Å bryte med hverdagslyttingen
Hva er det Kjell Samkopf vil oss, spør Jøran Rudi.
Knut Wiggen døde 10. september. – Han så teknologien som en kilde til fornying av stivnede og elitistiske tradisjoner, skriver...
John Persen døde den 12. desember, og dermed er en av de viktigste grunnleggerne av det moderne norske musikklivet borte.
NEKROLOG: Kåre Kolberg er død, og med det er enda en av pionerene for et moderne norsk musikkliv borte, skriver...
INNLEGG: Myndighetenes oppfordring om å delta i internasjonalt samarbeid virker å være et narrespill, skriver Jøran Rudi.
En av musikkteknologiens viktigste pionerer er død. Vi har mye å takke ham for, skriver Jøran Rudi, faglig leder for...
INNLEGG: I et åpent brev til kulturministeren skriver Jøran Rudi at kunstteknologien blir avspist med smuler fra statsbudsjettet. – Pengene...
Pierre Schaeffer ville inkludere alle slags lyder i musikken. Grønland Kammermusikkfestival inviterer lørdag til feiring av den franske komponisten.
INNLEGG: EU-prosjektet Integra er akkurat avsluttet, og Jøran Rudi fra NOTAM gir her en kort rapport om prosjektets mål, samarbeidspartnere...
DEBATTINNLEGG: – Dagens finansieringsmodeller gir ikke nødvendig stabilitet, og dersom mangelen på mulighet for langsiktig utviklingsarbeid på teknologisiden i Norge...
INNLEGG: – At prosjektavhengighet er et umulig grunnlag for drift av en institusjons grunntjenester har blitt forklart for Kulturdepartementet i...
Sist helg ble det kjent at Natasha Barrett har vunnet Nordisk Råds Musikkpris 2006. Barrets virke i Norge har vært...
Forrige onsdag ble publikasjonen «Elektronisk kunst i offentlige rom» lansert. Den inneholder artikler om temaet og presentasjoner av 15 aktuelle...
Helge Gaarders tragiske bortgang har vakt mange sterke reaksjoner i det norske musikklivet. Jøran Rudi, som vokste opp sammen med...
– En herværende komponist kalte en gang NOTAM for musikklivets anarkistiske oase. NOTAM ble opprettet i 1993 som et nettverk...
Siste ord i lyddusj-kontroversen før helgen får gå til Jøran Rudi, som er daglig leder i NoTAm. – Dere har...
Dersom samtidsmusikken skulle definert bort støymusikken, ville det vært en latterlig, tilbakeskuende og lukket handling, mener NoTAM-leder Jøran Rudi. Nettopp...