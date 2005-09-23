Armenia: De tre sjøers land

Frode Haltli, Trygve Seim, Johannes Martens og den armenske doudouk-spilleren Armen Stepanyan inviterer til en ganske sikkert vakker musikkopplevelse i Uranienborg kirke i Oslo, lørdag 24. september. Kvartetten vil fremføre både armensk kirkemusikk og armensk folkemusikk, samt vestlig samtidsmusikk og komposisjoner av Trygve Seim. – Dette er musikk som treffer noe i hjertet, og som kommer svært nært toneidealet i hodet mitt, sier den norske saxofonisten.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Trygve Seim og Armen Stepanyan står plutselig i døren til Balladekontoret på Solli plass, og spør om de kan få spille litt.

Like etter fylles redaksjonslokalet av svært vakker musikk, som på samme tid er stillferdig og full av kraft. Det er Armen Stepnayan som leder an på sin doudouk-fløyte, mens Seim forsiktig fargelegger den melankolske musikken. Etter hvert kommer Seim sterkere inn, med den rike saxofon-tonen som så umiskjennelig er hans, men uten at musikken mister noe av røttene i den karakteristiske folkemusikken.

— Armensk musikk er utrolig fascinerende, sier en entusiastisk Trygve Seim, så snart han har lagt bort saxofonen. – Det er musikk med en veldig sanglig tradisjon, der kirkemusikken og folkemusikken lever side om side. Så er da også den armenske kirken en av de aller eldste i kristendommens historie, med røtter tilbake til år 301. Armenia ligger som et knutepunkt mellom øst og vest, nord og sør, noe som også preger det musikalske uttrykket.

Trygve Seim synes det er noe svært vemodig og melankolsk over den armenske musikken. Så er da også den spesielle klangen i doudouken forsøkt beskrevet som «en blanding av cello, obo og en menneskestemme».

— Dette er musikk som treffer noe i hjertet, og som kommer svært nært toneidealet i hodet mitt. Når jeg spiller sammen med Armen, prøver jeg å la saxofonen klinge sammen med doudouken, og synes det lykkes bra.

Armen Stepanyan er født i Jerevan, Armenia, i 1962. Han kommer fra en musikerfamilie, og er utdannet ved musikkonservatoriet i Jerevan. Siden 1990 har han selv vært doudouk-lærer ved samme konservatorium, og regnes som en av de ledende i verden på instrumentet. Han har sin egen doudouk-sekstett, og har både sammen med denne og som solist turnéert mye både i Europa og USA. Repertoaret spenner fra tradisjonell musikk og kirkemusikk til moderne armensk komponert musikk og kaukasisk folkemusikk, som inkluderer trubadurisk og liturgisk musikk.

Han har nære kontakter til Norge, og har nylig turnert her med Ethronica, som er et nytt og rytmisk orientert bandprosjekt, spesielt satt sammen i anledning Atlasfestivalen i Porsgrunn i september. Her ble etniske elementer kombinert med elektronika, der Stepanyan spilte sammen med norske musikere som Paolo Vinaccia, Nils Einar Vinjor, Geir Holmsen og Ole Vik. Den sistnevnte har han også skrevet ny musikk sammen med.

Men nå nærmer det seg avreise, og Stepanyans siste konsert i Norge blir i Uranienborg kirke lørdag kveld, sammen med noen av Norges ypperste, yngre utøvere. Akkordeonist Frode Haltli spiler i likhet med den armenske musikeren både samtidsmusikk, klassisk musikk og folkemusikk, mens cellist Johannes Martens er freelance-musiker, med tilknytning til bl.a. Den norske opera, Kringkastingsorkesteret og Filharmonien.

Trygve Seim ga nylig ut sin andre CD på ECM, «Sangam», en oppfølger til den meget kritikerroste «Different Rivers». Han har i mange år vært interessert i den armenske musikken – og da spesielt doudouk-tradisjonen. Konserten vil bestå av solo-, duo-, trio- og kvartetttfremføringer av både armensk kirkemusikk og armensk folkemusikk, vestlig samtidsmusikk og egne komposisjoner av Seim.

— I dag er Armenia et lite land, med ikke mer enn tre millioner innbyggere, forteller Seim. – Mer enn halvannen million armenere ble drept av tyrkerne i 1915. Det var et rent folkemord, og i dag bor det flere annen- og tredje-generasjons armenere i utlendighet enn det finnes innnbyggere i selve Armenia. Men på Jesu tid strakk Armenia seg helt fra Israel til Tyrkia. Det ble kalt De Tre Sjøers Land, fordi det grenset både mot Det kaspiske havet, Dødehavet og Middelhavet. Det er et land med mye historie, og også mye lidelse, og det hører man da også svært klart i musikken.

Antagelig kommer noe av den historien til å klinge mellom veggene i Uranienborg kirke lørdag klokken tyve. Ballade anbefaler herved sine lesere i Osloområdet om å kjenne sin besøkelsestid, og tar for øvrig gjerne i mot flere musikalske besøk her i våre lokaler.

Urianienborg Kirke, lørdag 24. september kl. 20.00.

