Musikere fra Pakistan og Norge møtes under Oslo Mela 2004

– All musikk utvikles gjennom møter og har alltid gjort det. Men det er viktig å erkjenne grensene og det som skiller, for ulikheter er en kreativ drivkraft, uttalte den svenske musikeren Ale Möller til Dagens Nyheter tidligere i år. Under Mela 2004, som foregår i Oslo fra 19. til 22. august, presenterer Stiftelsen Horisont flere samarbeidsprosjekt mellom musikere fra Pakistan og musikere fra Norge med bakgrunn fra jazz, folkemusikk og electronika. Da Mela for første gang ble arrangert i september 2002, samlet festivalen om lag 50 000 mennesker fordelt på tre dager.

Av Halvor Voldstad, Horisont Norge

For mange er forestillingen om «det autentiske» eller «rene» i musikken en viktig sak. Ikke minst i Norge har det vært viktig for noen å framstille den norske tradisjonsmusikken som nærmest urørt av påvirkning «utenfra». Men finnes det musikk som ikke har blitt påvirket av andre stiler og tradisjoner? Neppe. Og er det bra?

Det asiatiske subkontinentet representerer et språklig, kulturelt og musikalsk mangfold som på mange måter utfordrer forestillingene om «det autentiske». For eksempel kan man i Taxila – noen kilometer utenfor Islamabad, ennå se spor etter Gandhara-kulturen, skapt gjennom møtet mellom den greskklassiske og den indobuddhistiske kulturen – utløst av Alexander den stores siste felttog mot øst. Musikkhistorien på subkontinentet har også vært preget av påvirkning fra Persia, og av århundrers trafikk langs den såkalte Silkeveien.

I moderne tid finner vi en rekke eksempler på samarbeid mellom musikere fra det asiatiske subkontinentet og musikere fra Europa og USA. Musikere som Ravi Shankar, John Mc Laughlin, Ustad Fateh Ali Khan, Jan Garbarek, Zakir Hussein, Hariprasad Chaurasia og Nusrat Fateh Ali Khan har deltatt i musikalske samarbeid preget av høyt oppdrevet musikerskap, åpenhet og vilje til å kommunisere.

Møtested Oslo

For oss er det viktig at Mela 2004 også er et møtested for utøvere med ulik musikalsk bakgrunn. Ett eksempel er den pakistanske musikeren Ashraf Sharif Khan på sitar i samspill med den norske trekkspilleren Stian Carstensen.

Ashraf Sharif Khan er med sine 35 år representant for en ny generasjon mestermusikere i ragatradisjonen. Han er født i Lahore i en familie med lange musikalske tradisjoner. Ashraf Sharif Khan gikk i lære hos sin far – Ustad Mohammad Sharif Khan Poonchwala, og ga sin første konsert ti år gammel. Han er nå bosatt i Hamburg, har en rekke innspillinger bak seg og turnerer jevnlig over hele verden.

Stian Carstensen må være en av Norges mest fleksible musikere. Gi den mannen et instrument, og han spiller på det enten det er gitar, banjo, trekkspill, fløyte eller… Han har bakgrunn som jazzgitarist, men de fleste vil forbinde ham med trekkspillet, ikke minst fra den noe Balkan-inspirerte gruppa Farmers Market. I fjor ga han ut soloplaten «Backwards into the backwoods» med bl.a. Arve Henriksen og den nederlandske cellisten Ernst Rijseger, til strålende kritikker.

Et annet møte vi har sett fram til er samarbeidet mellom den unge norske folkemusikeren Anne Hytta og mestermusikeren Ustad Tari Khan på tablas. Anne Hytta har akkurat kommet tilbake fra Telemarkfestivalen der hun var årets festivalkomponist med verket «Frå Andalucía til Telemark – langs refrengets reiserute». Anne er elev av to av de viktigste tradisjonsbærerne i norsk folkemusikk, Einar Løndal og Knut Buen.

I et intervju i avisa Varden røper hun også interesse for musikk fra andre deler av verden:

— Østlig musikk interesserer meg også. Jeg lytter mye til musikk fra både India, Tyrkia, Afghanistan og Iran, og musikken jeg bruker fra Andalucía er arabisk inspirert. » Anne Hytta har også fordypet seg i middelaldermusikk fra forskjellige deler av Europa.

Å gi et overblikk over karrieren til Ustad Tari Khan vil kreve mer plass enn vi har til rådighet dersom vi skal yte denne fantastiske utøveren rettferdighet. «Tari» har bak seg samarbeid med musikalske legender som Ghulam Ali, Pervez Mehdi, Nusrat Fateh Ali Khan, og Mehdi Hassan. Han er nå bosatt i USA og turnerer i Amerika, Europa og Asia. I tillegg er han aktiv som pedagog, både på utdanningsinstitusjoner og på sitt eget institutt, «The Tabla Learning Centre». Hans aktiviteter i senere tid omfatter også samarbeid med Hip Hop artister som 2Pac og Baby. Interesserte bør besøke Tari’s hjemmeside www.taritabla.com.

Transjoik har med musikeren og komponisten Frode Fjellheim i front for et sterkt lag musikere med bakgrunn fra jazz, electronica og verdensmusikk vakt oppsikt med sin miks av samisk tradisjon og ambient electronica. Arkivopptak av joik blir blandet med elektroniske looper og heftig perkusjon til en original og medrivende miks. Bandet forener det lokale og globale og har blant annet utgitt en ep med remix’er av Aki Nawaz (Fun Da Mental), DJ Mutamassik og Transglobal Underground. På Rådhusplassen spiller Transjoik med den pakistanske qawwal’en Sher Miandad Khan.

Endelig har vi benyttet anledningen til å sette opp en workshop der musikere fra Norge med indisk og pakistansk bakgrunn møter pedagogen, musikeren og orkesterlederen Parvez Haider Shah. Parvez Haider Shah, opprinnelig fra Islamabad i Pakistan, har bak seg en lang karriere som musiker og orkesterleder i pakistansk fjernsyn, men har også vært aktiv som lærer og besøkt Oslo flere ganger i denne egenskap. Med seg har han medlemmer fra Norges kanskje mest aktive musikerfamilie; Shri Lal Shankar med Jai, Rohini og Daya Shankar, samt vokalistfunnet Sikander Chaudary Khan og Ahmad Safi.

Tidlig i neste uke vil Ballade også bringe artikkelen «Poesi, lidenskap og ekstase» – som tar for seg Qawwali-musikk fra Pakistan. Interesserte kan lese mer om Oslo Mela 2004 og artistene som skal opptre på nettstedet horisont.org.