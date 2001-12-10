Jazz

Shining på Herr Nilsen

10.12.2001
- Red.

Plateaktuelle og kritikerroste «Shining» spiller på Herr Nilsen førstkommende lørdag 15. desember kl 22. Shining er en jazzkvartett med tilknytning til jazzlinja ved Norges Musikkhøgskole i Oslo.

Shining består av:

Jørgen Munkeby (21): Saksofoner, bassklarinett og fløyte

Morten Qvenild (23): Piano

Torstein Lofthus (24): Trommer

Aslak Hartberg (26): Kontrabass

De spiller moderne og energisk jazz fremført av unge mennesker på autentiske og akustiske instrumenter. Låtene er selvskrevne og sterkt inspirert av store navn fra sekstitallet som John Coltrane, Paul Bley, Ornette Coleman og Wayne Shorter. Samtidige personer som George Garzone, David Liebman og norske Petter Wettre har også vært en stor inspirasjonskilde.

Jørgen Munkeby spiller i Jaga Jazzist, som han også komponerer en stor del av musikken for. Han spiller også i trip-hop-bandet The Bobby Hughes Experience, som spilte på Roskilde-festivalen i år. Han mottok i august prisen for beste solist under EM i jazz under Jazzfestival i Avignon, Frankrike. Tidligere i år ble han nominert til Edvard-prisen, som er Norges høyeste utmerkelse for komponister. Munkeby har spilt på mange av Europas største festivaler (bl.a. Kongsberg Jazzfestival, Oslo Jazzfestival, Copenhagen Jazzfestival, Stockholm Jazzfestival, Molde Jazzfestival, Avignon Jazzfestival, Roskildefestivalen, Quartfestivalen m.fl.) og har turnert i Danmark, Sverige, England, Frankrike, Nederland, Italia, Litauen og Israel samt hele Norge.

Aslak Hartberg spiller bass i Oslo Fluid og rapper i Klovner i Kamp. Han spiller også fast i Morten Halle / Jon Eberson kvartett. Morten Qvenild spiller også i Jaga Jazzist. Torstein Lofthus spiller trommer med Bertine Zetlist.

Shining har spilt for et utsolgt Blå flere ganger, og spilte i sommer tre konserter på Kongsberg Jazzfestival. Shining ga ut sitt første album «Where the ragged people go» på Bp/Universal mandag 5. november.

Les også intervju i Dagbladet 20.11.2001.

Majken Christansen (Foto: Jazzinoslo.no)

Internettsatsingen www.jazzinoslo.no, som samler jazzkonsertene i Oslo for medlemsklubbene i Norsk jazzforum, er en suksess, melder Østnorsk Jazzsenter. Antallet nettbesøk...

Herr Nilsen plakat, august

Herr Nilsen har i ti år vært en av Oslos mest respekterte jazzklubber, og slår de neste tre dagene virkelig...

Shining (stort)

Jazzkvartetten Shining ser ikke ut til å ligge i post-nyttårsdvale. På søndag 11. januar jazzer de det nye året inn...

Petter Wettre (live)

Saxofonist Petter Wettre slipper sin nye plate «Hallmark Moments» den 1. oktober. Med et eklektisk utvalg instrumenter har han her...

