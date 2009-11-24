Jazz

Maraton for jazzmuseum

24.11.2009
Ida Habbestad

Robert Normann-museet opna i august, basert på ein omfattande dugnad. Til våren vert musikarar inviterte til ny dugnad, for å betala ned ei gjeld på kr 150 000,-.

Av Ida Habbestad

 

Museet som er tileigna jazz-legenden Robert Normann kom til ved ein tilfeldighet. Etter at Sarpsborg kommune og Østfold-museet Borgarsyssel gjennom ein lengre periode hadde snakka om å samla Normann-materiale, skaut prosjektet fart frå eit anna hald, då Bjarne Aaserød i Sarpsborg Jazzklubb oppdaga at Normann sine instrument skulle leggjast ut for sal.

 

Dette er i alle fall styreleiaren sin versjon av bakgrunnen for museet, som han i ettertid meiner kom til med eit nød og neppe.

 

— Det var rent tilfeldig at jeg fikk høre om auksjonen i mai, fortel Aaserød.

 

— Uten instrumentene er det jo lite å basere museet på. Jeg forsto at det snart kunne være for sent – og samme kveld tok vi et styremøte i jazzklubben. En i styret garanterte for beløpet, vi bestemte oss for å kjøpe dem, og dagen etter var vi i gang med innsamling av midler.

 

Oppussing og drift på dugnad

Jazzklubben lukkast samla inn kr 250 000 og auksjonen vart avlyst. Snart fann dei eit eigna lokale i gågata i Sarpsborg som dei pussa opp på dugnad før museet opna i august.

 

I dag er Robert Normann-museet – forutan instrumenta hans – fylt med bilete av musikarar som Normann jobba med, samt av andre kulturpersonlegdomar. Vidare finst det plansjer over Normann sitt liv og verksemda hans. Dessutan får besøkande sjå ei samling 78-plater, Normann sine notar, utdrag frå dei 17 teaterstykkene han sette musikk til, generell korrespondanse samt lamper, boller og lysestaker som Normann laga.

 

Museet held ope kvar torsdag til laurdag, og er drifta på dugnad av 7-8 interesserte.

 

Det er godt gjort å halda eit museum på dugnad?

 

— Ja, men Normann var også en av de største kulturpersonlighetene som Norge har sett, hevdar Aaserød.

 

— Normann en av verdens fremste jazzgitarister, han skrev musikk, han opptrådde i mange sammenhenger – blant annet i samarbeid med Alf Prøysen. I og med at han var fra Sarpsborg og tilbrakte sin siste 30 år her, skulle det bare mangle at vi ikke hadde et Normann-museum i byen.

 

 

Maratonjazz

Ein kostnad på kring 150 000 i høve oppussinga står stadig ubetalt – og Sarpsborg Jazzklubb arbeider denne hausten med å få betalt ned det private lånet.

 

Difor oppfordrar dei folk til å delta, gjennom donasjonar, medlemskap i Sarpsborg Jazzklubb andelar i Robert Normann-museet, samt å gje grasrotandelen frå lotto eller tipping til jazzklubben.

 

Det aller viktigaste er imidlertid besøkstalet på konsertane, hevdar Aaserud, som meddeler at alt overskot frå desse går til nedbetaling.

 

Stor effekt vonar han òg ein maratonkonsert 2. april neste år vil ha:

 

— Det er faktisk musikere som har foreslått å arrangere en maratonjazz. Vi inviterer altså jazzband til å spille gratis – og gjøre en innsats for Robert Normann-museet, seier Aaserød.

 

Interesserte kan melda seg til Bjarne Aaserød på telefon 97116654.

Meir om museet og Sarpsborg Jazzklubb finn du her.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Robert Normann med Nilsen gitaren

Norsk jazzlegende med eget nettsted

– Hva skal dere med besøk av meg? Dere har jo Robert Normann, sa Django Reinhardt en gang. Nå, etter...

Syv stubbær for én gitar og trommer

Anders Somby har skrevet en stor analyse av «Syv stubbær for én gitar og trommer» – et stykke som Normann...

Robert Normann med Nilsen gitaren

Robert Normann Muséet: bakgrunn og innhold

Robert Normann Muséet er oppstått i regi av Musikk Instrument Akademiet i Moss. Kunstnerisk leder Steinar Haakenstad forteller her om...

Robert Normann

Robert Normann Muséet åpner dørene

Robert Normann Museét ble offisielt åpnet torsdag 14. september. Museet inneholder bl.a. unike videoopptak, en spennende samling med bilder og...

Robert Normann med Nilsen gitaren

Normann Records: Familiebedrift av nasjonal betydning

Et lite, men ekslusivt antall plateselskaper dreier sin virksomhet rundt tanken om å dokumentere artister på en grundig måte. På...

Robert Normann: Sundløkka 27. juni 1916 – Sarpsborg 20. mai 1998

Til 80-årsdagen sto familie, venner, presse, og artister i kø for å hylle jubilanten i et stappfullt Folkets Hus i...

Flere saker

@iamkaichen bylarm åretstjerneskudd jonasbenyoub

Deler ut en halv million til artistspirer og forklarer inhabilitet

Da rapper Jonas Benyoub ble vinner av 500 000,- tippemidler måtte agenten hans gå på gangen. Hun satt nemlig i...

Katinka Nilssen Foto: Tom Henning Bratlie

Ticon musikkstipend til Katinka Nilssen

Fiolinisten fra Nedre Eiker er den nest yngste som har mottat stipendet, som i år er på 100 000 kroner.

Skjermbilde fra ebay torsdag 29. april

Selger siste akkord til høystbydende

Kan noen eie en akkord? Siste del av Koka Nikoladzes stykke kan man kun høre om man vinner auksjonen der...