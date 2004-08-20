Ny CD fra Jon Balke og Magnetic North

For ganske nøyaktig 30 år siden gjorde pianisten Jon Balke sin ECM-debut i Arild Andersens gruppe. Han var 19 år. Mandag slipper ECM «Diverted Travels», det fjerde ECM-albumet med Balke som hovedmann og det tredje med Magnetic North Orchestra. I en tid der mye norsk musikk tar i bruk elektronikk går Balke og hans menn i MNO i motsatt retning, skriver ECM-ansvarlig i Norge, Andreas Meland. Blant Balkes medspillere i denne versjonen av ensemblet er Per Jørgensen, Ingar Zach og tre barokk-strykere. – Jeg fant ut at jeg ville fokusere på motsetningene mellom det komponerte og det improviserte på en annen måte, sier Balke selv om utgivelsen.

På Diverted Travels har Balke invitert med tre strykere i besetningen. Bjarte Eike, Peter Spissky og Thomas Pitt spiller vanligvis i tidligmusikk-ensemblet Baroque Fever. I tillegg får vi to kreative perkusjonister, Helge Norbakken og Ingar Zach, Fredrik Lundins saksofonspill,og Per Jørgensens vokal og trompet. Gruppen har internasjonal slippkonsert på Copenhagen Jazzhouse 30. juli.

Balkes mål da han etablerte Magnetic North Orchestra i 1992 var å utvikle et nytt uttrykk som hentet inspirasjon fra tradisjonell jazz, samtidsmusikk og diverse ikke-vestlig musikk, blant annet nordafrikansk og vestafrikansk tradisjon, som Balke kjenner godt. Men samtidig styrer han unna ethvert forsøk på utydelig crossover. “Konseptet er basert på å unngå å bruke elementer fra disse kjente tradisjonene, og heller utvikle en ny form for pulserende kammermusikk med utgangspunkt i den indre energien som tradisjonene bærer i seg,” sier Jon Balke.

Magnetic Norths første utgivelse kombinerte en stor slagverkgruppe, en strykekvartett og en jazzsekstett. Siden da har Jon Balke foretrukket en kjerne på åtte musikere, men denne mindre gruppa har beholdt mye av klangfargen og energien fra den opprinnelige bandet, men med større muligheter til dynamisk variasjon og nyanser.

I 2001 i København hadde Balke igjen foran et veldig stort ensemble: Grand Magnetic, som han kalte det, var Magnetic North utvidet med en 14-manns strykergruppe. I denne sammenhengen møtte Jon Balke Bjarte Eike, Peter Spissky og Thomas Pitt som var stemmeledere i ensemblet. “Jeg begynte å lage skisser og å planlegge hvordan jeg skulle integrere den komponerte musikken inne i den improviserte og la de to elementene gi hverandre impulser kontinuerlig i stedet for å alternere”, sier Balke. – Jeg fant ut at jeg ville fokusere på motsetningene mellom det komponerte og det improviserte på en annen måte.

Dermed kom han opp med ensemblet på ”Diverted Travels”.

Vinteren 2002-2003 reiste denne versjonen av Magnetic North gjennom ni land og gav konserter. Balke var glad og overrasket over å oppdage at han kunne inkludere ganske komplekse komposisjoner og på en måte gjemme dem inne i den improviserte musikken uten å miste den spontane energien som er typisk for improvisert musikk.

Etter konserten i Østerrike skrev kritiker Richard Cook: “Balkes dyktige sammenvevning av timbres og klanglige kontraster var så absolutt forfinet at det ikke så ut til å finnes feiltrinn noe sted. Komposisjoner og temaer inne i komposisjoner kom og gikk og etterlot seg spor i luften, de lignet røyktepper som langsomt løser seg opp.»

Trompeter Per Jørgensen knytter Magnetic Norths fortid og nåtid sammen. Han var også medlem av forløperen til MNO, det lille, store bandet Oslo 13.

Saksofonist Fredrik Lundin har befunnet seg på den danske jazzscenen siden tidlig på 80-tallet og har turnert omfattende med sine grupper Overdrive and Sound of Choice, sistnevnte med gitaristen Hasse Poulsen.

Fiolinistene Bjarte Eike og Peter Spissky og Thomas Pitt på bassfiolin er kjent som tre fjerdedeler av Baroque Fever, Tidligmusikk er også detektivarbeid, og Jon Balke mener det passer inn i Magnetic Norths søkende og eksperimentelle arbeid.

Bjarte Eike er aktiv som konsertmester i hele Skandinavia med ensembler som Concerto Copenhagen og Norsk Barokkorkester, og han underviser på Griegakademiet i Bergen. Peter Spissky spiller blant annet i Tragicomedia og Teatro Lirico, begge under ledelse av luttenisten Stephen Stubbs. Spissky underviser i Malmø og Odense. Thomas Pitt er medlem av Amsterdam String Quartet og har blant annet spilt mye med Academy of Ancient Music og Garbrieli Consort.

Strykerne bruker barokk stemming av instrumentene. “Dette gir en tørrhet i lyden som jeg liker, og som blander seg på en fin måte med blåserne og slagverket. Barokkfraseringen gjør at de plukker opp måten jeg skriver på fortere enn en strengt klassisk utdannet stryker ville gjøre det, hevder Balke.

De to trommeslagerne som gjør sitt inntog på denne Magnetic North-CDen er en interessant motsetning mellom slagverkfilosofier. Helge Norbakken har arbeidet mye med sangere, blant annet ti år med Mari Boine Band, fem år med Maria Joao og turneer med den irske folkesangeren Anne Wylie, så vel som samarbeid med Ketil Bjørnstad og Arve Henriksen.

Ingar Zach har derimot etablert seg i det europeiske friimprovisasjonsmiljøet European free improvisational scene ved siden av noen av genrens mestre, som Derek Bailey, Phil Minton, Philipp Wachsmann og Barry Guy.

Kombinasjonen av Norbakkens klangfulle og etnisk inspirerte uttrykk og Zachs energiske, refleks-raske aksenter gir spennende motsetninger.

Filmskaperen Audun Aagre har nylig gjort ferdig en dokumentar om Magnetic North som vil bli vist i Skandinavia i september 2004. Gruppa skal på Europaturné i oktober og november.