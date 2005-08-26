Jazzpris til Peter T. Malling, mens Jazid gjenoppstår

Oslo Jazzfestival kom vel i havn i forrige uke, og ser ut til å gå i økonomisk balanse etter fjorårets underskudd. Jazzfestivalens pris ble i år tildelt Jazzradion’s Peter T. Malling. Du kan lese mer om juryens begrunnelse her, og også få med deg at gode, gamle Jazid igjen åpner dørene. Ketil Gutvik er igjen en av gründerne bak det revitaliserte prosjektet.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Til tross for at hovedstaden var vertskap for hele syv festivaler den aktuelle ukenuken, har Oslo Jazzfestival maktet å gjennomføre en kraftig snuoperasjon etter fjorårets underskuddsfestival, heter det på festivalens egne hjemmesider.

Oslo Jazzfestival kan dermed etter alle solemerker se tilbake på en vellykket festivaluke både musikalsk og økonomisk. Årets festival skal ha hatt et svært bra forhåndssalg, flere utsolgte konserter og jevnt bra besøk på samtlige arrangement.

— Foreløpige tall viser et regnskap som går i balanse, melder markedssjef Lise Gulbrandsen.



Jazzpris til Malling og Jazzradio’n

Festivalen har også i år delt ut sin egen pris – som hvert år tilfaller en aktør som har bidratt til å fremme forståelsen for og gleden over god jazz, fortrinnsvis innen festivalens nedslagsfelt.

Prisen består av en vakkert skulpturert vokalist i jazzens primærfarge: Sort. Mariann Hazeland er ansvarlig for utformingen.

I år gikk prisen til idealist, gründer og konsesjonshaver Peter T. Malling, som står bak det åtte år gamle konseptet Jazzradio’n.

I tildelingstalen sa Truls Helweg, styreleder i Oslo Jazzfestival, bl.a.:

”Vi har sett at flertallet av prisvinnerne opp gjennom årene har vært utøvere. Og årets kandidat er intet unntak. Derimot kan vi trygt slå fast at både instrument og karriere er høyst spesielle. Instrumentet må vel sies å være av det elektroniske slaget og responsen fra tilhørerne er formidabel. Hør bare: Hvem greier å samle et publikum på rundt 25.000 på hver eneste av sine opptredener her i landet? Og hvem har rukket å avholde 2.920 konserter i løpet av de siste 8 årene? Og hvem betaler likevel en vesentlig andel av honoraret av egen lomme?



Inspirasjonen kom fra USA og den første konsert ble avholdt 5. august 1997. Det dreier seg nemlig om Jazzradio´n. Rundt regnet har denne ildsjel av en stasjon presentert i overkant av 9000 timer jazz i de 8 år den har eksistert. Og det er mer enn NRK har sendt i løpet av sine 70 år på lufta. Jeg tror vi rolig kan fastslå at årets kandidat har levd 100% opp til prisens formål.”

Tidligere vinnere av prisen er blant andre Miloud Guiderk (2001), Eivind H. Solberg (2002), Roald Helgheim (2003), Gerhard Aspheim (2004).

Revitalisering av Jazid jazzklubb

Samtidig bød Oslo Jazzfetival 2005 også på en gammel kjenning.

Høsten 2005 vender jazzklubben Jazid tilbake med nytt styre og nytt spillested. Konsertene vil være på Fyrhuset Kafé på Høgskolen i Oslo, og har tatt mål av seg til å bli «et friskt tillegg til Oslojazzen, med konserter du nødvendigvis ikke finner andre steder». Blant annet starter Jazid konsertserien Nyzz som vil presentere unge lovende band, kan www.jazzforum.no fortelle.

Jazid jazzklubb ble stiftet høsten 2000 av Ketil Gutvik, Håvard Wiik, Bugge Wesseltoft, Paolo Vinnacia og André Clark Utvik. Klubben og utestedet Jazid stengte høsten 2001, men vendrte tilbake under Oslo Jazzfetival med en dobbeltkonsert med Henning Strandens Minitrio og trekløveret Eirik Hegdal (saksofon), Ingebrigt Håker Flaten (bass) og Thomas Strønen, (trommer).

Alt 9. september er det så duket for en ny dobbeltkonsert, denne gangen med Supersonic Rocketship, som har sitt utspring i Jazzlinja i Trondheim, samt Ketil Gutvik F E M, som dermed er med på å markere tilbakekomsten til klubben han var med på å starte for fem år siden.

Konserten skal by på både egne komposisjoner og improvisasjoner inspirert av amerikansk 70- talls avantgarde, der gitaristen Gutvikhar med seg et lag bestående av Atle Nymo (saksofon), Klaus Ellerhausen Holm (saksofon), Ole Morten Vågan (bass) og Andreas Bye på trommer.

Interesserte kan lese mer på www.jazid.com.