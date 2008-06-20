Hovefestivalen lanserer ny CO2-kalkulator

Hovefestivalen lanserer i disse dager en ny CO2-kalulator, som skal gjøre det enda enklere å lage en miljøvennlig festival. På Hoves hjemmeside finner man nå en løsning på enkelt å kunne betale en klimakvote for å utjevne sine CO2-utslipp. Det er nå blant annet fullt mulig å betale din CO2-kvote via din mobil. Miljøstiftelsen Bellona, UNEP/GRID Arendal og CO2focus er Hovefestivalens samarbeidspartnere på miljø.

Hovefestivalens ansatte, og alle dens leverandører og samarbeidspartnere, plikter seg derfor til å registrere og kompensere sine utslipp av klimagassen CO2. For gjester og frivillige som jobber på festivalen, er ordningen frivillig, men det er selvsagt festivalens ønske at så mange som mulig benytter seg av dette. Hovefestivalens utslippskalkulator, gir mulighet for å kompensere utslipp i forbindelse med reising til og fra festivalen. Pengene går uavkortet til klimagass-reduserende prosjekter.

– Miljøkalkulatoren er utviklet et hakk videre fra i fjor og det å gjøre noe for miljøet skal nå være enda litt enklere, sier Morten Sandberg i Hovefestivalen.

Kompensasjonene vil bli delt mellom Bellonas prosjekt og et prosjekt i Kina som omgjør klimagassen metan fra en søppelfylling til elektrisitet. Prosjektet i Kina er godkjent av FNs Clean Developement Mechanism (CDM). Metan har 21 ganger større effekt på klimaforandringer enn CO2. Uten støtte vil ikke klimagass(CO2)-reduserende prosjekter være lønnsomme eller gjennomførbare.

Karen Landmark i UNEP/GRID Arendal mener det er viktig at FN-byen Arendal og kommunens største festival har et tett samarbeide. – For oss som vil ut med miljøinformasjon er Hovefestivalen en fin anledning til å nå ut til et annet publikum enn vanlig. Hovefestivalen er en spydspiss med sitt miljøengasjement, og har inspirert oss i UNEP/GRID til å være mer direkte og konkrete. For Hovefetivalen er miljøet en selvfølge, sier hun. Også Landmark er enig i at Co2-kalkulatoren i år har blitt mer brukervennelig. – Kalkulatoren er utrolig enkel, effektiv og bra. Alle burde kunne benytte seg av den, sier hun

Også Arendals andre festival, Canal Street, er med på miljøsamarbeidet. Hovefestivalen og Canal Street har et tett samarbeid og så på miljøsatsingen. – Vi har også som mål å være en klimanøytral festival slik som Hovefestivalen, sier Hans Birger Nilsen i Canal Street. – Vi og Hove er festivaler som er genuint opptatt av miljøspørsmålet.

En viktig del av Hovefestivalens profil er vektlegging på miljø. Ikke bare er naturskjønne Tromøya utenfor Arendal et delvis vernet område det er viktig for oss å bevare, men å ha en klar miljøprofil er også en viktig del av det å være en festival for fremtiden og møte publikums økende krav til miljøbevissthet.

Hovefestivalen 08 går av stabelen fra 23.-27. juni i naturskjønne omgivelser på Tromøya utenfor Arendal. Blant artistene er Avenged Sevenfold (US), Babyshambles (UK), Bad Religion (US), Band of Horses (US), Beck (US) Bullet for my Valentine (UK), Duffy (UK), Jay-Z (US), Lupe Fiasco (US), M.I.A. (UK), MGMT (US), Panic At The Disco (US), The Kooks (UK), The Raconteurs (US), The Used (US), The Wombats (UK) og Vampire Weekend (US).