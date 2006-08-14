Pumajazz – Introvinnere på Oslo Jazzfestival

Tirsdag kveld gjør Årets unge jazzmusikere, som kåret av Rikskonsertene, Norsk jazzforum og de fem største jazzfestivalene, konsert på Cosmopolite under Oslo Jazzfestival. Det er altså snakk om trioen Puma, og de skal stå på scenen med det noe mer rutinerte New Light Project, bestående av Petter Wettre, David Liebman, Gene Perla og Scott Neumann. Men Ballade har snakket med Pumas travle gitarist Stian Westerhus, som nylig har kommet hjem til Trondheim fra Arktis, etter en festivaljobb på Varangerfestivalen. – Vi vil spille så mye som mulig. Kan vi spille to-tre måneder i året så gjør vi gjerne det. Derfor er det en utrolig fin bonus at noen booker 10-12 jobber for oss nå i vår, sier Westerhus.

Av Carl Kristian Johansen

Puma springer hovedsakelig ut fra jazzlinja ved konservatoriet i Trondheim, og består av Stian Westerhus på gitarer og maskiner, Øystein Moen på tangenter og elektronikk, og Gard Nilssen på trommer, perkusjon og sampling. ”Puma er et originalt band med et stort potensial”, sa Åse Kleveland, påtroppende direktør i Rikskonsertene, på vegne av juryen under prisutdelingen.

Gitarist Stian Westerhus fikk mulighet til å nyansere litt for Ballade.

— Puma et friband, vi spiller gammel, klassisk, fri-improvisert musikk. Lydbildet er elektrisk, med tangenter, kontaktmikker, gitar og trommer. Det er litt vanskelig for meg å beskrive ytterligere, men vi tar utgangspunkt i improvisasjonsmusikken vi kommer fra, og musikken har en god dose rock, noise og groove i seg.

Kan du sette det i sammenheng med andre kjente størrelser?

— Man kan vel kanskje trekke paralleller til Supersilent og Humcrush, og en noiseartist som Maja Ratkje. Vi er veldig inspirert av det hun driver med. Vi tar tak musikk vi er glad i, og prøver å sy det sammen til en enhet, sier Westerhus.

Mer å gjøre

Westerhus har tilbrakt tre år på jazzstudiene ved universitetet i Middlesex. Han ble værende i England i ytterligere i to, før han reiste tilbake til Norge for å etablere Puma. Bandet har vært i studio, og resultatet skal mastres om ikke lenge.

— Vi har vært hos Audun Kleive i Audiopol i Skien, og håper å få gitt ut platen i løpet av våren, i forkant av turneen Rikskonsertene gjør for oss. Det er ikke avklart hvilket selskap den skal gis ut på, i og med at det ikke er et ferdig produkt enda, sier, Westerhus.

Hva betyr det å bli kåret til Årets unge jazzmusikere under Jazzintro-programmet?

— Det er veldig fint fordi vi får folk til å booke en turnè for oss, og det betyr veldig mye. Vi spiller musikk som nødvendigvis ikke er så lett å selge inn. I utgangspunktet blir det lettere å få jobber på scener som er skeptiske, fordi Rikskonserten går god for oss. Det betyr at vi får mye mer å gjøre enn vanlig.

Hvordan hadde det sett ut for Puma om dere ikke hadde blitt plukket ut, ville dere fortsatt som band?

– Vi hadde kommet til å fortsette uansett, men det gjør ting mye lettere med booking og presse. Du hadde for eksempel kanskje ikke ringt hvis vi ikke hadde vunnet. Det utmerkelsen betyr er rett og slett jobbene man får – og det er det som er viktig, å være ute å spille.

Hva er de konkrete planene framover utover å innkassere fra Rikskonsertene?

— Vi kommer til å booke en turnè i egen regi. Vi vil spille så mye som mulig. Kan vi spille to-tre måneder i året så gjør vi gjerne det. Derfor er det en utrolig fin bonus at noen booker 10-12 jobber for oss nå i vår, sier Westerhus.

DIY

Medlemmene i Puma driver ellers bookingen selv, og de står altså uten plateselskap og bookingagentur. I tillegg til å administere alt rundt bandet har også medlemmene en mendge prosjekter ved siden av Puma.

For Westerhus dreier det seg om sologitar og flere duoprosjekter. Da Ballade snakket med Westerhus hadde han nylig kommet hjem til Trondheim etter en duokonsert med perkusjonist Terje Isungset på Varangerfestivalen i Vadsø.

— Alle prosjektene jeg holder på med er like viktige, uansett hva det handler om. Puma blir travlere enn de andre prosjektene, men jeg satser fullt og helt på alle fordi de er så forskjellige, sier Westerhus.

Plateinnspillinger

Gitaristen skal snart i studio med Isungset for å spille inn plate, i tillegg er også hans duo Bladed, med vokalist Anita Kaasbøll, et plateaktuelt prosjekt. Westerhus er også aktuell i metal-free-noise-duoen Monolithic (Kenneth Kapstad, trommer, eks-Gåte, Dadafon, Animal Alpha) i den forstand at de skal gjøre konsert med metal-bandet Keep of Kalessin på Trondheim Jazzfestival i begynnelsen av september. En festival Westerhus kommer til å gjøre mange opptredener på.

Ved siden av Puma ser du ut til å forfølge solo- og duoformatet, hva er det med den settingen som tiltrekker deg?

— Jeg har også en kvintett i England (Fraud), og jeg skal over dit å spille inn plate om en måneds tid. Men formatet er spennende fordi det er veldig nakent, og man kan ikke gjemme seg bak noe i en duo, sier Westerhus.

Puma spiller på Oslo Jazzfeastival tirsdag 15. august på Cosmopolite.