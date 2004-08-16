Folkemusikk

Poesi, Lidenskap og ekstase – Qawwali fra Pakistan under Mela 2004

Publisert
16.08.2004
Skrevet av
Halvor Voldstad

For publikum i Europa vil musikkformen qawwali som regel forbindes med ett navn: Nusrat Fateh Ali Khan. Etter hans bortgang i 1997 er det mange som har blitt lansert som «den nye Nusrat Fateh Ali Khan», men under Oslo Mela 2004 blir det anledning til å høre et nytt interessant navn innen qawwali. Sher Miandad Khan, som spiller i Kulturkirken Jakob torsdag 19. august , tilhører en berømt familie med qawwaler i Punjab. Deres bestefar Din Mohammad Dina Qawwal var en kjent qawwal, og Nusrat Fateh Ali Khan var deres fetter.

Legenden vil ha det til at den første qawwal (en som synger qawwali) skal ha vært både døv og stum. Ved et mirakel ble han kurert av en sufi-helgen og ble disippel av Amir Khusrau, en berømt persisk musiker og poet som kom til India i det 14. århundre.

Qawwali er et helt spesielt sufi-muslimsk musikalsk konsept utviklet gjennom århundrene i det som i dag er Pakistan og nordre del av India – tett knyttet til det sprirituelle og kulturelle livet i denne delen av subkontinentet. Basert på musikalske strukturer som vi kjenner igjen fra den klassiske indiske musikktradisjonen, raga (modus) og tal (rytme), har qawwali blitt utviklet med påvirkning fra mange kilder; arabiske islamske tekster, poesi fra Persia, indo-persisk ghazal og hinduistiske lovsanger. I qawwali møtes poesi, lidenskap og ekstase.

Qawwali framføres av en gruppe som består av en førstesanger og et kor, harmonium og en rytmegruppe med dholak eller tablas. Qawwali kan fremføres hvor som helst, men først og fremst på minnesmerker for helgener i sufi-tradisjonen. Årsdagen for en helgens død – urs, er en helt spesiell anledning for framføring av qawwali.

For mange musikkinteresserte i Europa forbindes qawwali særlig med ett navn: Nusrat Fateh Ali Khan (1948-1997) fra Faisalabad i Pakistan. Nusrat Fateh Ali Khan ble – gjennom sine innspillinger for Peter Gabriel’s plateselskap RealWorld, samarbeid med den canadiske produsenten Michael Brook på klassikeren Musst Musst, remix’er av Massive Attack og Asian Dub Foundation, samt medvirkning på soundtracket til filmer som The Last Temptation of Christ og Dead Man Walking, noe av et fyrtårn for verdensmusikkscenen som vokste fram fra slutten av 1980-tallet.

Under Oslo Mela 2004 blir det anledning til å høre et nytt interessant navn innen qawwali. Sher Miandad Khan og hans brødre tilhører en berømt familie med qawwaler i Punjab. Deres bestefar Din Mohammad Dina Qawwal var en kjent qawwal, og Nusrat Fateh Ali Khan var deres fetter. Gruppen opptrer regelmessig på minnesmerket for sufipoeten Baba Farid Gunj Shakar i Pakpattan, Pakistan. De har opptrådt i PTV og Radio Pakistan og på World Performing Festivals i Lahore, samt hatt konserter i Sveits, England, Singapore og Norge. Sher Miandad Khan Qawwal står for en sjelden kombinasjon av tradisjonell qawwali og forståelse for moderne musikkuttrykk. Sher Miandad Qawwal spiller i Kulturkirken Jakob torsdag 19. august.

Under besøket i Norge vil Sher Miandad Khan også samarbeide med den norske gruppen Transjoik. Transjoik spiller ambient electronica med den samiske joiktradisjonen i en viktig rolle. Arkivopptak av joik og musikernes egne vokalaktiviteter blandes med elektroniske looper og heftig perkusjon til en original og medrivende miks. Deres siste prosjekt på plate er en utgivelse med remikser der DJ Mutamassik, Aki Nawaz (Fun Da Mental)og Trans Global Underground bidrar til Transjoiks musikalske univers.

FestivalerGenreFolkemusikkEtniskInnvandrerkulturKonserter / Forestillinger

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Jai Shankar

Musikere fra Pakistan og Norge møtes under Oslo Mela 2004

– All musikk utvikles gjennom møter og har alltid gjort det. Men det er viktig å erkjenne grensene og det...

In Tune 2004, logo

Tune In 2004: – Våger vi å forandres?

Tune in 2004 i Stockholm skal være en møteplass for utveksling av nordiske erfaringer med kulturelt mangfold. Arrangementet er tenkt...

Kouame Sereba

Kouame Sereba fikk Jubileumsprisen TONO 75 år

Under «Blårollinger» på Blå i Oslo søndag ettermiddag, ble Kouame Sereba tildelt Jubileumsprisen TONO 75 år i klassen Produksjon for...

Norsk kulturråd (logo)

Prosjektlaboratoriet i regi av Norsk kulturråd

Norsk kulturråd vil videreutvikle grunnlaget for et reelt kulturelt mangfold innenfor alle deler av kunst- og kulturlivet. Som en del...

Jai Shankar

Jai Shankar vant den første av TONOs jubileumpriser

Under åpningskonserten til Oslo World Music Festival i Kulturkirken Jacob tirsdag kveld, ble tablaspilleren Jai Shankar tildelt Jubileumsprisen TONO 75...

Norsk kulturråd (logo)

Norsk kulturråd om konferanse med Kulturvern og kulturelt mangfold

Innvandringa av menneske frå ikkje-vestlege samfunn dei siste tiåra utfordrar mange av førestillingane om den norske kulturarven, norske tradisjonar og...

Flere saker

Skarbø Skulekorps

Utvida horisontar på Øya – men ei scene var rein skandale, der ho drukna i lyden av dei andre

For ein altetande musikkelskar er Øyafestivalen eigentleg perfekt. Eg har ingenting i mot skravla til publikummet der. Men.

Eirik Hegdal Buddy Jazzprisen

Norsk jazz hedret: Her er vinnerne av Jazzprisen 2025

Scene og sal på Cosmopolite i Oslo var tettpakket av musikk og musikere fra det store jazzfeltet da de feiret...

Pstereo 2017 Foto: Dag Nystuen / Pstereo

Hvor mange festivaler er det plass til?

Bare i Trøndelag kommer det hele fire nye musikkfestivaler denne sommeren. Er markedet umettelig, eller nærmer det seg toppen?