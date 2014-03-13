Ønsker ikke å kommentere

Redaksjonsmedlem i Jazznytt, Johan Hauknes, som har skjedd frem til Norsk Jazzforum på mandag presenterte at Jazznytt skal gjennom en endringsprosess.

På Jazznytts hjemmeside forteller styreleder i Stiftelsen Odin at utgangspunktet er en leserundersøkelse som ble gjennomført i fjor høst.

«For å kunne gjøre et grundig arbeid har styret nå besluttet å utsette årets to første numre av magasinet. Det er engasjert en erfaren konsulent som skal se på hvordan Jazznytt, både på papir og eventuelle nettkombinasjoner, kan møte framtiden best mulig. Både innhold og design skal vurderes, og det arbeides med å få inn enkelte nye, spennende skribenter. Jazznytts redaktør gjennom de siste 12 årene, Jan Granlie, har nå gått av. Han kan vise til en av de lengste redaktørperiodene i magasinets historie. Han takkes for den solide innsatsen han har lagt ned for å holde Jazznytt blant de ledende jazzmagasinene i Europa», skriver styret videre.

Hauknes mener at prosessen frem til Granlie gikk av har vært uryddig. Han etterlyser informasjon både fra Norsk Jazzforum og Stiftelsen Odin om valgene bak prosessen og har stilt .

Styreleder i Norsk jazzforum, Kristin Danielsen, sier til Ballade at styreleder i Odin er rett adressat for spørsmålene.

Nina Torske har følgende kommentar til Ballade:

— Vi ønsker ikke å si noe mer om prosessen enn at den har vært ryddig. Det er et faktum at partene i denne saken nå har kommet til enighet, det er inngått en tydelig avtale om fratredelse som begge har sagt seg tilfreds med og signert. Saken betraktes dermed som avsluttet fra vår side. Dette er som kjent en personalsak med konfidensialitet, og vi har ikke anledning til å kommentere saken ytterligere.