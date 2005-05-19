Oslo Jazzfestival med jubileer og unge stemmer

Oslo Jazzfestivals program for 2005 ble sluppet på Bare Jazz igår. Festivalen inviterer til en syv dagers vandring i jazzhistorien med en rekke markeringer av jubileer. Det er 50 år siden Charlie Parker døde, så festivalen hedrer ham med Charlie Parker Legacy Band. Jubileene gjelder også hjemlige og høyst levende stjerner, for eksempel Einar «Pastor’n» Iversen og Totti Bergh. Men Oslo Jazzfestival slipper også til yngre krefter, blant andre Supersilent, Solveig Slettahjell og Paal Nilssen-Love. – Programmet bør ha noe for en hver smak – og publikum i alle aldre, forteller kunstnerisk leder Aage Teigen.

15. august går startskuddet for hovedstadens 20. jazzfestival med 70 arrangementer på 16 sentrumsnære scener. Over 400 musikere skal i aksjon. – Fra barnekonsert på vår utescene ved Blå til jazz i stort format i Oslo Konserthus, har programmet noe for enhver smak og publikum i alle aldre, sier daglig leder Aage Teigen.

Oslo Jazzfestival 2005 åpner 15. august med Count Basie Orchestra i Oslo Konserthus. Count Basie er blant jazzens største bandledere, og etter Basies død i 1984 ble storbandet hans videreført av Thad Jones, Frank Foster og Grover Mitchell. I dag er det trombonist Bill Hughes som leder dette bandet, og i sommer skal de ut på en omfattende Europa-turné som også tar turen innom Oslo Jazzfestival. Melba Joyce er for tiden vokalist i bandet.

Peter Brötzmann med Chicago Tentet

Peter Brötzmann Chicago Tentet kommer også til byen. Peter Brötzmann har vært en sentral skikkelse innen europeisk frijazz siden 60-tallet, og i år har Oslo Jazzfestival invitert denne tyske saksofonisten til Blå sammen med hans Chicago Tentet. Bandet består for tiden av Ken Vandermark, Mats Gustafsson, Josef McPhee, Kent Kessler, Michael Zerang, Fred Longberg Holm, Magnus Broo, Per Ake Holmlander og vår egen Paal Nilssen-Love.

I fjor stod Lee Konitz på Oslo Jazzfestivals program, men konserten måtte dessverre avlyses på grunn av sykdom. Men Konitz har takket ja til å komme i år i stedet. Han skal både spille på Cosmopolite med Håvard Wiik Trio og på Scene West Victoria med John Pål Inderberg, Bjørn Alterhaug og Espen Rud.

Jubileer i kø

Et av årets store høydepunkt blir ”The Buddies” som er en jubileumsfeiring av Einar ”Pastor’n” Iversen (piano), Totti Bergh (saksofon) og Tore Jensen (trompet) sammen med Bjørn Pedersen (bass) som alle fyller runde år. Jack Teagarden og Tommy Dorsey ville fylt 100 år i 2005, og det skal også markeres løpet av årets jazzfest i Oslo. Dan Barrett kommer til byen sammen med et knippe av USAs dyktigste jazzutøvere for å presentere musikken til disse to legendariske musikerne. Og Royal Garden Jazzband kan feire 50 år på scenen. Dette skal markeres sammen med multiinstrumentalist Scott Robinson som kaster glans over enhver konsert.

Arven etter Bird

I 2002 inntok pianist Roger Kellaway Oslo Jazzfestival sammen med Atle Nymo/Frode Nymo Quartet . Innspillingen fra dette møtet ble nylig utgitt på den kritikerroste CDen Inner Urge . Dermed kunne ikke festivalen gjøre annet enn å invitere Kellaway tilbake til Oslo for å gjenforenes med Nymo-brødrenes saksofoner og deres kompanjonger Ole Morten Vågan (bass) og Håkon Mjåset Johansen (trommer).

Siden det i år er 50 år siden Charlie Parker døde, ønsker Oslo Jazzfestival igjen å gi honnør til denne nyskaperen innen jazzen. Charlie Parker Legacy Band vil i sommer spille på flere festivaler i Europa, og vi er svært glade for å kunne presentere dem på Cosmopolite under årets festival. Kvintetten består av Jon Faddis (trompet), Jesse Davis (altsaksofon), Ronnie Mathews (piano), Reggie Johnson (bass) og Jimmy Cobb (trommer).

Stjerner hos Etoile

Oslo Jazzfestival fortsetter samarbeidet med Ungdom Mot Narkotika , og nytt av året er ungdomsscenen på Stortorvet. Torsdag til lørdag under festivalen inviterer Ungdom Mot Narkotika til ungdomsarrangement på denne scenen.

Også nytt av året er tilholdsstedet for festivalens nattjam .

— Vi flytter til toppetasjen på Grand Hotel og inntar Etoile, forteller Aage Teigen. – Det blir hele fem jamkvelder med Jesper Thilo, Scott Robinson, Herb Geller og Grant Stewart som vertskap de respektive kveldene. Og publikum kan i tillegg nyte Etoiles utsikt over hele byen, avslutter Teigen.

Fokus på unge utøvere

Oslo Jazzfestival har lenge hatt fokus på yngre utøvere gjennom prosjektene Ungdom&Jazz og Showcase for unge talenter, forteller festivalens daglige leder, Lise Gulbransen. Begge prosjektene videreføres i år. Antall band som søker om å delta i showcase for unge talenter har eksplodert. Over 30 band har søkt om dette i år, sier hun.

De unge utøverne kommer i hovedsak fra miljøene rundt Norges Musikkhøyskole, Jazzlinja i Trondheim og Musikkonservatoriet i Kristiansand.

Tettpakket med opplevelser

Også Lill Lindfors/Hector Bingert med Claes Crona Trio , Spellemansprisvinnere Solveig Slettahjell Slow Motion Quintet , innovatørene i Supersilent , eminente B.E.D med Rebecca Kilgore/Eddy Erickson/Dan Barrett/Joel Forbes, livepremieren til Power House Music med Ken Vandermark, Lasse Marhaug, Nate McBride, Ingebrigt Håker Flaten og Paal Nilssen-Love, Frode Alnæs i jazzsetting med Jørn Øien, Arild Andersen og Rune Arnesen, festivaldronning Cæcilie Norby med Carsten Dahl og Lars Danielsson, sensasjonskonstellasjonen fra fjorårets Notodden Blues Festival Vidar Busk Band feat. Amund Maarud , en sjelden Oslo-konsert med Bugge Wesseltoft New Conception of Jazz og Iver Kleive/Knut Reiersrud står på programmet.

Festivalen har i tillegg gleden av å presentere ”The Blues Queen of New Orleans” Marva Wright i en rekke settinger, The Latin Giants Big Band med Viva Tito Puente , Heine Totland med Ytre Suløens Jass-Ensemble, South Afro Brazz med The Brazz Brothers/Women Unite, Moserobie-bandet Alberto Pinton Quintet , New Orleans-trompeter Duke Heitger med både Christiania Jazzband, Christiania 12 og Jazzin’ Babies, frijazzduoen Ketil Gutvik & Klaus Ellerhusen Holm Duo , solokonsert med Roger Kellaway , Dick Hyman med ”The Age of Swing”, jazzoperaen Treemonisha i regi av Ophelia Ragtime Orchestra og Seim Songkor , tre tenorer med Jesper Thilo , Totti Bergh og Grant Stewart , Revlover fra det danske musikkollektivet ILK og Eirik Hegdals Django Bates-inspirerte Dingobats .

Publikum kan også få med seg store konsertopplevelser fra Ola Kvernberg, Jesper Thilo/Heine Hansen/Jesper Lundgaard/Alex Riel, Wibutee, Oslo Storband med Jesper Thilo, Maria Kannegaard Trio, Odeon Jazz Quartet, Platoon, Sophisticated Ladies, Farmers Market, Magnolia Jazzband, Herb Geller/Anders Aarum/Jens Fossum/Roger Johansen, Bodil Niska Kvartett feat. Scott Robinson, Big Chief Jazzband feat. Kenny Davern/Roy Williams, Hot Club de Norvège, Dag Arnesen Trio m.fl.