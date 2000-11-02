Jazz

Nordisk Råds musikkpris til Palle Mikkelborg

Publisert
02.11.2000
Skrevet av
- Red.

NOMUS har talt: Nordisk Råds musikkpris går til den danske trompetisten og komponisten Palle Mikkelborg, og vil deles ut i Kulturkirken Jakob 2. april 2001.

De norske nominerte var, som tidligere meldt i Ballade, Sidsel Endresen og Brazz Brothers, i et felt som også ellers var sterkt preget av jazz- og improvisasjonsmusikere. I går, onsdag 1. november, ble vinneren offentligjort noe før tiden – opprinnelig skulle navnet først avsløres under Nordisk Råds møte i Reykjavik i begynnelsen av neste uke.

I erklæringen fra NOMUS, som er den Nordiske Musikkomittéen, heter det følgende om Palle Mikkelborg:

”Palle Mikkelborg tildeles Nordisk råds musikkpris 2001 for en lang, fremgangsrik kunstnerisk gjerning – alltid eksperimenterende, improviserende, nyskapende og søkende. Som ”gjest” i mange musikkmiljøer, for eksempel jazz, rock og klassisk, har han latt en relkke uttrykk inspirere seg til en helt unik produksjon. Gjennom omfattende samarbeid med betydelige kunstnere og ensembler er Mikkelborg et velkjent navn i Norden og store deler av musikkverden. Gjennom mange internasjonale hjestespill har han sterkt bidratt til å befeste Nordens plass og latt en nordisk tone lyde i det internasjonale musikklandskapet. I det stilmessige mangfold som preger de ulike sidene av hans kunstneriske virksomhet, kjenner man alltid igjen hans egne, personlige musikalske profil.”

Palle Mikkelborg har gjestet Norge en rekke ganger, og har også samarbeidet tett med norske musikere – deriblant på flere plater med Terje Rypdal.

Prisen på 350 000 danske kroner kommer til å tildeles Mikkelborg i samband med Nordisk Råds temakonferanse ”Holdbart Norden”, som finner sted i Oslo 2. – 3. april 2001. Seremonien finner sted i Kulturkirken Jakob klokken 19 den 2. april – foran et publikum bestående av medlemmer av Nordisk Råd og spesielt inviterte gjester. NOMUS-juryen var i år ledet av den norske kunstneriske rådgiveren Sven Henning, og hadde i alt åtte representanter fra de nordiske landene og selvstyre-områdene.

Priser

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

