«Mind The Gap»: Ny norsk jazzplate

Curling Legs gir i disse dager ut platen «Mind The Gap», som er spilt inn av tre sentrale herrer fra det norske jazzmiljøet: Jon Eberson, Bjørnar Andresen og Paal Nilssen-Love Det blir releasekonsert for alle interesserte på Herr Nilsen i Oslo onsdag 3. oktober.

Jon Eberson (gitar), Bjørnar Andresen (bass) og Paal Nilssen-Love (trommer) er navn som hver for seg burde være nok til å å få norske jazzinteresserte til å spisse ørene. Når de nå kommer sammen som trio får første gang, og attpåtil har gjort plate av det, bør det være duket for lit av en begivenhet.

Jon Eberson er snart for veteran å regne, og har gjennom 30 år som gitarist/komponist og bandleder spilt med de fleste: Radka Toneff, Arild Andersen, Sidsel Endresen (Jon Eberson Group), Jon Balke, Pål Thowsen, Knut Riisnæs og mange, mange fler fra inn og utland. Han utga tidligere i høst duo-CDen «Jazz for Men»med bassist Carl Morten Iversen.

Bjørnar Andresen har de senere år fått en ny vår, og spiller som bare det. Han har lang fartstid og var allerede på 60-tallet i søkelyset med sitt moderne og høyst personlige spill. Han har samarbeidet med et uttall musikere, deriblant Terje Rypdal (Min Bul), Svein Finnerud og Jon Christensen – for bare å nevne noen. De siste årene har han spilt med flere av de unge nye jazzmusikerne her hjemme, og fått et stort publikum blant yngre jazzinteresserte.

Paal Nilssen – Love fra Stavanger er yngstemann, og har de siste årene gjort seg svært bemerket som en drivende kraft i det unge jazzmiljøet. Han spiller jevnlig med de fleste, og gjorde seg også sterkt bemerket på årets Moldejazz med sin triokonsert med Pat Metheny og Arild Andersen.

På «Mind the Gap» står kommunikasjon og samspill i fokus, i følge en pressemelding fra utgiver Curling Legs: «Temaene utvikles organisk og Ebersons gitar ligger i front og kommuniserer forbilledlig med en energisk og særdeles vital rytmeseksjon.»

Bjørnar Andresen blir for øvrig intervjuet i den nyeste utgaven av det utmerkede bladet Jazznytt, der han forteller følgende fra den aktuelle innspilingen:

— Jeg har spilt inn en ny plate med Jon Eberson. «Ebers» er egentlig en «kvintsirkelmann», men da «Lovis» og jeg plutselig kom med dét beatet, så hadde Ebers nok med å henge seg på. Og vi smelte inn skiva – det var ikke noe sånn «take one» og sånt. Etter tre låter var den lysegrå skjorta til Ebers helt svart. På spørsmål om vi ike skulle spille inn ei låt til, svarte han «Jeg orker ikke mer», med en stemme som peip av utmattelse.

Sted: Herr Nilsen

Onsdag 3 Oktober, kl. 20.00

Spillestart ca. 21.00

Inngang: kun kr. 50,-.