Poesi, Lidenskap og ekstase – Qawwali fra Pakistan under Mela 2004

For publikum i Europa vil musikkformen qawwali som regel forbindes med ett navn: Nusrat Fateh Ali Khan. Etter hans bortgang i 1997 er det mange som har blitt lansert som «den nye Nusrat Fateh Ali Khan», men under Oslo Mela 2004 blir det anledning til å høre et nytt interessant navn innen qawwali.

Av Halvor Voldstad, Horisont Norge

Legenden vil ha det til at den første qawwal (en som synger qawwali) skal ha vært både døv og stum. Ved et mirakel ble han kurert av en sufi-helgen og ble disippel av Amir Khusrau, en berømt persisk musiker og poet som kom til India i det 14. århundre.

Qawwali er et helt spesielt sufi-muslimsk musikalsk konsept utviklet gjennom århundrene i det som i dag er Pakistan og nordre del av India – tett knyttet til det sprirituelle og kulturelle livet i denne delen av subkontinentet. Basert på musikalske strukturer som vi kjenner igjen fra den klassiske indiske musikktradisjonen, raga (modus) og tal (rytme), har qawwali blitt utviklet med påvirkning fra mange kilder; arabiske islamske tekster, poesi fra Persia, indo-persisk ghazal og hinduistiske lovsanger. I qawwali møtes poesi, lidenskap og ekstase.

Qawwali framføres av en gruppe som består av en førstesanger og et kor, harmonium og en rytmegruppe med dholak eller tablas. Qawwali kan fremføres hvor som helst, men først og fremst på minnesmerker for helgener i sufi-tradisjonen. Årsdagen for en helgens død – urs, er en helt spesiell anledning for framføring av qawwali.

For mange musikkinteresserte i Europa forbindes qawwali særlig med ett navn: Nusrat Fateh Ali Khan (1948-1997) fra Faisalabad i Pakistan. Nusrat Fateh Ali Khan ble – gjennom sine innspillinger for Peter Gabriel’s plateselskap RealWorld, samarbeid med den canadiske produsenten Michael Brook på klassikeren Musst Musst, remix’er av Massive Attack og Asian Dub Foundation, samt medvirkning på soundtracket til filmer som The Last Temptation of Christ og Dead Man Walking, noe av et fyrtårn for verdensmusikkscenen som vokste fram fra slutten av 1980-tallet.

Under Oslo Mela 2004 blir det anledning til å høre et nytt interessant navn innen qawwali. Sher Miandad Khan og hans brødre tilhører en berømt familie med qawwaler i Punjab. Deres bestefar Din Mohammad Dina Qawwal var en kjent qawwal, og Nusrat Fateh Ali Khan var deres fetter. Gruppen opptrer regelmessig på minnesmerket for sufipoeten Baba Farid Gunj Shakar i Pakpattan, Pakistan. De har opptrådt i PTV og Radio Pakistan og på World Performing Festivals i Lahore, samt hatt konserter i Sveits, England, Singapore og Norge. Sher Miandad Khan Qawwal står for en sjelden kombinasjon av tradisjonell qawwali og forståelse for moderne musikkuttrykk. Sher Miandad Qawwal spiller i Kulturkirken Jakob torsdag 19. august.

Under besøket i Norge vil Sher Miandad Khan også samarbeide med den norske gruppen Transjoik. Transjoik spiller ambient electronica med den samiske joiktradisjonen i en viktig rolle. Arkivopptak av joik og musikernes egne vokalaktiviteter blandes med elektroniske looper og heftig perkusjon til en original og medrivende miks. Deres siste prosjekt på plate er en utgivelse med remikser der DJ Mutamassik, Aki Nawaz (Fun Da Mental)og Trans Global Underground bidrar til Transjoiks musikalske univers.