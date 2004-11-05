Quarter Past med slippfest på mandag

Quarter Past kan så langt notere seg for oppvarmingsjobb for Blonde Redhead, avslutningskonserten på den første Balladefesten, opptredener på Kongsberg og Oslo Jazzfestival – og sist, men ikke minst: En jazzklubb dedikert kun til dem selv. Mandag slipper jazzbandet Quarter Past sin debutplate, kalt «Smash No Flash» på Blå, som ellers kan by på et flunkende nytt magasin – og konserter med bl.a.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Det er få band forunt å få grunnlagt en egen jazzklubb kun til sin ære. Imidlertid ble to unge herrer så betatt av Quarter Pasts musikk at de gjenopplivet gamle Bislett Jazzklubb, med det uttrykte mål å kun arrangere konserter med dem. Gruppen spiller jevnlig konserter på denne klubben, som var arnested for en stor del av hovedstadens jazzmiljø på 60-tallet.

Tidligere i år ble Quarter Past huket inn til å varme opp for bransjeyndlingene Blonde Redhead under årets Kongsberg Jazzfestival. Martin Revheim, Blågründer og leder i Kongsberg Jazzfestival, anbefalte dem i den forbindelse varmt, som «et av de få band som passer like bra i en rock-setting som en jazz-setting» – noe bandet vel også understreket med sin opptreden for 1500 tilskuere under utdelingen av prisen for årets unge jazzmusiker på Pavescenen. Og lovordene stopper ikke der: John Refsdahl Moe har i NRK P2 hevdet at Quarter Past «spiller jazz som de gamle gutta”, mens Bare Jazz har omtalt dem som «en av Norges mest lovende kvartetter».

Nå avslutter Quarter Past sin lanseringsturné for debutplaten med releasekonsert på Blå mandag 8.november. ”Smash No Flash” er spilt inn i ærverdige Rainbow Studios i Oslo, med ringreven Asle Karstad bak spakene. Platen består kun av egne komposisjoner, i følge bandet selv med sterke islett av modaljazz og frijazz, kombinert til et eget uttrykk. Platen er i første omgang tilgjengelig på Bare Jazz, Opus 8 og Norsk Musikkforlag i Oslo.

Bandet har sitt utspring i miljøet rundt Institutt for Musikk og Teater ved Universitetet i Oslo, noe som medfører at musikerne har både teoretisk og praktisk ballast med seg. Bandet består av Dag Stiberg (saxofon), Carl Gjerdrum (bass), Helge Jørgensen (piano) og Kyrre Tromm Lindvig (trommer) – alle unge musikere som også kan oppleves i en rekke andre sammenhenger, fra visepop til pønka rockmusikk.

Blå har for øvrig nylig kommet ut med den andre utgaven av Blåmagasinet etter omleggingen til større og mer innholdsrikt format, og kan bl.a. by på en større artikkel om coverdesign, med særlig vekt på Håkon Kornstads og Nicolai Schaanning Larsens visuelle arbeider for Jazzland-etiketten. Bladet løfter også litt på sløret rundt Blås store, paneuropeiske klubbsamarbeid i 2005, og presenterer også en hyllest til den nylig avdøde jazzmusikeren Bjørnar Andresen. Andresen vil også bli gjenstand for en minnekonsert på Blå 20. desember, med Crimetime Orchestra og B-gjengen i sentrale roller.

Av kommende konserter og arrangementer på Blå kan Ballade i farten trekke frem den store EDVArd-konserten den 15. november, tre dagers tiårsjubileum for det tilnærmede husbandet Jaga Jazzist, og like mange dagers feiring av Jazzland, med medvirkende som Bugge Wesseltoft, Sidsel Endresen, Beady Belle, Eivind Aarset og Torun Eriksen.

