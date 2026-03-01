Forfatter: Tormod Halleraker

Rob Young, Chief editor of The Wire
Bransjen

Kampen om medias gunst

– Dersom vi skal opprettholde mangfoldet trengs det ville ideer og samarbeid på tvers av fagområder og landegrenser. Slik oppsummerte...

Julia Doke, 2004 (Foto: Tormod Halleraker)
Bransjen

Julia Doke: Fra Wall Street til Garage

– Folk er mye åpnere i forhold til ulike sjangre i Norge enn i USA, sier Julia Marie Doke. Med...

Arve Henriksen (Foto: Rune Mæhre/Rikskonsertene)
Jazz

Blåser liv i lys og skygge

– Jeg elsker utfordringer og liker å bli satt på prøve, sier Arve Henriksen som neste uke slipper sin andre...

Maja Ratkje
Kunstmusikk

Fire x Maja

– Jeg har ikke noe annet ønske enn å vise musikalsk glede og overskudd i det jeg gjør, og hvis...

Veslemøy Solberg
Kunstmusikk

Norsk dadaisme i København

26. mai spiller norske Veslemøy Solberg, Ruth Wilhelmine Meyer og Sven Ohrvik på Den Anden Opera i København sammen med...

AK Dolven Festspillutstillig

Lydbevisst festspillutstiller

– Som kunstner startet jeg med å lage scenografi for musikere, og jeg bruker ofte musikk i verkene mine for...

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Ginnungagap (fire av seksten korister)

Klart for Norges største korfestival

– Under åpningsseremonien skal det fremføres en helt ny fylkessang, forteller festivalsjef Oddvar Skogen. 1600 sangere reiser til Stryn i...

Christain Eggen
Kunstmusikk

Musikkutdanningen for lite samtidsorientert?

– Skal jeg trekke frem en trend som gjør seg gjeldende, er det at klassisk romantisk musikk settes i en...

Glenn Erik Haugland, 2003 (Foto: Morten Løberg)
Bransjen

Haugland og Thoresen nominert til Nordisk Råds Musikkpris

Glenn Erik Haugland og Lasse Thoresen er Norges nominerte til Nordisk Råds Musikkpris. – Jeg er overlykkelig for nominasjonen og...

Henning Kraggerud
Kunstmusikk

Festspillene i rute

– Det er trist at vi mister mye pressedekning på grunn av journaliststreiken, men vi vurderer å kompensere med ekstra...

Karpe Diem cover
Bransjen

Streiken ødelegger for platelanseringer

Curling Legs utsetter både utgivelse og releasekonsert med Chilinuts, mens Port Azur kjører løpet som planlagt. – Det er ikke...

Susanna and the Magical Orchestra
Jazz

Sterk norsk Nattjazzprofil

– Mange av de internasjonale navnene er ikke så store lenger i forhold til den norsk jazzen. Artister som Bugge...

Karin Park
Bransjen

Musikkvideo for alle pengene

– I filmbransjen er det alltid murring om at plateselskapene utnytter oss og betaler dårlig. Det ideelle hadde vært om...

Line Endresen
Bransjen

Lokalbank sponser fem musikkvideoer

Sparebanken Vest blar opp 500.000 i støtte til musikkvideoproduksjon i Bergen. Det skal lages fem videoer som etter planen skal...

Jim Stärk
Populærmusikk

Stärk og egenrådig

– Et stort plateselskap ville aldri gått med på å gi ut denne EP’en nå, sier Inge Sørbrøden i Jim...

Ivar Mykland,
Bransjen

Kristiansand Rock City i startgropen

Fem måneder etter at Cultiva stiftelsen bevilget 700.000 til arbeidet med utredningen Kristiansand Rock City, er resultatet klart. Dokumentet skal...

Home Groan (Foto: Bjørn Melbye)
Populærmusikk

Antirasistisk jubileumsfest 17. mai

SOS-Rasisme feirer at det er 10 år siden apartheid ble avskaffet i Sør-Afrika med det mest sammensatte «17. mai for...

Trio Mediæval
Kunstmusikk

Vokaltrio med suksess i USA

– I Chicago spilte vi for nærmere 1000 mennesker, smiler Linn Andrea Fuglseth. Trio Mediæval er strålende fornøyd med lanseringsturneen...

Line Endresen 2003 (Foto: June Persdatter)
Bransjen

Lokomotivet BRAK

– Ved å opptre samlet fremstår vi som mer troverdige og lettere å forholde seg til. Det er vi som...

Gunilla Süssmann
Bransjen

Süssmann til Festspillene i Bergen

Gunnilla Süssmann blir a-mollsolist ved Festspillene i Bergen neste år. Hun er selv fra Bergen, og har i løpet av...

Quart publikum
Bransjen

Nytt Quartstyre tar grep

Styret i Norges største musikkfestival ble denne uken utvidet med tre nye medlemmer. – Så snart rapporten fra undersøkelseskomiteen er...

Bergljot Jonsdottir
Bransjen

Storm rundt Festspilldirektøren

– Jeg synes det er feil at så store deler av de knappe kulturmidlene skal gå til folk i sånne...