15 min. med Martin Horntveth

I kveld avslutter Jaga Jazzist femårsjubileet til Blå i Oslo. Multimusiker og genre-rabulist Martin Horntveth har en finger med i det meste. Jaga Jazzist, Kill, soloprosjekter – og bestillingsverk til festspillene i Vestfold. I tillegg har han blitt bandsjef for Bertine Zetlitz’ nært forestående turné. Hvordan er det å være Martin Horntveth? Her er svarene på ti kjappe spørsmål Ballade fikk presset inn før gårsdagens Kill-konsert – også den på Blå. Lytt til 30 sekunders klipp fra Martin Horntveths SKULL EP Sjekk ut hele Horntveths SKULL EP

10. Er du en fornøyd mann om dagen, eller har du det for travelt til å ha det moro?

— I grenselandet mellom de to. Jeg er heldig som har mye å drive med, man akkurat nå er det litt for mye

9. Jaga Jazzist, Kill, soloskiva «Skull EP» – og nå turné med Bertine Zetlitz – kan vi vente oss enda flere sprell fra Martin Horntveth?

— Jada, det kan jeg garantere, men nå skal jeg ført en måned «on the road» med Bertine Zetlitz, så er det ut på tur med Jaga, så skal jeg spille på Festspillene sammen med broren min, og så blir det enda mer Jaga etter det. Skull EP får jeg ikke fulgt opp før til høsten. Hva som skjer etter det, aner jeg ikke.

8. Hva gjør du når du ikke lager eller spiller musikk?

— Ser på TV på natta – jeg prøver å få med meg Twin Peaks, selv om jeg har den på video. Ellers prøver jeg å slappe av innimellom, og leke normal.

7. Med alle de genrene du berører med alle prosjektene dine – er det fremdeles musikk du er «allergisk» mot?

— Mindre og mindre. Det er vel ingen genre jeg hater alt i, selv om trance ikke akkurat er det morsomste jeg vet, så har den en energi på dansegulvet som «kicker ass». Jo forresten – jeg digger ikke new metal…virkelig ikke.

6. Hvem fant på å lage tetris-spill med hodet ditt – og når kommer X-box-versjonen?

— Det var bror Truls Haugland. Det gleder meg innmari at noen bare gjør sånne ting helt uten videre. Det er et flott tiltak og et nydelig spill. Skulle vi gitt det ut hadde vi nok fått noen sure meldinger fra noen russere som lagde noe liknende for omtrent 20 år siden, men spillet blir fint å ha liggende på hjemmesiden.

5. Jaga har fått mengder av skryt, Kill fikk glitrende anmeldelser etter by:Larm, og nå får også «Skull EP» applaus i form av svært hyggelige terningkast. Hvorfor blir alt du tar i til gull?

— Æh…grunnen til at det går så bra, er vel at vi har holdt på i over 10 år med Jaga, og etter hvert gikk det opp for folk at Jaga Jazzist kan være fett, og ikke bare noe man ikke skjønner – nå blir vi kontaktet av vidt forskjellige mennesker som vil jobbe med oss. Hva mine egne greier angår, så har jeg alltid holdt meg til ytterpunktene – sånn som dette deathmetal-bandet her (-Kill, red. anm.) kom nok som et sjokk på noen. Ellers går det nye på at man har bygget seg opp, og fortsetter å holde en standard på alt man gir fra seg. Men jeg har vært heldig også, det er ikke alle som lager god musikk som får like mye oppmerksomhet – det snur vel en dag for meg også.

4. For mange musikere er drømmen å leve av musikken. Selger du nok til å klare deg uten ekstrajobb?

— Jeg lever av musikken, men ikke av de prosjektene folk sikkert ville forvente at jeg levde av. Jeg tjener ingenting på Jaga, null på Kill og niks på soloskiva – men jeg skriver litt musikk for teater, og får litt for Bertine Zetlitz-tunéen. De penga må jeg leve på resten av året, så den eneste grunnen til at jeg klarer meg på dette, er fordi jeg verken har leilighet eller barn.

3. Hvor mange fingre har du med i Bertine Zetlitz-tunéen?

— Jeg fikk i oppgave å sette sammen bandet til Bertine, i tillegg til at jeg skal være trommeslager. Vi endte opp med Even Ormestad på bass og og Andreas Schei på synth. For min egen del skulle jeg ønske at det ble noen andre, fordi både Even og Andreas spiller i Jaga, og jeg kommer til å se mer enn nok til dem ellers. Men musikalsk er de veldig gode, så i forhold til å være trygg på kvaliteten, har jeg det veldig godt.

2. Du har vært innom elektronika, metal, støy, samtidsmusikk og jazz allerede – kommer du til å finne nye allianser for å utforske flere musikalske retninger med det første?

— Bertine-tuneen blir jo pop, mens det vi skal gjøre på festspillene i Vestfold blir litt skeivere: Vi, altså Lars og jeg, to synthister, en strykekvartett og Thomas Dybdahl på vokal, kommer til å fremføre låter inspirert av Björk, Cornelius Vreeswijk og Radiohead. Her blir det bestillingsverk og hele pakka. Ellers er det ikke så mange som ringer meg angående sånt: Fordi jeg har vært så mye i media i det siste, antar vel folk at jeg er helt opptatt – noe som stemmer akkurat nå, men langt ifra hele tiden.

1. Med så mye skryt og så lite kjeft – har all rosen begynt å prelle av enda?

— Nei, egentlig ikke. Jeg blir like sjokka hver gang noen liker det vi – eller jeg – lager. Det er klart man står inne for og liker det man gjør selv, men det betyr ikke at man tror at alle andre skal digge det . Vi er alltid like usikre, så i forhold til hvor mye det har blitt skrevet og sagt om oss, tror jeg du skal lete lenge etter mer jordnære folk.