JAZZAID: En konsertkveld med ekstra mening

JAZZAID er en solidaritetskonsert, igangsatt og drevet av mennesker som ønsker å gjøre en forskjell for mennesker i nød. JAZZAID kombinerer flott musikk med et humanitært budskap. Torsdag 22. september arrangeres konserten for fjerde gang, og det med et veritabelt stjernelag på Cosmopolite i Oslo: Bugge Wesseltoft, Morten Gunnar Larsen, The Sinatra Songbook og dueon Jon Eberson/Carl M. Iversen.

Av Arvid Skancke-Knutsen

— Dette er en ren dugnad og en godhjertet sak, sier Tortsein Ellingsen om JAZZAID. – Dessuten er publikum sikret en jazzkveld med ekstra mening.

Torsdagskvelden på Cosmopolite byr på veldedighetskonsertenes kanskje sterkeste program så langt, med Knut Borge som kveldens konferansier.

Bugge Wesseltoft, Morten Gunnar Larsen, The Sinatra Songbook og Jon Eberson/Carl M. Iversen er artistene man kan få høre fra klokken 19 og utover. Både Wesseltoft og Larsen vil gi til gode solo flygel-konserter.

— God musikk, og en fin måte å gi på

— JAZZAID er særdeles effektivt organisert, og ingen kroner går til administrasjon, sier Ellingsen, som selv er en aktiv jazzskribent og musiker.

— For publikum er således dette en svært hyggelig måte å gi på. Med Bugge Wesseltoft, Morten Gunnar Larsen, The Sinatra Songbook og ikke minst den vakre duoen Jon Eberson & Carl Morten Iversen har vi virkelig en fantastisk kveld i sikte. Nytt av året er at artister ikke lenger får symbolsk betaling – «kun» et større hjerte, sier Ellingsen.

For de som vet å sette pris det Ellingsen & co. omtaler som «vakker, tilgjengelig og melodiøs jazz», er det altså på alle måter duket for et godt tiltak.

Konserten starter klokken 19, men allerede kl. 17 inviteres bedrifter og organisasjoner til et seminar, en egen «corporate»-samling der både fag og underholdning står på programmet. Her møter du i følge JAZZAID-ildsjelene en sentral person innen rådgivning og utøvelse av samfunnsengasjement, CSR-rådgiver Karen Romer.

Etikk, næringsliv og humanitært arbeid

Dernest vil Elizabeth Føllesdal i NHO snakke om hvorfor kultur og næringsliv bør spille på lag, og hva samfunnsengasjement kan bety i en slik sammenheng. Leif Iversen i IEH vil snakke om etikk i butikk. Og Nils Øveraas i Accenture Norge vil fortelle om deres engasjement i Etiopia.

Billetter til konserten (á kroner 200,-) kan bestilles på Posten, Billettservice.no, ellers kjøpes direkte fra Cosmopolite i Møllergata 26. Seminarbilletter (inkl. konsert) bestilles via rune@semundseth.com; og koster 650,-

Omsetningen fra torsdagskvelden går uavkortet til humanitært arbeid – i dette tilfellet Redd Barna og Sabona.

— Hver krone går til humanitære formål, forsikrer Ellingsen. – Denne innsamlingen er tilnærmet kostnadsfri, med kun små utgifter til lys og lyd. Cosmpolite stiller gratis lokaler og mannskap.

Arbeidet til de begunstigede organisasjonene finner du mer om på www.reddbarna.no og www.sabona.no.

Interesserte kan også lese mer på www.jazzaid.com.