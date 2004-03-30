Hva skjer hvis man setter sammen et band med sangere fra Senegal og Hellas, en bassist fra Canada, perkusjonist fra Mexico og to utøvere med forankring i den svenske tradisjonsmusikken? Det finn er man formopdentlig ut denne uken, når Ale Möller Band besøker Cosmopolite fredag 2. april. I løpet av oppholdet vil bandet også gjøre en workshop med studenter fra studiet «Minoritetskulturer i musikkundervisningen» ved Norges Musikkhøyskole.

Ale Möller regnes som en av de sentrale personene innen svensk folk- og verdensmusikk. Etter å ha vært engasjert i den progressive musikkbevegelsen på syttitallet, og senere med dypdykk i svensk og gresk tradisjonsmusikk, har han etter hvert utviklet et musikerskap med bred front mot ulike musikalske uttrykk. I Ale Möllers etter hvert omfattende CV inngår samarbeidsprosjekt med folk som Lena Willemark i gruppene Frifot og Nordan, norske Gunnar Stubseid og Aly Bain fra Shetland.

I Norge vil han også være kjent for Stockholm Folk Big Band som besøkte Oslo under Verden i Norden for noen år siden. Med dette prosjektet som utgangspunkt har Ale Möller Band vokst fram som en fast sekstett, og i disse dager turnerer bandet Norden i forbindelse med lanseringen av deres debut på CD, «Bodjal», som har fått strålende kritikker i svensk presse.

— All musikk utvikles gjennom møter og har alltid gjort det. Men det er viktig å erkjenne grensene og det som skiller, for ulikheter er en kreativ drivkraft, sier Ale Möller til Dagens Nyheter i forbindelse med lanseringen av platen. Noe for Fremskrittspartiets representanter i Stortingets kulturkomité?

I forbindelse med besøket i Oslo vil bandet også gjøre en workshop med studenter fra studiet «Minoritetskulturer i musikkundervisningen» ved Norges Musikkhøyskole. Dette studiet er rettet mot musikere og musikklærere/instruktører med minoritetsbakgrunn eller eventuelt med spesiell interesse og erfaring med minoritetskulturer. Studiet har som mål å styrke studentens kvalifikasjoner for undervisningsoppgaver med utgangspunkt i egen kulturbakgrunn rettet mot det flerkulturelle norske samfunn.

Ale Möller Band er Mamadou Sene (vokal og dans), Rafael Sida (perkusjon), Maria Stella (vokal og dans), Sebastian Dubé (bass), Magnus Stinnerbom (fiolin) og Ale Möller (mandola, trekkspill, fløyter m.m.)

