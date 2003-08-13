Oslo Jazzfestival i bilder: Tirsdag

Fotograf Ann Iren Ødeby fortsetter å formidle sine inntrykk fra Oslo Jazzfestival, som startet opp mandag. Her ser du hennes fangst fra festivalens annen dag, som inkluderer konserten med Michael Brecker, overrekkelsen av Jazzprisen til Dagsavisens Roald Helgheim, samt konsertene med Schooldays, Atomic, Caught, Hot Club de Norvège og Camelia Strykekvartett.

Tekst og foto: Ann Iren Ødeby

Blå fortsetter å presentere unge talenter på utescenen. Bandet Caught har base ved Musikkonservatoriet i Kristiansand, og spilte egenkomponert materiale på Blå på tirsdag. Her er Caughts svært energiske bassist foreviget.



Michael Brecker er ikke helt norsk, men han har sagt mye pent om norske musikere, blant annet at Stian Carstensen er en av de aller beste musikerne han har spilt med. På tirsdag hadde han konsert i Kulturkirken Jakob med kvartetten sin.

Hot Club de Norvège og Camelia Strykekvartett spilte bestillingsverk komponert av Jon Larsen på Logen på tirsdag. De serverte en fin sammensmeltning av strykekvartett og string-swing.

Jon Larsen og Finn Hauge under konserten med Hot Club de Norvège og Camelia Strykekvartett.



Ingebrigt Haaker Flaten spilte med Schooldays og Atomic på Blå på tirsdag og presenterte noen heftige soli. En eksplosiv konsert med musikere fra Norge, Sverige og USA.

Håvard Wiik deltok også på konserten mede Schooldays og Atomic med sitt fine pianospill.

Dagsavisens journalist Roald Helgheim fikk Oslo Jazzfestivals Pris på tirsdag. En svært velfortjent pris gikk til en av jazzjournalistikkens store poeter. Gratulerer!

Roald Helgheim