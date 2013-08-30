Europeisk jazz-sentrum

Trondheim blir sentrum for jazz-Europa når over hundre delegater møtes til Europe Jazz Networks generalforsamling 12. – 15. september.

Midtnorsk jazzsenter og Trondheim Jazzfestival er vertskap for generalforsamlingen med 89 medlemmer fra 28 land. Representanter fra flere av Europas største festivaler kommer til Trondheim 12. september, blant dem representanter fra London Jazz Festival og North Sea Jazz Festival.

Medlemmene får høre unge nordiske band, inkludert norske Pixel, og i tillegg mer etablerte utøvere som Hedvig Mollestad Trio, Cortex-kvartetten, Vigleik Storås Trio og Trondheim Jazzorkester med saksofonist Marius Neset, Trondheim Voices, Mørk, Albatrosh, samt Sommerfuglfisk. Konsertene er åpne for publikum.

Forsamlingen skal ellers diskutere jazzutdanning, jazzens framtid og publikum.

Mer informasjon hos Norsk jazzforum.

Flere saker

Bjarne Dæhli

God lyd må bli en prioritet, ikke en ettertanke

Dårlig lyd i de store konsertarenaene er et symptom på et større problem. Det har store konsekvenser for både det...

Avtalen signeres: Little Steven fra TeachRock, Thorild L. Osdalen fra DKS Telemark og Stein Kristian Dillevig, rektor ved Edvard Munch vgs i Oslo

Norge første land utenfor USA i Little Stevens rockeskole

Mandag ettermiddag skrev Steven Van Zandt, Den kulturelle skolesekken Telemark og Edvard Munch videregående i Oslo under intensjonsavtalen om å...

Neon Vokal fra Romerike er regjerende norgesmestre

Historiens største NM for kor

Historisk mange korsangere møtes til norgesmesterskapet for kor i Trondheim denne helga.