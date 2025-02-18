Folkemusikar og komponist Susanne Lundeng til Norges musikkhøgskole

Lundeng er rekna som ein av dei fremste tradisjonsberarane i nordnorsk folkemusikk. No blir ho professor på Musikkhøgskolen.

Susanne Lundeng er felespelar, folkemusikar og komponist. Ho omtalast som ein utøvar og opphavar med ei frisinna og ukonvensjonell blanding av tradisjonell folkemusikk og moderne samtidsuttrykk, og at ho skapar ein heilt eigen, personleg og karakteristisk sound med fiolinen.

Leiar for folkemusikkstudiet ved Norges musikkhøgskole (NMH), Unni Løvlid, seier det er ei ære å få Lundeng som kollega:

– Dette er stort for oss. Vi treng meir kunnskap om dei nordlege tradisjonane våre, og håpar det vil bidra til å gje oss betre ballanse i kunnskapen om folkemusikken i heile landet. Eg trur òg ho vil verte ein døropnar for fleire samarbeid på tvers av seksjonar internt ved NMH.

Susanne Lundeng blir Pro­fes­sor II ved fagseksjon for improvisert musikk, jazz og folkemusikk.

– Susanne Lundeng har nådd langt ut som tradisjonsformidlar og skapande musikar, og vi er svært glade for at ho vil dele av rikdomen sin med studentane og kollegiet på NMH. Vi trur også ho vil møte ein vital institusjon og mange nyfikne og inspirerande menneske, seier rektor Astrid Kvalbein.

For ei tid tilbake blei Susanne Lundeng intervjua live på scenen i Ballade radio, då ho gjesta Riksscenen med filmvisning, konsert og samtale. Høyr samtalen mellom kunstnaren Lundeng og musikkjournalist Arvid Skancke-Knutsen, der dei samtalar om plata Følge, om då ho besøkte 46 kommunar på 49 dagar, og om å ha ein scenekondis som lillesøstra til Mick Jagger.