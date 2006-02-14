Folkemusikk

– Knut Buen skyt i blinde

Publisert
14.02.2006
Skrevet av
Frode Rolandsgard

I et intervju iTelemarksavisa hevder Knut Buen at samarbeidet mellom NRK og plateselskapet ta:lik om å gi ut NRKs arkivmateriale, er å favorisere ett plateselskap framfor andre. – På meg virker det som om en småkorrupt innstilling går igjen, der folk som kjenner hverandre gir hverandre fordeler, sier Buen. Nå svarer Frode Rolandsgård i ta:lik: – I beste fall har han ikkje sett seg inn i saka – i verste fall opererer han injurierande, skriver Rolandsgård i dette svaret..

Av Frode Rolandsgard, ta:lik

I Telemarksavisa 11/2-06 går Knut Buen ut mot plateselskapet ta:lik og NRK som samarbeider om å gje ut opptak frå NRK-arkivet. Han kallar samarbeidet plateselskapet ta:lik har med NRK for monopol, småkorrupt og rolleblanding.

Knut Buen har i utgangspunktet ein viktig bodskap, men skuggar for dette med grove faktafeil og usaklege skuldingar. I beste fall har han ikkje sett seg inn i saka – i verste fall opererer han injurierande.

Vi presiserer: Plateselskapet ta:lik har ikkje monopol på plateutgjevingar frå NRK og vi har ikkje rettigheitar til opptaka i NRK, slik Buen hevdar. Sjølv om ta:lik gjev ut CD-ane, har NRK fulle rettigheitar til materialet. Det ersåleis svartmaling av Buen å frykte at opptaka kjem i karantene ved ein eventuell plateselskapskonkurs.

Buen fryktar monopol, men dette er også feil: Andre selskap kan fritt kjøpe opptak frå NRK til dei prisane NRK opererer med, og som er like for alle som vil kjøpe musikk frå NRK. Det er desse prisane Knut Buen eventuelt bør gå

til angrep på, ikkje plateselskapet ta:lik.

Ta:lik og NRK har altså ei samarbeidsavtale, initiert frå NRK, som gjer at vi gjev ut ein del av NRK sine eigne folkemusikkopptak. NRK har liknande avtaler med mange andre selskap, t.d. Lydbokforlaget. At ta:lik har ei slik avtale, er ikkje hemmeleg, men vart offentleggjort med pressemelding for snart eit år sidan. Dette skjer etter vanleg forretningsmessig vilkår, der ta:lik og NRK delar eventuelle overskot, etter at partane har fått dekt utgiftene sine. Eg seier eventuelle, fordi det som kjent diverre er sjeldan at folkemusikkutgjevingar har store overskot.

Tvert om arbeider ta:lik idealistisk og målretta for å spreie gullkorn frå NRK-arkivet, og vi har gjort dette i samarbeid med lokale krefter over heile landet, også i Telemark. Utgjevingane skjer sjølvsagt i full forståing med utøvaren eller etterkomarane. Avtalen gjer at det har blitt gjeve ut meir folkemusikk frå NRK-arkivet no enn på lang tid. Ta:lik har i løpet av få år gjeve ut heile 15 CD-ar med NRK-materiale og ytterlegare 3-4 er under arbeid.

Som sagt, Knut Buen har ei viktig sak når han seier at det er dyrt å kjøpe ut opptak frå NRK, men når han skuldar dette på det private plateselskapet ta:lik, pratar han mot betre vitande.

GenreFolkemusikk

Odd Bakkerud, 1931 – 1989 (Foto: Ta:lik)

NRK og Ta:lik gjer ut unik CD med folkemusikk

NRK satsar vidare på norsk folkemusikk. No skal meisterspelemannen Odd Bakkerud (1931 – 1989) med hardingfela fram i lyset med...

Gjermund og Einar Olav Larsen,

Slåttemusikk frå Verdalen

Plata «Søttenpassingen» med brørne Einar Olav Larsen og Gjermund Larsen frå Verdalen blei onsdag sleppt med konsert og overraskingar på...

Per Anders Buen Garnås

Ny solo-CD med Per Anders Buen Garnås

Fredag 14. desember kl 20.00, på Pizzafjoset i Bø, slipper Per Anders Buen Garnås (21) sin første solo-CD «Åleine» (NYCD2)...

Hardingfele stående

LFS: – Viktig auke til folkemusikkfestivalane

Landslaget for Spelemenn er svært fornøyde med at også folkemusikken får økt støtten fra kulturrådets festivalstøtteordning. – Vi merker oss...

Naheddi 1 (foto: Tønnes H. Gundersen)

Dette er også norsk folkemusikk

Her er årets mest spesielle norske folkemusikkplate. «Naheddi» av Adama Barry fra Burkina Faso, Hassan Mahdi fra Basra i Irak...

Tryllefløyta – ein folkeopera, Rikskonsertene,

«Tryllefløyta»: Ein stemningsrapport

Folkemusikk.no var fredag kveld gjestar på premieren på Tryllefløyta på Den Norske Opera, og la samme kveld ut denne stemningsrapporten....

Levina Storåkern med et av instrumentene hun trakterer; kantele.

Fant låtskriveren i seg med eldgammelt instrument

Levina Storåkern: Ikke akkurat noen partysvenske i Oslo.

Bilde fra videoen til Ingrid Jasmin

Ballade video: Rykter, dårlige dager og pusekatter

Ti nye videoer – og tre premierer – med Ingrid Jasmin, Marte Eberson, Louien, Maggie, Mary & The Moon, Sigrid...

H.M Dronning Sonja med prisvinnerne. Foto: Marius Nyheim Kristoffersen

Seungju Bahg vant Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse

Den unge tenoren fra Sør Korea gikk av med seieren i finalen i Operaen fredag kveld.