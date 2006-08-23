StåOppJazz: Lovulydig jazz siden 2003

Bookinganvarlig Tom Gulbrandsen kan presentere et rikholdig og variert høstprogram på StåOppJazz. Årets vinnere av Jazzintro, dronecountry, epileptisk støy, en fargerik hyllest til Sun Ra og en fransk Meccano-bygger er bare noe av det som står på menyen, mer konkret navn som Puma, Huntsville, Gibrish og Pierre Bastien. – Med kjerne i jazzen presenteres nok et sjangermessig lovulydig program med artister av toppklasse fra flere verdenshjørner, lover arrangøren. – Alt er lov, sier Gulbrandsen til Ballade om konsertseriens grunntanke. Her presenteres også alle artistene som spiller på StåOppJazz denne høsten.

Av Bjørn Hammershaug

StåOppJazz er tilbake og rede for en ny jazzhøst i Bergen. Det er studenter fra Aktive Studenters Forening og Realistforeningen som står bak denne konsertserien. De kan nå presentere høstens program, som startet den 19. august med stinn brakke og The Core. Det fortsetter videre utover mørketiden med navn som Puma, Huntsville og Mari Brunvoll.

Billig inngang, rikt utbytte

Denne klubben har sitt hjem på Det Akademiske Kvarter i Bergen, og feiret sitt 3-års jubileum tidligere i år. Det har blitt en fast lørdagstradisjon for publikum i Bergen å oppleve jazz og jazzrelatert musikk for en billig penge.

— Konseptet ble startet fordi det på et tidspunkt det var altfor dyrt å gå på jazzkonserter i Bergen. Vi vil tilby jazz til en billig penge, sa nåværende bookingansvarlig Tom Gulbrandsen til Ballade tidligere i år.

Konsertserien ble i sin tid satt i gang av Henning Meyer Petersen som da var tilknyttet Aktive Studenters Forening. Han har siden flyttet til Oslo og begynt et lignende konsept på Café Mono som går under navnet Pönk. Hans etterfølger Tom Gulbrandsen har vært involvert i StåOppJazz i lengre tid og han er meget fornøyd med høstens tilbud.

Alt er lov

— Det er noe for enhver smak – som vanlig, sier Gulbrandsen om årets program til Ballade. – Det går fra de klassisk jazztradisjoner med Kirsti Huke til Next Lifes mer outrerte uttrykk, og resten ligger vel et sted i mellom disse to.

Dere strekker vel grensene for hva mange forbinder med en ordinær jazzklubb? Hva er de musikalske kriteriene for StåOppJazz?

— Det var også litt av tanken at vi skulle strekke grenser. Grunntanken var i utgangspunktet at ”alt er lov”. Vi vet hva vi selv liker, og er det noe som funker, som har det lille ekstra i en eller annen retning, så skal vi ikke legge begrensninger på oss selv, svarer Gulbrandsen.

Han uttrykker særlig stolthet over å ha fått Puma inn i programmet, trioen som vant den høythengende Jazzintro-prisen under årets Moldejazz. – Det er ekstra stas med dem, og det blir artig å se hva de er gode for nå som de har feid resten av jazz-Norge av banen, sier han forventningsfullt.

Gulbrandsen kan også fortelle at StåOppJazz opplever stadig mer oppmerksomhet fra utlandet, særlig Frankrike. – Det er tydeligvis noen som har snakket pent om oss der nede, og det er veldig artig med oppmerksomhet fra utlandet.

Utenfor Norge kommer i høst den franske trompetisten Pierre Bastien, Flis fra Island og amerikanske The Hub gjester Kvarteret på nytt.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Gryende jazzmiljø i Bergen

StåOppJazz er allerede dratt i gang med The Core. Da var det stinn brakke og høy stemning, forteller Gulbrandsen ivrig.

— Det var veldig stas å få det bandet tilbake. Jeg ble nesten slått i bakken av den konserten. Hele bandet har utviklet seg i positiv retning, og Kjetil Møster er vel nå det nærmeste vi kommer en jazzrocke-stjerne i Norge, smiler han.

I Norge er The Core i likhet med store deler av det nye miljøet utdannet ved den såkalte jazzlinjen i Trondheim. Den nyopprettede jazzlinjen ved Griegakademiet kan kanskje ha en lignende positiv effekt for Bergen?

— Ja, men først om ett år har vi tre fulle kull her i Bergen, så det vil nok ta en stund før vi kan matche Trondheim. Men det er klart et voksende miljø og ganske stor interesse her i byen, svarer Gulbrandsen. – Vi har NattJazzen og et par andre klubber, og det vil selvsagt være positivt med flere musikere. Så får vi i StåOppJazz prøve å ta vår del.

Det har tydeligvis vært vellykket, for publikumsoppslutningen er økende, forteller Tom Gulbrandsen, som ellers har følgende råd til de interesserte: – Sjekk programmet og plukk deg ut favoritter!

Her er i hvert fall høstens program:

19.08: The Core

26.08: Next Life + Mari Brunvoll

02.09: The Electrics

16.09: Flis

23.09: Sort Mel

30.09: Kirsti Huke

07.10: The Hub

21.10: Puma + Bladed

28.10: Huntsville

18.11: Gibrish

25.11: Pierre Bastien

Mer om artistene, ordlagt av StåOppJazz:

26.08.2006

Next Life + Mari Brunvoll:

Hai Nguyen Dinh – komposisjon, gitar, audio/video/lys programmering

Tormod Christensen – Casio synthesizer

Katrine Bølstad – vokal

Next Life ble dannet i Tønsberg i 1999 av Hai Nguyen Dinh. Musikken ble i starten

komponert ved hjelp av elektrisk gitar og en Amiga computer, og senere har både Commodore 64, SegaMegadrive og ikke minst Super Nintendo blitt brukt. Resultatet har, som alle kjære barn, fått mange navn. Blant disse er Gameboy deathmetal og Computergame battle inferno, og man skulle tro at også tittelen på deres første cd-plate, ”Electric Violence” (Cock Rock Disco 2006), kan være med på å gi et bilde av hva musikkinteresserte mennesker har i vente denne kvelden. Intenst mye høy og deilig lyd er det med andre ord ingen tvil om at det blir, i tillegg til et lysshow tilrettelagt for å få frem epileptikeren i oss alle.

Mari Kvien Brunvoll: vokal, loop station

Med sin lune stemme og sprudlende vesen vil Mari Brunvoll varme våre ører og roe våre nerver før Next Life går på scenen. Mari er historiens første jazzsangerinne som har utdannet seg ved den nystarta jazzlinja ved Griegakademiet. I solokonserten hennes, vil stemmen hennes være det dominerende instrumentet, krydra med en loopboks. Det er duket for en spennende og eksperimentell minikonsert med en av norsk jazz sine unge og lovende.

02.09.2006

The Electrics:

Axel Dörner (D) – trompet

Sture Ericson (S) – sax, bassklarinett

Ingebrigt Håker Flaten (N) – bass

Raymond Strid (S) – trommer

The Electrics er en internasjonal gruppe dannet i 2000 av musikere kjent frå miljøet rundt frijazz og improvisert musikk, noe som gjenspeiles i musikken til gruppa. Ved å legge improvisasjons musikkens eksperimentering med instrumentenes muligheter på et solid fundament av den energiske og uttrykksfulle rytmen som kjennetegner frijazzen, klarer The Electrics å mane frem et enestående musikalsk uttrykk.

16.09.2006

Flís (Island):

Davíð Þór Jónsson – piano

Helgi Helgason (IS) – trommer

Valdimar K. Sigurjónsson bass

Fra det islandske jazzmiljø kommer trioen Flís. Medlemmene var klassekamerater ved musikkskole på Reykjavik og startet i den anledning trioen i 1998. Opprinnelig omkranset trioen klassisk jazzmusikk, men har siden oppstarten gjort mindre og mindre hjemmelekser. Resultatet av dette har blitt et fargerikt uttrykk som strekker seg fra trioens opprinnelige lyd, til et eksperimentelt lydlandskap. Fra fabelaktig funky til febrilske feberdrømmer.

23.09.2006

Sort Mel:

Andreas Meland

Gaute Mikal Sortland

Sort Mel er en mystisk duo fra den norske landsbygda. På en bortgjemt gård som knapt nok

postmannen vet om lager de førsteklasses plyndremusikk. En gang i blant tar de på seg finstasen og drar inn til byen for å tråle loppemarkeder og bruktbutikker etter obskur tidlig norsk popmusikk, hawaii- og juleplater.Utenom støvete gammel vinyl hiver de ofte gitarer, orgler og en haug med effektpedaler oppi gryta når ny musikk skal tilberedes. Med enkle virkemidler improviserer de frem vakker musikk. Til forskjell fra de fleste andre plyndremusikere har Sort Mel fokus på resultatet og ikke prosessen. De lager musikk. God musikk!

30.09.2006

Kirsti Huke Quartet:

Kirsti Huke – vokal

Steinar Raknes – bass

Erik Nylander – trommer

Vigleik Storaas – piano

En fantastisk stemme! Lyset dempes, en historietime og en hyllest til 50- og 60-tallets

jazztradisjoner. Repertoaret har i tillegg moderne klassikere som det for de fleste vil være praktisk talt umulig å ikke ha noe forhold til.

07.10.2006

The Hub (USA):

Dan Magay – saksofoner

Tim Dahl – el-bass

Sean Noonan – trommer

Fra Brooklyns undergrunn har vi hentet avantgarde-trioen The Hub. BBC skriver at bandet, i tro StåOppJazz-ånd, er ute etter å sette etablerte jazzkonvensjoner på prøve. Bandet er vanskelig å klassifisere i sin form, men man kan si at de spiller en type trash/metal/punk/jazz som kan få hver å en til å sperre opp både ører og øyne, og komme i den rette stemningen. The Hub har høstet gode kritikker på jazzfestivaler Europa over, samt i sitt hjemland.

21.10.2006

Puma / Bladed:

Øystein Moen – tangenter, elektronikk.

Stian Westerhus – gitarer, maskiner,

Gard Nilssen – trommer, perkusjon, sampling

Anita Kaasbøll – stemme og elektronikk

Stian Westerhus – gitarer og elektronikk

En dobbelkonsert med to av kongerikets mest spennende konstellasjoner. En rekke flotte jazzorkestre braket sammen, Puma stod igjen når støvet hadde lagt seg og var dermed årets Jazzintro-vinnere. Væpnet med elementer fra rock, elektronika, jazz og country, fintet de ut samtlige andre konkurrenter med sin gale funky, fritt improviserte taktikk. Våpendragerne har, lite overraskende, utspring fra jazzmiljøet i Trondheim og er meget aktive musikere i flere konstellasjoner.

Bladed går rett i strupen på de alle med sine blodtunge riff og villmanns-improvisering. Tekstene stammer fra den engelske poeten John Fuller.

28.10.2006

Huntsville:

Ivar Grydeland – gitar, banjo, pedal steel

Tonny Kluften – contrabass, diverse

Ingar Zach – perkusjon, diverse

Ivar Grydeland hviler aldri. Sammen med Ingar Zach og Tony Kluften presenterer Huntsville

“Music for the Middle Class“, i hvert fall om vi skal ta utgangspunkt i navnet på den kommende utgivelsen fra orkesteret på Rune Grammofon. Uttrykket? Dronebasert, vi kan starte der. I tillegg kommer et stort antall konvensjonelle og relativt ukonvensjonelle instrumenter som i en salig blanding av komposisjoner og improvisasjon resulterer i en konsert, og en opplevelse. Dette er musikk det går kun én av på dusinet, moderne, nyskapende.

18.11.2006

Gibrish:

Kjetil Møster – saksofoner

Njål Ølnes – saksofoner

Tor Haugerud – trommer

TBA – tangenter

Gibrish vil med sin hyllest til Sun Ra gi oss en reise gjennom hans intergalaktisk spacejazz. En musikkverden der frijazz, spacerock og swing blir miksa sammen til en herlig surrealistisk pakke med noen av Norges største jazzmusikere kledd i antrekk vi aldri har sett dem i før. En opplevelse som garantert ikke havner i glemmeboka!

25.11.2006

Pierre Bastien (Frankrike): trompet, maskiner

En av denne komponisten og multi-instrumentalistens største lidenskaper i livet er å utvikle og eksperimentere med musikalske maskinerier – en slags mekaniske orkestre. Han har rett og slett bygd seg ett orkester av meccano-deler, et orkester som adlyder hans minste vink, et orkester som danner et spennende lydbilde som vakkert akkompagnerer trompeten han selv spiller på. Resultatet har blitt beskrevet som ”både futuristisk og en tanke dada. Bastien trollbandt og fascinerte sitt publikum under sin opptreden på Safe as Milk festivalen i Haugesund i sommer.