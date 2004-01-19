Folkemusikk

Fliflet, Hamre og Reiersrud på Rikskonsertturné

Publisert
19.01.2004
Skrevet av
- Red.

– Folkemusikk får ny betydning i hendene på trekkspilleren Gabriel Fliflet og trommeslager Ole Hamre , mener Rikskonsertene. Sammen med en av Norges mest profilerte musikere, gitaristen Knut Reiersrud , legger trioen den 22. januar ut på den seks konserters turneen «Etnisk energi og blå improvisasjon» i regi av nettopp Rikskonsertene.

— Disse musikerne står så trygt forankret i norsk folkemusikk at de med dristighet kan bevege seg langt bort fra den, gå andre uttrykk i møte, og skape sitt eget, som både smaker og lukter av kraft, lek og utfordring. Det er slike grensesprengende reiser som gjør tradisjon til levende nåtid, sier Einar Solbu, direktør Rikskonsertene.

«Med trekkspill og trommesett har bergenserne Gabriel Fliflet og Ole Hamre skapt en helt egen stil som har begeistret både publikum og kritikere på de forskjelligste scener», skriver Rikskonsertene i sin forhåndsomtale, og fortsetter: «I Fliflet/Hamres musikk står åpenhet og innlevelse sentralt; Rå balkantoner slynges ut mellom skakke finske sanger, jødiske tristesser og hardtsvingende festmusikk fra Texas. Publikum trekkes med på værbitt norsk allsang, og Harald Sæverud havner på 9-takts-kalas hos serbiske sigøynere. Iblant lar Ole Hamre trommene hvile, og lager vakker, ny musikk på gryter eller på melodika. Duoen har gjort flere energiske innspillinger, og ny CD kommer ut før sommeren.»

Om Knut Reiersrud skriver Rikskonsertene som følger: «Fra bluesen har Knut Reiersrud beveget seg i nær sagt alle retninger, men alltid med et godt fotfeste i den amerikanske bluesgitartradisjonen. Han har gjennom årene, som Fliflet/Hamre, arbeidet med all verdens folkemusikk, fra nær sagt alle kontinenter, men har i særlig grad arbeidet med norsk folkemusikk. Hans tolkninger av norske religiøse folketoner, i samarbeid med Sondre Bratland og Iver Kleive, har gitt han et stort og hengivent publikum i Norge.»

Fliflet, Hamre og Reiersrud vil i løpet av turneen opptre følgende sterder i Norge:

* Torsdag 22. januar kl 21.30: Jazzhuset, Bø i Telemark
* Fredag 23 januar kl 22.00: Fredrikstad, St. Croix-Huset
* Lørdag 24 januar kl 21.00: Porsgrunn, Grenland
* Torsdag 29 januar kl 20.00: Nøtterøy, Nøtterøy kulturhus
* Fredag 30 januar kl 19.00: Trysil, Kulturhuset Hagelund
* Søndag 1. februar kl 19.00: Drammen, Drammens Teater

Kornstad Trio (Foto: Sebastian Ludvigsen)

Kornstad Trio på Norgesturné

Noen musikere har en kvalitet som gjør at de blir et naturlig midtpunkt og en drivkraft i et band. I...

Cissokho System (Foto: Rikskonsertene.no)

Solo Cissokho på turné for Rikskonsertene

– Solo Cissokho er en verdensstjerne bosatt i Norge som altfor få nordmenn kjenner. Og det er for galt, sier...

Einar Solbu, Rikskonsertene

klassisk + : ny kammermusikkserie fra Rikskonsertene

Under navnet klassisk+ satser Rikskonsertene sammen med 14 utvalgte arrangører landet rundt på et nytt prosjekt innen klassisk- og samtidsmusikk....

TUB Quartet

Nye jazzmusikere i Jazzintro 2004

Norsk jazzforum, Rikskonsertene og fem av de største jazzfestivalene i landet står bak JAZZINTRO – et lanseringsprogram for unge, profesjonelle...

Marius Hesby (Foto: Rikskonsertene)

INTRO-fokus under Festspillene

Festspillene i Bergen tar til 21. mai, og vil neste lørdag sette et stort fokus på Rikskonsertenes INTRO-program, som ønsker...

Lars Lillo Stenberg

Lars Lillo-Stenberg: Sangfugl blant isbjørner

Rikskonsertenes skolekonserter dekker som kjent hele Norges land. Tirsdag og onsdag denne uken spiller Lars Lillo-Stenberg for små og store...

Ungdomsprogrammet Tenpluggen – Nrk tv

Men hvor ble det av alle penga?

Creo og Gramart har opprettet en vederlagsordning for musikere som har medvirket i NRKs TV-produksjoner fra fjernsynets barndom. Men viderefordeles...

Norske Gutter anno 2022.

Norske gutter tilbake med musikk for outsiderne

Fire tiår etter skandalegjennombruddet er Norske Gutter tilbake.

Illustrasjonsfoto

“Overveldende” andel menn blant filmkomponister

– Jeg tror det må jobbes med en økt bevissthet omkring dette både i film- og musikknæringen, sier Willy Martinsen...