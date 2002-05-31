Musikkens Dag i Oslo med større bredde

I helgen arrangeres Musikkens Dag for 11. gang i tigerstaden. Med det er det klart for gratis musikk i Oslos bybilde med ny og spennende (i hovedsak) norsk musikk for andre helg på rad. Denne gangen er arenaen flyttet fra t-banen til en rekke utendørs scener spredt utover store deler av byens sentrumsområder. Arrangementet med opptredende artister som Wild Dogs, Female, Sister Rain, Cheb Hocine, Salvatore og Pornshot skilter i år med flere scener og større bredde.

Nervøse arrangører og artister krysser i disse dager fingrene for godt vær på lørdag. Da arrangeres nemlig den 11. utgaven av Musikkens Dag på tolv forskjellige scener i byen. Wild Dogs med Ingvild Hammer (avbildet) er et av bandene som opptrer (kl. 16.00 i Middelalderparken). -Som vanlig får vi altfor mange henvendelser fra pop- og rockband, og altfor få henvendelser fra musikere innenfor andre musikkgenre som ønsker å delta på markeringen. Likevel synes jeg vi har fått til et veldig bra og variert program, forteller leder for Musikkens Dag, Øystein Ronander.

Her forteller arrangørene om sin opplevelse av dette storslåtte musikkarrangementet:

— Jeg tror at mange musikkinteresserte i Oslo har et nært forhold til Musikkens Dag og har hatt en rekke fine opplevelser her.. Det er en hyggelig og avslappet atmosfære og musikerne får muligheten til å vise seg frem. Dette er mye av et 17.mai for musikken hvor man bare kan slappe av og feire musikken. Jeg tror ikke Musikkens Dag er musikkpolitisk viktig. Du må nesten fortelle meg hvor viktig arrangementer er for Oslo og byens musikkliv. Selv står jeg altfor mye oppe i dette, forklarer Ronander

Musikalsk byr programmet i år på noe for de flestes smak med artister med utgangspunkt i folkemusikk, korsang, moderne klubbmusikk, rockabilly, verdensmusikk, hiphop, jazz og popmusikk om hverandre.

— Det er alltid en litt større utfordring å få med seg nok utøvere innenfor verdensmusikk og jazz enn det er å skaffe deltakere til scenene for pop og rock. Totalt sett har pågangen vært omtrent slik den alltid pleier å være.

— Det vil alltid være deler som vi ikke fanger inn like godt. Vi vil gjerne vokse og ha med oss enda flere genre.

Noen tilskudd har det likevel blitt.

–Jeg er glad for at vi i år har lykkes med å få med en scene for korsang, men vi vil samtidig også gjerne ha enda flere genre. Tyngre genre som klassisk, og seriøs samtidsmusikk og korpsmusikk er det vanskelig å få med på disse arrangementene. Det går også mye på miljøene selv som nok i større grad må ta initiativ og ansvar for å være med her.