Kulturkutt i hovedstaden: – Oslo blir aldri en kulturby

Kulturbyråden i Oslo presenterte i forrige uke en rekke kutt i støtten til det levende kulturlivet. Blant de som ble hardest rammet var Østnorsk Jazzsenter, noe som vil få negative konsekvenser for jazzmiljøet i hovedstaden. Her kan du lese kommentarene til musikerne Karl Seglem og Torstein Ellingsen, lederne av Vestnorsk Jazzsenter og New Orleans Workshop Jazzclub, Andreas Gilhuus fra det viktige barneprosjektet Blårollinger, samt styreleder Sigurd Reinton fra Blå. – Det er mildt sagt ikke veldig taktisk av den nye kulturbyråden å begynne med kutt i den allerede pressede økonomien til kulturaktørene, før noen i kultursektoren i Oslo en gang har fått snakket med henne, skriver den sistnevnte.

Et skritt tilbake

Det har begynt dårlig for den nye kulturbyråden, men så ser det ut til at hun i stor grad kan skylde seg selv. Det er mildt sagt ikke veldig taktisk å begynne med kutt i den allerede pressede økonomien til kulturaktørene, før noen i kultursektoren i Oslo engang har fått snakket med henne. Hun gjør det ikke enkelt for seg selv, og det som verre er, hun gjør det ikke enkelt å være kulturarbeider i denne byen.

Det er naturligvis betenkelig at det partiet som er mest kjent for å være kulturfiendtlig besitter kulturbyrådsplassen og det er fristende å gå minste motstands vei og knytte alle forklaringer opp mot akkurat dette, men det er ikke helt vår stil. Vi er villig til å gi henne en sjanse slik at hun kan vise at hun kan bidra til å gjøre kulturbyen Oslo bedre.

Vi mener det var grunn til å stille store forventninger til at Oslo skulle få sin egen kulturetat og en egen kulturbyråd. Vi gledet oss til å sette oss ned sammen med en politiker og noen byråkrater som virkelig brydde seg om og hadde tid til kultur. Og sammen med alle de andre kulturarbeiderne skulle vi få byen til å syde av god og gjennomtenkt kultur. Naturligvis naivt av oss å tro på noe slikt, men vi velger heller være naive optimister enn en bitre pessimister.

Derfor håper jeg inderlig at vår nye kulturbyråd vil ta et skritt tilbake og gjør det som må til for å gjenopprette dialogen mellom kultursektoren og Oslo kommune. En dialog som må på plass dersom vi skal bli en kulturby vi kan være stolt av.

Så derfor; Kjære Anette Wiig Bryn. Bruk litt tid på å orientere deg om hva som skjer i kultursektoren i byen du er med på styre. Snakk med oss og dersom du allikevel mener at de kuttene som du har gjort er den riktige prioriteringen for Oslo, så kan vi i hvert fall ha en diskusjon.

Hilsen



Sigurd Reinton, styreleder, Konsertforeningen Blå

— – –

Kjære alle barn og foreldre som har pleid å dra på Blårollinger annenhver søndag på Blå siden vi startet opp i oktober 2002.

På grunn av manglende støtte fra Østnorsk Jazzsenter på grunn av manglende støtte fra Oslo Kommune («kulturbyen» vet dere), må vi dessverre avlyse våre planlagte familiekonserter i mai og juni.

Våre siste konserter før sommerferien blir derfor 21 mars med Lars Lillo-Stenberg, og 18 april med Afrisah (Raymond Sereba- danser/skuespiller og Kossa Diomande – djembe/perkusjon/dans).

Eventuelle klager på dette vedtaket kan sendes til: anette.wiig.bryn@radhuset.oslo.kommune.no

mvh

Andreas Gilhuus

Bookingansvarlig Blårollinger

— – –

Vestnorsk jazzsenter og den internasjonale organisasjonen Europe Jazz Network vil hermed uttrykke sin protest mot Oslo kommunes kortsiktige og håpløse kulturpolitikk. At Oslo kommune lenge har spekulert i at staten skal fungere som byens kulturkontor er ikke en nyhet, men den kuttviligheten som populistene i FRP nå dokumenterer savner sidestykke i andre land enn Berlusconis Italia, og står i sterk relieff til den kultursatsing som også vises i andre norske storbyer – ikke minst i det økonomisk vanskeligstilte Bergen



For Vestnorsk jazzsenter

Bo Grønningsæter

daglig leder

— – –

Kjære kulturbyråd, med ansvar for store kutt til Oslos musikkmiljø.

Det er fint med gratis adgang til museene, men det du planlegger nå er trist for konsertarrangører og musikere, som på en seriøs måte får byen vår til å leve på kveldene, og gir deg, innbyggere og turistene i Oslo rørende musikkopplevelser.

Det hjelper ikke å skryte av Oslo som en ledende musikkby i Europa, når nesten alt arbeidet bak er idealisme, og den kommunale (og også statlige) grunnfinansieringen er minimal. Det er dessverre ikke nok å si at dere gir støtte til en håndfull musikkfestivaler. Oslos hardtarbeidende konsertarrangører jobber HELE året, og er skuffede og slitne. Mitt inntrykk er at det faktisk er i byer som Bergen og Stavanger at musikklivet virkelig prioriteres høyt. Der har de et godt, løpende, offentlig støttet musikkliv og klubber og internasjonale festivaler på høyde med Oslos. Slik satsing gir nemlig langsiktige resultater.

Oslos musikkliv kan ikke baseres på markedet alene, slik Frp later til å tro. Et visst tilskudd i bunn må det ha for å ha muligheter til å blomstre. Hvis ikke forflates byen vår av Karaoke, storskjermer og annen ape-kultur på boks. Dessuten: Det det her er snakk om, skulle være småpenger.

Jazzklubbene f.eks., som årlig gleder tusenvis av mennesker i alle aldre i Oslo, skulle ikke ha hatt halvparten, men det dobbelte i støtte!

Vennlig hilsen Torstein Ellingsen, musiker og skribent

— – –

Anette Wiig Bryn:

Fine ord om at du var interessert i kultur i Aftenposten intervju like over nyttår.

Berre bløff?

Kraftige kutt i støtten til Østnorsk Jazzsenter og til fleire andre viktige musikk = kulturformidlarar i Oslo fortel kva du eigentleg står for.

Ein tragedie for Oslos vitale kultur og musikkliv. Norge er ingen kulturnasjon. Oslo blir aldri ein kulturby. Ta til fornuft og gjer om vedtaket.

vh Karl Seglem, musiker og komponist

— – –

Tusen takk!

Etter 32 års klubbdrift med mye smalhans, var det endelig blitt litt orden på tilskuddsordningen til Oslos jazzliv, kanalisert gjennom Østnorsk Jazzsenter. Når denne ordningen nå har blitt kuttet dramatisk, vil det sette både New Orleans Workshop Jazzclub og de andre etablerte osloklubbene i store vanskeligheter i forhold til det nivået som etterhvert var opparbeidet. Det er heller ikke mye inspirerende, å innse at den innsatsen som frivillig legges ned av rundt 20 personer (i NOWJC) gjennom året, på sikt kanskje må reduseres, da det vil bli vanskeligere å opprettholde et aktivt tilbud.

Nei, byråd, det er ingen skam og snu. Oslo trenger et mangfoldig jazztilbud, både til byens befolkning og til musikerne, og dette er mulig gjennom den støtten som nå er fjernet, men som du sikkert vil få på plass igjen.

Med vennlig hilsen

John Trehjørningen

Leder New Orleans Workshop Jazzclub

Redaksjonell note: Ballade tar gjerne i mot større og mindre innlegg i denne saken. Lesere som ellers har lyst til å uttrykke sin protest overfor de vedtatte kuttene i kulturlivet, kan også sende en e-post til kulturbyråd anette.wiig.bryn@radhuset.oslo.kommune.no, kultursjef annebrit.lindsoe@radhuset.oslo.kommune.no eller opposisjonspolitiker kari.pahle@radhuset.oslo.kommune.no. Send gjerne en gjenpart av disse henvendelsene til ballade@mic.no og ostnorsk@online.no, som du merker «protest».