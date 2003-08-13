Jazz

Oslo Jazzfestival i bilder: Tirsdag

Publisert
13.08.2003
Skrevet av
Ann Iren Ødeby

Fotograf Ann Iren Ødeby fortsetter å formidle sine inntrykk fra Oslo Jazzfestival, som startet opp mandag. Her ser du hennes fangst fra festivalens annen dag, som inkluderer konserten med Michael Brecker, overrekkelsen av Jazzprisen til Dagsavisens Roald Helgheim, samt konsertene med Schooldays, Atomic, Caught, Hot Club de Norvège og Camelia Strykekvartett.

Caught, OJF 2003 (Foto: Ann Iren Ødeby)

Blå fortsetter å presentere unge talenter på utescenen. Bandet Caught har base ved Musikkonservatoriet i Kristiansand, og spilte egenkomponert materiale på Blå på tirsdag. Her er Caughts svært energiske bassist foreviget.
 

Michael Brecker, OJF 2003 (Foto: Ann Iren Ødeby)

Michael Brecker er ikke helt norsk, men han har sagt mye pent om norske musikere, blant annet at Stian Carstensen er en av de aller beste musikerne han har spilt med. På tirsdag hadde han konsert i Kulturkirken Jakob med kvartetten sin.

Hot Club de Norvège, OJF 2003 (Foto: Ann Iren Ødeby)

Hot Club de Norvège og Camelia Strykekvartett spilte bestillingsverk komponert av Jon Larsen på Logen på tirsdag. De serverte en fin sammensmeltning av strykekvartett og string-swing.

 Jon Larsen & Finn Hauge, OJF 2003 (Foto: Ann Iren Ødeby)

Jon Larsen og Finn Hauge under konserten med Hot Club de Norvège og Camelia Strykekvartett.
 

Ingebrigt Haaker Flaten, OJF 2003 (Foto: Ann Iren Ødeby)

Ingebrigt Haaker Flaten spilte med Schooldays og Atomic på Blå på tirsdag og presenterte noen heftige soli. En eksplosiv konsert med musikere fra Norge, Sverige og USA.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

 Håvard Wiik, OJF 2003 (Foto: Ann Iren Ødeby)

Håvard Wiik deltok også på konserten mede Schooldays og Atomic med sitt fine pianospill.

 Roald Helgheim, OJF 2003 (Foto: Ann Iren Ødeby)

Dagsavisens journalist Roald Helgheim fikk Oslo Jazzfestivals Pris på tirsdag. En svært velfortjent pris gikk til en av jazzjournalistikkens store poeter. Gratulerer!

 Roald Helgheim, OJF 2003 (Foto: Ann Iren Ødeby)

Roald Helgheim

 

FestivalerGenreJazzKonserter / Forestillinger

Relaterte saker

Vince Mendoza med Joe Lovano og John Abercrombie

Oslo Jazzfestival åpnet mandag

Oslo Jazzfestival åpnet i går, og tilbyr resten av uken hele 76 forskjellige arrangementer på i alt 17 forskjellige Osloscener....

Kjell Veivåg

Byråd åpner Oslo Jazzfestival

Den offisielle åpningen av Oslo Jazzfestival 2003 skal forestås av Oslos byråd for kultur og utdanning, Kjell Veivåg. Festivalsjef Aage...

Ola Kvernberg i 2001, da han som 21 åring ga ut plate på Hot Club Records.

Norsk og nordisk på Oslo Jazzfestival

Før helgen slapp Oslo Jazzfestival programmet for årets festival. Dette er 18. gang festivalen blir arrangert. Årets ukelange jazzfest består...

Atomic

Oslo Jazzfestival på Blå

Oslo Jazzfestival skal i august tilbringe seks døgn på Blå, og avslører nå et sterkt program, som bl.a. byr på...

Palle Mikkelborg (Foto: Svend Withfelt)

Program for Oslo Jazzfestival

Oslo Jazzfestival arrangeres fra 11. til 17. august, og har nå avslørt enda mer av sitt rikholdige program. Ballade bringer...

Åge Teigen

Aage Teigen mottar kunstnerpris fra Oslo kommune

I går offentliggjorde Oslos ordfører Per Ditlev-Simonsenmottakerne av Oslo bys kulturpris og kunstnerpriser for 2002. Kultur- og kunstnerprisene tildeles personer...

Flere saker

Glenn Erik Haugland i TronTalks

– Akkurat nå føles det som om jeg lager verdens viktigste festival

Festivalsjef Glenn Erik Haugland mener vi er inne i en brytningstid, og at TronTalks i Alvdal akkurat nå tar opp...

Risørs ordfører Per Lunden, Ragnhild Plesner (styreleder) og Eirik Raude

Det blir likevel Risør kammermusikkfest i 2017

Avlysningen er avlyst, og Eirik Raude er ansatt som ny festivalsjef.

Guro Skumsnes Moe med oktobassen, Ole Henrik Moe med picolettofiolinen – verdens største og verdens minste strengeinstrument

Samliv med en kjempe

Å leve med en kjempe kan være mere krevende enn man forestiller seg. Den forlanger ekstra takhøyde, store mengder vann,...