.

Beethoven på sitt mest spirituelle, mystiske og filosofiske

Komponistens siste strykekvartetter og klaversonater åpner en verden av sårbarhet, undring, humor og kompromissløs skaperkunst, beskriver arrangøren. Tre dager med musikk som fremdeles lyder radikal, nesten 200 år etter at den ble skrevet.

I den siste delen av festivalen, i november neste år, kan publikum oppleve urpremieren på SANS, en ny koreografi av Sølvi Edvardsen for danseren Ipek Mehlum og Engegårdkvartetten, der Beethovens Grosse Fuge tolkes gjennom bevegelse og musikk. Beethovens visjonære verden blir skildret gjennom foredrag med pianist Tor Espen Aspaas. Blant gjestene i denne siste festivalrunden er den anerkjente ukrainske stjernepianisten Anna Fedorova.