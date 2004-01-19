Fliflet, Hamre og Reiersrud på Rikskonsertturné

– Folkemusikk får ny betydning i hendene på trekkspilleren Gabriel Fliflet og trommeslager Ole Hamre , mener Rikskonsertene. Sammen med en av Norges mest profilerte musikere, gitaristen Knut Reiersrud , legger trioen den 22. januar ut på den seks konserters turneen «Etnisk energi og blå improvisasjon» i regi av nettopp Rikskonsertene.

— Disse musikerne står så trygt forankret i norsk folkemusikk at de med dristighet kan bevege seg langt bort fra den, gå andre uttrykk i møte, og skape sitt eget, som både smaker og lukter av kraft, lek og utfordring. Det er slike grensesprengende reiser som gjør tradisjon til levende nåtid, sier Einar Solbu, direktør Rikskonsertene.

«Med trekkspill og trommesett har bergenserne Gabriel Fliflet og Ole Hamre skapt en helt egen stil som har begeistret både publikum og kritikere på de forskjelligste scener», skriver Rikskonsertene i sin forhåndsomtale, og fortsetter: «I Fliflet/Hamres musikk står åpenhet og innlevelse sentralt; Rå balkantoner slynges ut mellom skakke finske sanger, jødiske tristesser og hardtsvingende festmusikk fra Texas. Publikum trekkes med på værbitt norsk allsang, og Harald Sæverud havner på 9-takts-kalas hos serbiske sigøynere. Iblant lar Ole Hamre trommene hvile, og lager vakker, ny musikk på gryter eller på melodika. Duoen har gjort flere energiske innspillinger, og ny CD kommer ut før sommeren.»

Om Knut Reiersrud skriver Rikskonsertene som følger: «Fra bluesen har Knut Reiersrud beveget seg i nær sagt alle retninger, men alltid med et godt fotfeste i den amerikanske bluesgitartradisjonen. Han har gjennom årene, som Fliflet/Hamre, arbeidet med all verdens folkemusikk, fra nær sagt alle kontinenter, men har i særlig grad arbeidet med norsk folkemusikk. Hans tolkninger av norske religiøse folketoner, i samarbeid med Sondre Bratland og Iver Kleive, har gitt han et stort og hengivent publikum i Norge.»

Fliflet, Hamre og Reiersrud vil i løpet av turneen opptre følgende sterder i Norge:

* Torsdag 22. januar kl 21.30: Jazzhuset, Bø i Telemark

* Fredag 23 januar kl 22.00: Fredrikstad, St. Croix-Huset

* Lørdag 24 januar kl 21.00: Porsgrunn, Grenland

* Torsdag 29 januar kl 20.00: Nøtterøy, Nøtterøy kulturhus

* Fredag 30 januar kl 19.00: Trysil, Kulturhuset Hagelund

* Søndag 1. februar kl 19.00: Drammen, Drammens Teater