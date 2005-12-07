Jazz

Ti år med The Source: of Christmas

Publisert
07.12.2005
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

The Source er stolte over for tiende gang å kunne presentere The Source: of Christmas. Blant årets gjester er dirigent og klaversolist Christian Eggen med Kongelige Norske Marines Musikkorps, egyptiske Cairo Orchestra, samt sangerne og musikerne Cheb Hocine, Jarle Bernhoft, Lars Klevstrand, Anne-Lise Berntsen og Tora Augestad. Julekonsertene finner sted i Oslo, Trondheim, Horten – og Egypt (!).

The Source ble startet høsten 1993. Kvartettens medlemmer var da Øyvind Brække på trombone, Trygve Seim på saxofoner, Ingebrigt Håker Flaten på bass, og Per Oddvar Johansen på trommer. Alle hadde studert på jazzlinja ved Trøndelag Musikkonservatorium – landets eneste utdanningsinstitusjon for jazzmusikk. The Source ble raskt karakterisert av både presse og jazzmiljøet selv som et av de mest spennende bandene på den norske jazzscenen.

I løpet av sommeren 1995 bestemte Ingebrigt Flaten seg for å satse mer konsentrert på orkesteret Element, og gav fra seg bass-stolen i The Source. Dette førte til en periode hvor The Source prøvde ut en rekke forskjellige personer på nesten like mange instrumenter, noe som til slutt resulterte i at Finn Guttormsen tok over på kontrabass.

Ti lett kaotiske år senere er det duket for det medlemmene kaller «en ny ekstravagant julefeiring innenfor det usedvanlige, hvor The Source og solister fra norske og alle andre himmelstrøk avdekker mistelteinens eksotiske myter og søker sammen i våre kjente og kjære julesanger», enten de nå besynges i beste crooner-stil med storbandtrøkk, som algirsk raï, som kinesisk opera, som cabaret-sang, eller rett og slett som «The Source: of Christmas».

I navet av «denne julemusikalske zodiak» kobler The Source seg bl.a. opp med dirigent og klaversolist Christian Eggen foran Kongelige Norske Marines Musikkorps, Youssou N’Dours egyptiske Cairo Orchestra under ledelse av Fathy Salama – og et lite takras av gjesteartister. Blant årets gjester finner man sangeren Cheb Hocine (som i følge The Source bl.a turnerer klassikere som «Jallah-klang”, «Sjø og Land» og «På Låven Sitter Nissen»), den avhoppede Span-vokalisten og gitaristen Jarle Bernhoft, visesanger Lars Klevstrand, samt mezzospranene Anne-Lise Berntsen og Tora Augestad.

I 2001 kom The Source ut ned sin tredje CD, nå på velrenommerte ECM Records, der saxofonist Trygve Seim også har hatt stor suksess som soloartist. Albumet het «The Source And Different Cikadas», og bør på et samarbeid med nettopp det norske samtidsmusikkensemblet Cikada.

The Source består for tiden av Trygve Seim, saxofoner, Øyvind Brække, trombone, Mats Eilertsen, bass og Per Oddvar Johansen, trommer, samt lydprodusent Asle Karstad.

Turnérute for The Source: of Christmas:

7. desember, kl. 21: El Sawy, Kairo
9. desember, kl. 21: Blæst, Trondheim
14. desember, kl. 20: Cosmopolite, Oslo
15. desember, kl. 20: Cosmopolite, Oslo
* 16. desember, kl. 20: Bakkenteigen, Horten

Billetter kan hentes ut på nærmeste postkontor, eller på Billettservice’s hjemmeside: www.ticketmaster.no.

