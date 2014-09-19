4 jazzstipend

4 musikere i Nord-Norge er tildelt i alt kr 200.000, for å styrke jazzens rolle i landsdelen.

Det er Nordnorsk Jazzsenter i samarbeid med Nordnorsk Jazzforum som står bak tildelingene, hvor 4 kandidater ble plukket ut blant 14 vurderte.

3 «drømmestipend» går til

– Marit Sandvik, på kr 60 000,- til prosjektet «Marit Sandvik meets Maurizio Picchio»

– Marie Vangen, på kr 60 000,- til prosjektet «Marie Vangen & Slowcore»

– Alexander Årøen Pedersen, på kr 40 000,-, til prosjektet «Den Blå Noten»

Et stipend til utvikling av en barneforestilling, på kr 40 000 går til Finn Sletten.