Europeisk jazz-sentrum

Trondheim blir sentrum for jazz-Europa når over hundre delegater møtes til Europe Jazz Networks generalforsamling 12. – 15. september.

Midtnorsk jazzsenter og Trondheim Jazzfestival er vertskap for generalforsamlingen med 89 medlemmer fra 28 land. Representanter fra flere av Europas største festivaler kommer til Trondheim 12. september, blant dem representanter fra London Jazz Festival og North Sea Jazz Festival.

Medlemmene får høre unge nordiske band, inkludert norske Pixel, og i tillegg mer etablerte utøvere som Hedvig Mollestad Trio, Cortex-kvartetten, Vigleik Storås Trio og Trondheim Jazzorkester med saksofonist Marius Neset, Trondheim Voices, Mørk, Albatrosh, samt Sommerfuglfisk. Konsertene er åpne for publikum.

Forsamlingen skal ellers diskutere jazzutdanning, jazzens framtid og publikum.

Mer informasjon hos Norsk jazzforum.