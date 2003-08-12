Oslo Jazzfestival åpnet mandag

Oslo Jazzfestival åpnet i går, og tilbyr resten av uken hele 76 forskjellige arrangementer på i alt 17 forskjellige Osloscener. Festivalen sier seg meget fornøyd med åpningsdagen, der bl.a. Oslo Konserthus var fylt til randen med jazzentusiaster av alle slag. Senere denne uken inviterer Oslo Filharmoniske Orkester til en live-opplevelse utenom det vanlige i nettopp Konserthuset, i tett samarbeid med tre av USA fremste arrangører og musikere.

Av Arvid Skancke-Knutsen

— Dette ser veldig lovende ut, sier en fornøyd, men travelt opptatt Lise Gulbrandsen i Oslo Jazzfestival. – Åpningsdagen ble en kjempesuksess med et utsolgt Oslo konserthus, der Svend Asmussen kvartett opptrådte med Ola Kvernberg. Det var fire hundre mennesker på showcase-konserten på ettermiddagen på Blå, og i like mange på Bodil Niska kvartett på Smuget senere på kvelden. Også «Vargtime» med Jan Hystad Kvartett og Gunnar Staalelsen var en stor opplevelse, der Staalelsen gjorde en praktfull opptreden.

Oslo Jazzfestival tilbyr i år 76 forskjellige arrangementer på hele 17 forskjellige scener – fra konserthus til intime klubber. Ballade vil følge festivalen tett underveis, og kommer naturligvis tilbake med fyldige rapporter og bildereportasjer utover i uken. Alt torsdag kveld er det for øvrig et nytt arrangement i Oslo Konserthus.- da med Oslo Filharmoniske Orkester, for anledningen under ledelse av Grammy-vinner Vince Mendoza, som har med seg de amerikanske verdensstjernene Joe Lovano på saksofon og John Abercrombie på gitar.

Oslo Jazzfestival skriver i den anledning at komponist og arrangør Vince Mendoza «står i en klasse for seg», og har samarbeidet med en lang rekke av vår tids fremste jazzmusikere, slik som som Pat Metheny, Michael Brecker, Charlie Haden og John Scofield. Også Hans Vroomans (piano), Lars Danielsson (bass) og Martijn Vink (trommer) vil bidra til å gjøre dette til en konsertopplevelse som sent vil glemmes, melder arrangørene.

Joe Lovano ble født i 1952 i Ohio. Han ble tidlig kjent med jazz gjennom sin far, saksofonist Tony «Big T» Lovano, og begynte å spille altskasofon som barn. Allerede som tenåring var han en ivrig deltaker på jam i Clevelands jazzklubber. Han studerte ved Berklee School of Music og flyttet til New York mot slutten av 70-tallet etter tre år på turné med Woody Herman. På 80-tallet spilte han med Mel Lewis i Village Vanguards husband, samt i Paul Motions band og John Scofields kvartett. Lovano har hatt en lang rekke kritikerroste utgivelser på 90-tallet og frem til i dag, og han har samarbeidet med kremen av vår tids jazzmusikere som Dave Holland, Randy Brecker, Carla Bley, Lee Konitz, Charlie Haden og Bob Brookmeyer. «Lovano har revitalisert moderne akustisk jazzsaksofon. I en balanse mellom lidenskap og intellekt spenner hans uttrykk fra forsiktige lyriske berøringer til frijazzens ytterste grenser», heter det entusiastisk fra arrangørene.

John Abercrombie ble født i 1944 i New York, og studerte ved Berklee School of Music på midten av 60-tallet. I årene etter studietiden ble han en svært ettertraktet studiomusiker og spilte blant annet med Gil Evans, Barry Miles og Chico Hamilton. Han debuterte med egen trio og albumet Timeless i 1974 sammen med Jack DeJohnette på trommer and Jan Hammer på tangenter. Året etter fulgte Gateway, fortsatt med DeJohnette, men Dave Holland (bass) erstattet Hammer. Denne trioen har han siden spilt mye sammen. Han har i tillegg samarbeidet med artister som Kenny Wheeler, Dave Liebman, Michael Brecker og Peter Erskin. Abercrombie er en vital og kreativ jazzgitarist. Han beskrives som en unik stemme som jazzgitarist, med en dyp forankring i jazzens tradisjoner, samtidig som han er i stadig utvikling.

Oslo Jazzfestival melder ellers at forhåndssalget har nådd nye høyder i år, og anbefaler derfor alle å være ute i god tid for å skaffe seg billetter. Festivalen har i år for øvrig lagt opp egne lysløyper for publikum, for å gjøre festivalopplevelsen best mulig. Disse kan du studere nærmere på disse sidene, der du også kan studere programmet dag for dag.