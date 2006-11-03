Karl Seglem er nok mest kjent med saksofon og bukkehorn mellom hendene. Men han har også en mer lyrisk anlagt side. I mange år har denne drevne musikeren og komponisten også skrevet dikt. Nå debuterer han med poesisamlingen «Stilla er ein åker – femti dikt og nokre songar». – Naturen er minst like pulserende som byen. Det er like mye puls, rytme, beat og trøkk i et fjell som på Ring 3, sier Karl Seglem. Vi har snakket med debutanten om både naturens puls og koplingen mellom dikt og musikk – og presenterer dessuten noen av diktene fra den ferske samlingen hans.

Av Bjørn Hammershaug

stilla er ein åker

me kan pløya med vår pust

mold og frø

vind og vatn

så

ana den kraft dråpen gjev

hausta som fortent

(stilla er ein åker)

Hvorfor bestemte du deg egentlig for skrive en diktsamling, Karl Seglem?

— Jeg har alltid skrevet og jobbet med poesi. Ikke med tanke på at det skal gis ut, men for å sette ord på det jeg i det daglige jobber med som musiker og komponist, forklarer han.

Klang, rytme

Seglem befinner seg på Gardermoen, på vei til Nynorske Litteraturdagar i Aurland som foregår 3-5. november, der han og Ragnar Hovland skal delta på kveldens åpningsarrangementet.

Etter opplesning der, bærer det rett over til Pakistan, der Seglem og Harald Skullerud skal spille sammen med et par pakistanske musikere. Lenken mellom poesi og musikk er naturlig nok sterk.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

— For meg er poesi også klang, rytme, pauser – alt det som finnes i musikken. Men en konsert er mer abstrakt. Etter den er over lever den inne i deg som en resonans, en poesisamling er mer konkret. Den skal leve lengre enn en konsert, sier Seglem.

Vil lesere som er kjent med deg som musiker, også gjenkjenne noe av den samme klangen og rytmen i diktene dine?

— Kanskje. Det som er vanskelig med å skrive er det å skrelle av – og stå att med noe som betyr noe, som gir noe til noen. Disse diktene er avskrellet, enkle, vågale – den største utfordringen er å gjøre det enkelt, men samtidig sørge for at det bærer. Der tror jeg det er noen likheter med musikken jeg lager. Her prøver jeg også ”skrelle av” og jobbe med et tonespråk som er tilsynelatende enkelt.

Han kan fortelle at mange av diktene er gamle tekster. Det er først det siste året han har jobbet intenst med å ferdigstille disse.

— Det har vært en fin prosess å finslipe disse diktene. Det å føle at man er ferdig med en ting har vært avklarende. Det er ikke så mange musikere som driver med dikt selv om de er flinke til å uttrykke seg. Dette er å si ting på en annen måte.

— elektronikapegelen speglar lyden av lyd –

— strengestrengar som speglar seg speglar klang –

— høyr dronekameratane rissa nye lydhimlar av varme tal –

— gammalt grums kan omformast og skina som stjernene –

— stel som ramnar samlar som skjora slik me alltid har gjort –

— støyelektronikaelektronikk rørt av menneskehand –

(spegelelktronika)

Fjellets rytme, fjordens beat

Hva kan du si om tematikken i ”Stilla er ein åker”?

— Det er en del motiv som går igjen her; fjell, fjord, vatn og stein – det å komme til en plass og bli til noe, både i konkret og abstrakt form. Det er ikke noe klart personlig element her – dette er ikke ”Karl Seglems historie” – jeg forsøker å trekke det videre enn som så og skape poesi som står for seg selv .

Denne tydelige inspirasjonen fra naturen står sentralt hos deg?

— Naturen er i oss alle. Jeg har vokst opp med ekstrem natur og 1200 meter fjell på hver side av bygda i dalbotn. Enten man vil eller ei så lever denslags i en for alltid. Men jeg skriver ikke naturlyrikk i betydning av at det er en lengten tilbake, sier Seglem som har bodd i Bergen og Oslo de siste 20 årene.

Han vektlegger også de moderne aspektene ved sitt arbeid, både som musiker og dikter:

— Det er et moderne motiv i det jeg driver med. Min nye plate ”URBS” – som er latin for by, griper tak i nettopp noe av dette. Musikken min blir ofte forbundet med fjord og fjell. Dette noe klisjéfylte ”nordiske” kan nok også bli en stengsel for nye ører. Noe av den samme dobbelheten vil jeg si gjelder for diktsamlingen, som har naturmotiv som inspirator, men hvor disse er satt inn i nye sammenhenger.

— Du vet, det er like mye puls, rymte, beat og trøkk i et fjell som på Ring 3, sier Seglem med et smil.

— Naturen er minst like pulserende som byen. Det er ikke mange som tenker på det.

Jotunheimen

ein gigantisk urflokkenergi

jotnane der jotnane er

Coltrana

heilskap

ut av galskap

med eigen reiskap

hundreåra sine hjarteslag

på samvitet

tinden strekker seg

syng

tindar strekker seg

det gjallar

det gjallar heilt hit

(gjall)

Poesi er ikke farlig

Seglem trekker frem den åpne stilen til Jon Fosse som eksempel på noe av effekten han selv forsøker å skape med sine dikt.

— Poesi er liksom ”høyverdig”. Det skal være vanskelig og intellektuelt. Det mener jeg er feil. Man skal ikke være redd for å lese poesi. Jeg har styrt unna det svulstige og sentimentale. Diktene mine er mer ”nedpå”. Når hver og en kan legge sitt eget i det som leses, når det er en åpenhet som gjør det mulig å legge sin egen stemme i det som står der – da er det god poesi.

— Jeg håper mine dikt åpner opp noe hos de som leser, og jeg tror poesi er viktigere for flere enn mange tror. Særlig er det noe man tyr til i vanskelige livssituasjoner.

Seglem tror likevel ikke boken hans vil bli noen bestselger:

— Selv om poesi er viktig for mange, tror jeg skrittene blir litt for lange for de fleste til å faktisk kjøpe en diktsamling.

Han har tidligere jobbet i koplingen litteratur og musikk, både sammen med Jon Fosse og Kjartan Fløgstad, men han har ingen planer om selv å gjøre noe musikalsk ut av ”Stilla er ein åker”:

— Det hadde vært veldig moro hvis andre lager musikk til tekstene, men det blir ikke meg. Jeg har bestemt meg for at dette ikke er noe jeg vil jobbe videre med, men heller utforske instrumentalmusikken ytterligere, avslutter Seglem – på vei til Aurland og Islamabad med den norske naturens puls i kroppen.

lydmenneske

finst det ikkje skrift til

blæs

klimprar

daskar

slår

dreg og vaivar

hamrar og stryk

skapar bølgjer

linjer

noko fullkomme abstrakt

fortel

einkvan stad lyttar framleis nokon

etter noko

(lydskrift)

”Stilla er ein åker” er ute på Samlaget nå.

”URBS” lanseres 23. november på NORCD.