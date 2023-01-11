Engegårdkvartetten starter året på Nasjonalmuseet.

(Foto: Engegårdkvartetten)

Kunstmusikk

Engegårdkvartetten spiller på Nasjonalmuseet

11.01.2023
- Red.

Kunst og musikk i det (fortsatt) nye huset.

Engegårdkvartetten – de ga ut en av fjorårets beste klassiske plater, slik Ballade oppsummerte det – spiller Mozart og Kvandal på Nasjonalmuseet denne helga. Men styrelederen så seg nødt til å sende ut nyhetsbrev om krøll i billettsystemet: – Beklageligvis oppstod det en feil i billettsystemet som ga inntrykk av at konserten var utsolgt. Men det stemmer ikke og feilen skal være fikset: Engegårdkvartetten spiller Mozart og Kvandal – Nasjonalmuseet.

På programmet står blant annet musikk som den 16 år gamle Mozart komponerte for strykekvartett i 1772. Det blir også musikk skrevet av den neoklassiske komponisten Johan Kvandal, både en strykekvartett fra 1946 og en halling inspirert av Grieg.

Formidler og kunsthistoriker Eilif Salemonsen innleder kort om paralleller mellom reportaret på programmet og kunst i Nasjonalmuseets samling. Musikerne har også med seg plater med sin nye innspilling Johan Kvandal: Complete String Quartets. 

