Susanne Lundeng

Susanne Lundeng er felespelar, folkemusikar, komponist – og professor ved fagseksjon for improvisert musikk, jazz og folkemusikk på NMH.(Foto: Ingvil Skeie Ljones)

Folkemusikar og komponist Susanne Lundeng til Norges musikkhøgskole

18.02.2025
Guro Kleveland- Red.

Lundeng er rekna som ein av dei fremste tradisjonsberarane i nordnorsk folkemusikk. No blir ho professor på Musikkhøgskolen.

Susanne Lundeng er felespelar, folkemusikar og komponist. Ho omtalast som ein utøvar og opphavar med ei frisinna og ukonvensjonell blanding av tradisjonell folkemusikk og moderne samtidsuttrykk, og at ho skapar ein heilt eigen, personleg og karakteristisk sound med fiolinen.

Leiar for folkemusikkstudiet ved Norges musikkhøgskole (NMH), Unni Løvlid, seier det er ei ære å få Lundeng som kollega:

– Dette er stort for oss. Vi treng meir kunnskap om dei nordlege tradisjonane våre, og håpar det vil bidra til å gje oss betre ballanse i kunnskapen om folkemusikken i heile landet. Eg trur òg ho vil verte ein døropnar for fleire samarbeid på tvers av seksjonar internt ved NMH.

Susanne Lundeng blir Pro­fes­sor II ved fagseksjon for improvisert musikk, jazz og folkemusikk.

– Susanne Lundeng har nådd langt ut som tradisjonsformidlar og skapande musikar, og vi er svært glade for at ho vil dele av rikdomen sin med studentane og kollegiet på NMH. Vi trur også ho vil møte ein vital institusjon og mange nyfikne og inspirerande menneske, seier rektor Astrid Kvalbein.

For ei tid tilbake blei Susanne Lundeng intervjua live på scenen i Ballade radio, då ho gjesta Riksscenen med filmvisning, konsert og samtale. Høyr samtalen mellom kunstnaren Lundeng og musikkjournalist Arvid Skancke-Knutsen, der dei samtalar om plata Følge, om då ho besøkte 46 kommunar på 49 dagar, og om å ha ein scenekondis som lillesøstra til Mick Jagger.

fagseksjon for improvisert musikkjazz og folkemusikkNorges musikkhøgskoleprofessorSusanne Lundeng

Relaterte saker

Susanne Lundeng

Møt Susanne Lundeng, som avslører hvilken låt hun «stjal» fra Frank Zappa

Det handler litt om den tida hun forbrukte hauger med håndklær på scenen og ble kjent for en helt egen...

Susanne Lundeng

Forunderlig fabrikk-ferd med Susanne Lundeng

Du må spell på din måte , og ikke som oss gamlingan», fikk Susanne Lundeng tidlig høre. Det rådet fulgte...

Riddu Riđđu 18 Mari Boine og Ella Marie Hætta Isaksen

Nordnorsk folkemusikksamling og joikearkiv får plass i Norges dokumentarv

Nordnorsk folkemusikksamling og joikearkiv ved Norges arktiske universitetsmuseum i Tromsø blir tatt opp som en del av Norges dokumentarv 2024.

Hekla Stålstrenga er en av gruppene som har signert innlegget om bevaring av Nordnorsk Folkemusikksamling

UiT må ta ansvar for Nordnorsk folkemusikksamling

INNLEGG: Siden i fjor høst har ledelsen ved Universitetet i Tromsø sagt at Nordnorsk folkemusikksamling «skal ivaretas». Men hvilket fagansvar...

Unni Løvlid

Levande tradisjon, kjøtt og blod

Heile samlinger av tradisjonsmusikk ved arkiva våre må verte digitaliserte og tilgjengelege. Materialet må få hjelp til å bli levande...

Flere saker

IKKE BARE STILLE PÅ SETET: Publikum på Stavanger Symfoniorkesters konsert «Sangskatt».

– Vi vil tette gapet mellom lovpålagte og reelle muligheter for alle

INNLEGG: «Relæxt» er hysjfri sone. Arktisk Filharmoni tar her til orde for hvorfor den nye merkelappen på tilrettelagte forestillinger er...

Fra forestilling av Planetene dagen før Foto: Lars Opstad / Kulturtanken

Marinemusikkens DKS-forestilling Planetene vant internasjonal pris

Forestillingen, som er resultat av et samarbeid mellom Marinemusikken, Vestfold fylkeskommune og Rikskonsertene for DKS Vestfold, vant pris under YAMawards...

Sandra Kolstad Foto Ann Valeur

Møter i musikken

Sandra Kolstad er bevisst på å møte individualisme med fellesskap og kunstnermyter med hard arbeid. Men da hun skulle komponere...