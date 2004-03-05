Jazz

Roger Johansen: – Kulturby er ikke noe man kaller seg etter en søknad, det er noe man er eller ikke er

05.03.2004
Roger Johansen

Musiker Roger Johansen tar i dette innlegget et flengende oppgjør med kulturbyråd Anette Wiig Bryn, som med et pennestrøk har vært med på å redusere støtten til en rekke viktige kulturformidlere. – Med et så blått kulturbyråd i ledelsen må det da brenne et blått lys for Oslo kommunes søknad om å bli Europeisk kulturby i 2011, spår Johansen, som videre sier at «kulturby ikke er noe man kaller seg etter en søknad, men noe man er eller ikke er». Han mener at byrådens kutt særlig vil ramme de små, kreative miljøene, som har gjort Oslo til en av de mest aktive og kreative musikkbyene i Europa.

Av Roger Johansen, musiker

Oslo kommunes ferske kulturbyråd Anette Wiig Bryn (Frp) hadde så vidt hengt av seg jakken på sitt nye byrådskontor før hun halverte støtten blant annet til Østnorsk Jazzsenter for 2004 – fra kr 200 000 til kr 100 000, og dermed feier hun effektivt bort driftsgrunnlaget for en rekke jazzklubber og jazzmusikere i Oslo. Gratulerer!

Driftsstøtten på kr 200 000 som Oslo kommune har bidratt med overfor jazzklubbene i Oslo de siste årene har vært helt sentral og kjærkommen for flere av jazzarrangørene i Norges hovedstad. Når denne støtten nå halveres gir det merkbare og synlige konsekvenser for Oslos kulturliv, ikke bare i 2004, men også i årene som kommer. Kjære jazzvenner, kjøp dere DVD-spillere og se jazzkonserter hjemme.

I byen blir det færre. Langt færre.

Med et så blått kulturbyråd i ledelsen må det da brenne et blått lys for Oslo kommunes søknad om å bli Europeisk kulturby i 2011?

For hva er vel en søknad om status som Europeisk Kulturby verdt når Oslo kommune i årene frem til 2011 tydeligvis skal bruke energi på å knekke de kreative kunstmiljøene som med små, men kjærkomne støttemidler virkelig har satt Norge og Oslo på det internasjonale kulturkartet de siste 10 årene?

Kulturby er ikke noe man kaller seg etter en søknad, det er noe man er eller ikke er, i kraft av den kontinuerlige kulturproduksjonen som er synlig i en hovedstad.

Kommunale frierferder og fine presentasjoner på dyre projektorer skaper ingen konserter, ingen teaterforestillinger, ingen danseoppsetninger, ingen billedkunst, ingen arkitektur og ingen skulpturer i Oslo. Det er det kulturarbeidere som gjør. At en rekke kulturarbeidere og kunstnere av internasjonalt kaliber er bosatt i Oslo bør Oslo kommune være stolte av, for det er faktisk ingen selvfølge.

Å ramme de miljøene som har minst fra før så hardt som det Oslo kommunen å har valgt å gjøre, vil utarme og til slutt kvele det samme kulturlivet de selv var delaktige i å bygge opp.

Må man være politiker for ikke å se dette?

Jeg ønsker ikke å belære noen om viktigheten av jazzens eksistens, men vil rope et varsku nå fordi varsellampene lyser, og de lyser mørkeblått. I år kuttet Oslo kommune jazzbevilgningene solid, neste år er det trolig andre kulturmiljøer som skal lammes. Alt dette mens den samme kommunen sannsynligvis fortsatt skriver på kulturbysøknaden sin. Ja, ja… Søk i vei. Kanskje man heller burde søke om status som Europeisk Kultursabotør? Da trenger ikke kommunen vente til 2011, en slik søknad kan sikkert bifalles allerede i 2004. Så slipper man den kjedelige langsiktigheten i hvert fall.

Oslo presenterer jazz på et svært høyt nivå i internasjonal sammenheng både med hensyn til utøvere og arrangører, og Oslo regnes som en av de mest aktive og innovative musikkbyene i Europa. Dette er Osloklubbenes fortjeneste og et direkte resultat av at byens arrangører og jazzmiljøet for øvrig har god og løpende dialog og samarbeider godt, med kommunal støtte i bunnen av tilværelsen. Det vil si, til nå.

70 % av alle norske yrkesjazzmusikere bor i Oslo, og Oslo har et potensielt publikumstilfang på over 1.5 millioner mennesker i en radius på to timers kjøring.

Oslo kommune mener at å halvere støtten til disse miljøene slik at de faktisk står i fare for å forsvinne for godt er god kulturpolitikk.

Tør man spørre, – hva er da dårlig kulturpolitikk etter byrådets mening?

Redaksjonell note: Lesere som har lyst til å uttrykke sin protest overfor de vedtatte kuttene i kulturlivet, kan sende en e-post til kulturbyråd anette.wiig.bryn@radhuset.oslo.kommune.no, kultursjef annebrit.lindsoe@radhuset.oslo.kommune.no eller opposisjonspolitiker kari.pahle@radhuset.oslo.kommune.no. Send gjerne en gjenpart av protesten til ballade@mic.no og ostnorsk@online.no, som du merker «protest». Ballade tar også gjerne i mot større og mindre innlegg i denne saken.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Oslos byvåpen

Østnorsk Jazzsenter: – Oslo kommune er i ferd med å rasere Oslo som musikkby!

FrPs nyinnsatte kulturbyråd, Anette Wiig Bryn, har halvert støtten til Østnorsk Jazzsenter for 2004. Dermed forsvinner store deler av driftsgrunnlaget...

Claes Olsen, Racing Junior

Claes Olsen: – Gi kulturscener halv moms!

Claes Olsen har i snart ti år har drevet konsertstedet So What! i hjertet av Oslo. Han mener det er...

Blå3 (Foto: www.blx.no)

Erica Berthelsen, Blå: – Se på kultur som en ressurs, ikke som en utgiftspost!

Klubben Blå har igjennom fem års drift markert seg sterkt som en av landets dristigste musikkscener, med et bredt tilbud...

Blå3 (Foto: www.blx.no)

Oslo som kulturby: Om ildsjeler, slitere og idealister

Ballade ønsker den nærmeste tiden å se nærmere på Oslo som kulturby. Torsdag la vi frem Oslo Byaksjons kulturmanifest for...

Ellen Horn, Arbeiderpartiet

Oslo som kulturby: – Vi har ikke råd til å miste klubbscenene, sier Ellen Horn

– Jeg vil at Oslo skal melde seg på, så hovedstaden også kan fostre og videreutvikle artister som Sondre Lerche...

Norsk Rockforbund logo

Null watt på So What

– Høyst overraskende for de aller fleste; mandag meddelte de ansvarlige på So What at de stenger etter ni års...

Flere saker

Bergen Filharmoniske Orkester fremfører musikk av Nordheim og Nørgård under konserten Nordisk Prisme i juni 2015 . Foto: Oddleiv Apneseth

Edward Gardner fortsetter som sjefdirigent i Bergen Filharmoniske Orkester

Har forlenget kontrakten frem til 2021.

Vreid og danser Rukmini Chatterjee i

Tom Gravlie: Ønsker nytt skapende forum for mangfold og musikk

Rikskonsertenes internasjonale virksomhet kommer i ny bok. Den tidligere avdelingsdirektøren Tom Gravlie i nå nedlagte Rikskonsertene håper effektene ikke forsvinner.

Benny Borg mottok Tekstforfatterfondets ærespris

Tekstforfatterfondets Ærespris 2019 til Benny Borg

Æresprisvinneren 2019 er noe så unikt som en svenske som har blitt en norsk nasjonalskatt, sa Knut Lystad fra Tekstforfatterfondet.