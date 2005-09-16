Jazz

Nasjonal jazzscene innviet

Publisert
16.09.2005
Skrevet av
Camilla Slaattun

I går, 15. september, sparket Nasjonal jazzscene i gang med åpningskonsert på Cosmopolite. Fra klubbens nyrestaurerte galleri kunne man få oppleve noe av det beste norsk jazz kan by på, med Stian Carstensen, Funky Butt, Merriwinkle og Dhafer Yousef Norwegian Ensemble. – Vi er enormt glade for at Nasjonal jazzscene nå blir etablert på Cosmopolite, sier Tore Flesjø i Norsk Jazzforum.

Av Camilla Slaattun Brauer, Norsk Jazzforum

— Med Nasjonal jazzscene i huset og med utbyggingene som gjøres, er jeg overbevist om at Cosmopolite er en av de flotteste klubbene i Europa, sier en entusiastisk Miloud Guiderk, daglig leder og grunnlegger av Cosmopolite.

Det norsk jazzmiljøet har i flere år kjempet for å etablere en nasjonal jazzscene, og i mai i år kom gladmeldingen om at Regjeringen bevilget 1,5 millioner kroner over revidert nasjonalbudsjett.

Dette har resultert i at Nasjonal jazzscene etter et par års prøvedrift med støtte fra Norsk kulturråd, endelig kan fullføre utviklingen av et nasjonalt senter for jazz som skal gi ringvirkninger til hele landet.

Cosmopolite: Stort engasjement og mye vilje

Erfaringene fra prøvedriften på flere forskjellige Oslo-klubber, samt signalene fra det offentlige og jazzmiljøet selv, har nå over lengre tid pekt mot å etablere scenen på ett sted.

— Cosmopolite er den Oslo-klubben som i størst grad tilfredsstiller kravene som er stilt til en nasjonal jazzscene. De viser et stort engasjement og uttrykker vilje og interesse for å skape en aktivitet som harmonerer med jazzmiljøets ønsker, i tillegg til de fysiske mulighetene som ligger i Cosmopolites lokaler, sier Tore Flesjø, som er daglig leder i Norsk jazzforum.

– Vi er enormt glade for at Nasjonal jazzscene nå blir etablert på Cosmopolite. Klubben er drevet fram av entusiasme og fagkunnskap som er inspirerende for jazzmiljøet, fortsetter Flesjø.

Oppgradert lokale og nytt galleri

Med Nasjonal jazzscene i huset må Cosmopolite nå gjøre en del oppgraderinger, og etter hektisk arbeidsvirksomhet i sommer vil klubben innvie det nye galleriet under åpnings-konserten. Publikum vil få en helt ny opplevelse fra galleriet som har gode lydforhold og fantastisk sikt til scene. Cosmopolites publikumskapasitet er økt fra 500 til over 800, men galleriet gir likevel en intim følelse og nærheten til scenen.

Det foreligger også konkrete planer om en mindre klubbscene i kjelleren på Cosmopolite. Sammen vil disse to scenene kunne presentere bredden innen norsk og internasjonal jazz, og by på både etablerte musikere og nye talenter.

— Viktig at jazzaktiviteten i Oslo sikres

Norsk jazzforum har de siste årene arbeidet intenst for å sikre en solid og framtidsrettet jazzaktivitet i hovedstaden. Nasjonal jazzscene skal være et samlingspunkt for jazzmiljøet, men er opptatt av at jazzaktiviteten ved de andre klubbene sikres. Det vil derfor bli samarbeid mellom Nasjonal jazzscene og andre jazzklubber i hovedstaden, og på sikt aktivitet også nasjonalt.

